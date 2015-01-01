  • Warum sprechen manche Patienten auf Therapien an – und andere nicht?

    Gerade in der Onkologie spielen Immunzellen eine entscheidende Rolle.

    BildDiese Frage beschäftigt Patienten, Ärzte, Kliniken und Forscher weltweit.

    Während manche Menschen eine Krebstherapie vergleichsweise gut vertragen und darauf ansprechen, leiden andere unter starken Nebenwirkungen oder zeigen trotz gleicher Diagnose kaum Therapieerfolg.

    Immer deutlicher zeigt die moderne Forschung:
    Nicht allein der Tumor entscheidet über den Verlauf einer Erkrankung “ sondern auch die individuelle immunologische Situation des Patienten.

    Genau an dieser Schnittstelle setzt Medical Evidence AI an.

    Die Plattform verbindet erstmals:

    Immunstatus
    Tumoraktivität im Blut (CTC / Tumorzählung)
    Makrophagen und dendritische Zellaktivität
    internationale wissenschaftliche Evidenz
    reale Krankheitsverläufe
    KI-gestützte Analyseprozesse

    zu einer strukturierten evidenzbasierten Fallanalyse in der Onkologie und Immunonkologie.

    Das Immunsystem ist kein „Hokuspokus“

    Das Immunsystem begleitet den Menschen seit Beginn seines Lebens.

    Es schützt vor Infektionen, erkennt veränderte Zellen und beeinflusst zahlreiche biologische Prozesse im Körper “ auch bei Krebs.

    Dennoch wird die individuelle immunologische Situation eines Patienten in der klassischen Onkologie häufig nur begrenzt berücksichtigt.

    Dabei zeigen moderne wissenschaftliche Erkenntnisse immer deutlicher:

    * das Immunsystem beeinflusst Therapieansprechen,
    * Nebenwirkungen,
    * Entzündungsreaktionen,
    * Tumordynamik,
    * und möglicherweise auch Krankheitsverläufe.

    Warum verträgt ein Patient eine Therapie nahezu ohne Beschwerden “ während ein anderer massive Nebenwirkungen entwickelt?

    Warum reagieren manche Tumore auf Behandlungen “ und andere trotz identischer Diagnose nicht?

    Medical Evidence AI beschäftigt sich genau mit diesen Fragestellungen.

    Makrophagen und dendritische Zellen rücken stärker in den Fokus

    Immer mehr wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit der Rolle von:

    Makrophagen
    dendritischen Zellen
    T-Zellen
    NK-Zellen
    entzündlichen Immunprozessen

    innerhalb der Tumorumgebung.

    Makrophagen können je nach biologischer Situation:

    * entzündungsfördernd,
    * immunsuppressiv,
    * oder tumorunterstützend wirken.

    Auch dendritische Zellen gelten als zentrale Vermittler zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem, da sie Tumorstrukturen erkennen und Immunreaktionen aktivieren können.

    Die moderne Immunonkologie untersucht zunehmend, welchen Einfluss diese Zellpopulationen auf:

    * Therapieansprechen,
    * Tumorprogression,
    * Immunfluchtmechanismen,
    * und Resistenzentwicklungen

    haben könnten.

    Genau diese Zusammenhänge versucht Medical Evidence AI strukturiert sichtbar zu machen.

    Tumorzählung: Nicht jede Tumorzelle ist gleich

    Auch die Tumoraktivität im Blut gewinnt zunehmend an Bedeutung.

    Bei sogenannten CTC-Analysen (zirkulierende Tumorzellen) geht es nicht nur darum, ob Tumorzellen im Blut vorhanden sind “ sondern auch darum, welche biologischen Strukturen tatsächlich nachweisbar sind.

    Denn es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen:

    * lebenden Tumorzellen,
    * apoptotischen (absterbenden) Tumorzellen,
    * Zellfragmenten,
    * oder anderen tumorassoziierten Strukturen.

    Diese Unterschiede können Hinweise liefern auf:

    aktive Tumordynamik
    mögliche Resistenzentwicklungen
    Metastasierungsrisiko
    biologisches Therapieansprechen
    Krankheitsaktivität im Verlauf

    Genau diese Informationen versucht Medical Evidence AI strukturiert zusammenzuführen und gemeinsam mit vorhandenen klinischen Daten sowie internationaler Evidenz einzuordnen.

    Mehr Informationen: www.medical-evidence.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IMMUMEDIC Limited
    Herr Andreas Rach
    Bessemerstrasse 51 1. OG
    12103 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +4916091942558
    fax ..: +4916091942558
    web ..: https://www.medical-evidence.com/
    email : immumedic@gmail.com

    Medical Evidence AI by IMMUMEDIC entwickelt eine KI-gestützte Plattform für strukturierte medizinische Evidenzanalyse in der Onkologie.

    Unser Ziel ist es, medizinische Daten besser verständlich, vergleichbar und nutzbar zu machen. Dafür verbinden wir reale Patientendaten, Anamnese, Tumorstatus, Immunstatus, Tumoraktivität im Blut und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer strukturierten Fallanalyse.

    Im Mittelpunkt steht nicht die Ersetzung ärztlicher Entscheidungen, sondern deren bessere Vorbereitung und Orientierung. Medical Evidence AI soll Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen, Patienten, Kliniken, Praxen und Partner dabei unterstützen, komplexe medizinische Informationen geordnet zusammenzuführen.

    Die Plattform basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Onkologie, Immuntherapie, Patientenkoordination, Laborlogistik und internationaler Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern.

    Pressekontakt:

    IMMUMEDIC Limited
    Herr Andreas Rach
    Bessemerstrasse 51 1.OG
    12103 Berlin

    fon ..: +4916091942558
    email : immumedic@gmail.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Seelenverwandten finden – Warum manche Menschen die Liebe schnell finden & andere jahrelang suchen
      Den Seelenverwandten finden? Es ist eine universelle Erfahrung. Für viele Menschen stellt sie eine der wesentlichsten und zugleich herausforderndsten Reisen des Lebens dar....

    2. Was macht manche Menschen erfolgreicher als andere?
      Noch wichtiger, was ist es, dass manche Menschen glücklicher macht als andere?...

    3. Impostor Syndrom: Warum manche von uns an ihrer Kompetenz zweifeln
      Im Interview beantwortet Ulrich Kern, Business Coach und Experte für Persönlichkeitsentwicklung in der Region Frankfurt/Rhein-Main, die ihm am häufigsten gestellten Fragen zum Impostor Syndrom....

    4. Zwischen den Jahren rücken manche Fragen näher. Warum Wohnen zu Weihnachten mehr bedeutet
      Zum Jahresende werden viele Gespräche leiser, aber persönlicher. Wohnen rückt in den Fokus. Als Ort von Erinnerungen, Übergängen und Entscheidungen, die Zeit brauchen....

    5. Erst schlafen, dann sprechen – Warum Regeneration die beste Rhetorik ist
      Das gab es noch nie! Das Seminar "Ausgeschlafen kommunizieren" verbindet in neuer und einzigartiger Art und Weise wirksames Schlafcoaching und professionelles Kommunikationstraining....

    6. Dr. Atila Erfahrungen: Warum Patienten in Düsseldorf auf Präzision und Natürlichkeit setzen
      Prof. Dr. Mehmet Atila steht für Natürlichkeit in der ästhetischen Chirurgie - nicht Veränderung um jeden Preis, sondern respektvolle, harmonische Ergebnisse, die die Persönlichkeit bewahren....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.