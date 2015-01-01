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Warum sprechen manche Patienten auf Therapien an – und andere nicht?
Gerade in der Onkologie spielen Immunzellen eine entscheidende Rolle.
Diese Frage beschäftigt Patienten, Ärzte, Kliniken und Forscher weltweit.
Während manche Menschen eine Krebstherapie vergleichsweise gut vertragen und darauf ansprechen, leiden andere unter starken Nebenwirkungen oder zeigen trotz gleicher Diagnose kaum Therapieerfolg.
Immer deutlicher zeigt die moderne Forschung:
Nicht allein der Tumor entscheidet über den Verlauf einer Erkrankung “ sondern auch die individuelle immunologische Situation des Patienten.
Genau an dieser Schnittstelle setzt Medical Evidence AI an.
Die Plattform verbindet erstmals:
Immunstatus
Tumoraktivität im Blut (CTC / Tumorzählung)
Makrophagen und dendritische Zellaktivität
internationale wissenschaftliche Evidenz
reale Krankheitsverläufe
KI-gestützte Analyseprozesse
zu einer strukturierten evidenzbasierten Fallanalyse in der Onkologie und Immunonkologie.
Das Immunsystem ist kein „Hokuspokus“
Das Immunsystem begleitet den Menschen seit Beginn seines Lebens.
Es schützt vor Infektionen, erkennt veränderte Zellen und beeinflusst zahlreiche biologische Prozesse im Körper “ auch bei Krebs.
Dennoch wird die individuelle immunologische Situation eines Patienten in der klassischen Onkologie häufig nur begrenzt berücksichtigt.
Dabei zeigen moderne wissenschaftliche Erkenntnisse immer deutlicher:
* das Immunsystem beeinflusst Therapieansprechen,
* Nebenwirkungen,
* Entzündungsreaktionen,
* Tumordynamik,
* und möglicherweise auch Krankheitsverläufe.
Warum verträgt ein Patient eine Therapie nahezu ohne Beschwerden “ während ein anderer massive Nebenwirkungen entwickelt?
Warum reagieren manche Tumore auf Behandlungen “ und andere trotz identischer Diagnose nicht?
Medical Evidence AI beschäftigt sich genau mit diesen Fragestellungen.
Makrophagen und dendritische Zellen rücken stärker in den Fokus
Immer mehr wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit der Rolle von:
Makrophagen
dendritischen Zellen
T-Zellen
NK-Zellen
entzündlichen Immunprozessen
innerhalb der Tumorumgebung.
Makrophagen können je nach biologischer Situation:
* entzündungsfördernd,
* immunsuppressiv,
* oder tumorunterstützend wirken.
Auch dendritische Zellen gelten als zentrale Vermittler zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem, da sie Tumorstrukturen erkennen und Immunreaktionen aktivieren können.
Die moderne Immunonkologie untersucht zunehmend, welchen Einfluss diese Zellpopulationen auf:
* Therapieansprechen,
* Tumorprogression,
* Immunfluchtmechanismen,
* und Resistenzentwicklungen
haben könnten.
Genau diese Zusammenhänge versucht Medical Evidence AI strukturiert sichtbar zu machen.
Tumorzählung: Nicht jede Tumorzelle ist gleich
Auch die Tumoraktivität im Blut gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Bei sogenannten CTC-Analysen (zirkulierende Tumorzellen) geht es nicht nur darum, ob Tumorzellen im Blut vorhanden sind “ sondern auch darum, welche biologischen Strukturen tatsächlich nachweisbar sind.
Denn es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen:
* lebenden Tumorzellen,
* apoptotischen (absterbenden) Tumorzellen,
* Zellfragmenten,
* oder anderen tumorassoziierten Strukturen.
Diese Unterschiede können Hinweise liefern auf:
aktive Tumordynamik
mögliche Resistenzentwicklungen
Metastasierungsrisiko
biologisches Therapieansprechen
Krankheitsaktivität im Verlauf
Genau diese Informationen versucht Medical Evidence AI strukturiert zusammenzuführen und gemeinsam mit vorhandenen klinischen Daten sowie internationaler Evidenz einzuordnen.
Mehr Informationen: www.medical-evidence.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1. OG
12103 Berlin
Deutschland
fon ..: +4916091942558
fax ..: +4916091942558
web ..: https://www.medical-evidence.com/
email : immumedic@gmail.com
Medical Evidence AI by IMMUMEDIC entwickelt eine KI-gestützte Plattform für strukturierte medizinische Evidenzanalyse in der Onkologie.
Unser Ziel ist es, medizinische Daten besser verständlich, vergleichbar und nutzbar zu machen. Dafür verbinden wir reale Patientendaten, Anamnese, Tumorstatus, Immunstatus, Tumoraktivität im Blut und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer strukturierten Fallanalyse.
Im Mittelpunkt steht nicht die Ersetzung ärztlicher Entscheidungen, sondern deren bessere Vorbereitung und Orientierung. Medical Evidence AI soll Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen, Patienten, Kliniken, Praxen und Partner dabei unterstützen, komplexe medizinische Informationen geordnet zusammenzuführen.
Die Plattform basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Onkologie, Immuntherapie, Patientenkoordination, Laborlogistik und internationaler Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern.
Pressekontakt:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin
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email : immumedic@gmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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