Warum Sport auch bei Querschnittslähmung wichtig ist

Ein regelmäßiges Workout ist nicht nur für sportliche Höchstleistungen wichtig, sondern hilft Ihnen auch gut durch den Alltag zu kommen. Wir nennen Ihnen die Vorteile:

Erleichtert den Alltag

Bei einem Rollstuhlfahrer verlagert sich die Arbeit der Beine komplett auf den Oberkörper. Dadurch werden die Muskeln von Rücken, Brust, Schultern und Armen sehr stark belastet. Gerade bei längeren Wegen kommen viele Rollstuhlfahrer an ihre Belastungsgrenze. Ein gezieltes Training kräftigt die Oberkörpermuskulatur und stärkt die Kondition. Schon nach einigen Wochen merken Sie, wie unbeschwert ihre Bewegungen werden und nach einiger Zeit gelingen selbst längere Strecken mit Leichtigkeit. Durch die eingeschränkte Beweglichkeit kommt es bei vielen Rollstuhlfahrern zu Muskelschwund. Ein regelmäßiges Training hält die Muskelmasse aufrecht und sorgt für eine gesunde Körperhaltung.

Hält gesund

Regelmäßige Bewegung senkt den Ruhepuls und bringt den Kreislauf in Schwung. Auf diese Weise kann schon ein kurzes, regelmäßiges Workout die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen rapide senken. Besonders für alte Menschen beinhalten Stürze ein hohes Verletzungsrisiko. Indem Sportübungen Kraft, Koordination und Balance verbessern, beugen sie Stürzen vor. Außerdem verhindert sportliche Betätigung Übergewicht, welches wiederum zahlreiche Krankheiten und Beschwerden nach sich zieht.

Macht glücklich

Sport tut Körper und Seele gut. Schon nach einer kurzen, intensiven Einheit schüttet der Körper Dopamin aus. Dieses Hormon gibt dem Sportler ein „Belohnungsgefühl“ und spornt zu weiterem Training an. Nachdem der Dopaminkick abgeklungen ist, schüttet der Körper das Hormon Serotonin aus. Dieses erweckt wiederum ein Zufriedenheitsgefühl und entspannt den Körper. Je öfter Sie trainieren, desto höher ist die Hormonausschüttung. Auf diese Art macht das Training Sie langfristig glücklicher und zufriedener.

