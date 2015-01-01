Warum Unternehmen generative KI zunehmend lokal betreiben

Immer mehr Unternehmen prüfen den lokalen Betrieb generativer KI. Ein neues Fachbuch erklärt, warum Datenhoheit, Performance & Co. GenAI zunehmend aus der Cloud ins eigene Rechenzentrum holen.

Generative KI hat sich in kurzer Zeit von einem experimentellen Werkzeug zu einer zentralen Infrastrukturkomponente entwickelt. Viele Unternehmen beginnen ihre KI-Projekte zwar in der Cloud, prüfen jedoch zunehmend Alternativen für den kontrollierten Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Ein neues Fachbuch zeigt, warum lokale GenAI-Plattformen für viele Organisationen strategisch sinnvoll sein können.

Das Buch „Lokale KI unter Kontrolle – Sichere Architektur, Betrieb und Governance von GenAI- und RAG-Systemen“ beschreibt, wie sich der Einsatz generativer KI in Unternehmen typischerweise entwickelt: von ersten Cloud-basierten Experimenten hin zu produktionsreifen Plattformen mit klaren Architektur- und Sicherheitsanforderungen. Mit wachsender Nutzung steigen Anforderungen an Datenkontrolle, Governance und stabile Betriebsprozesse. Viele Organisationen erkennen dabei, dass KI-Systeme zunehmend wie klassische Infrastrukturkomponenten behandelt werden müssen.

Ein zentraler Treiber für lokale KI ist die Datenhoheit. GenAI-Anwendungen greifen häufig auf interne Wissensbestände wie Dokumentationen, Quellcode, Supporttickets oder Vertragsunterlagen zu. In solchen Szenarien möchten Unternehmen nachvollziehen können, wo Daten verarbeitet werden und welche Informationen die Systeme verlassen. Lokale KI-Plattformen ermöglichen eine klar kontrollierbare Datenverarbeitung innerhalb der eigenen Infrastruktur.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Performance. Besonders bei Retrieval-Augmented Generation (RAG) entstehen große Datenmengen pro Anfrage. Jede externe API-Kommunikation erhöht die Latenz. Lokale Inferenz kann Antwortzeiten stabilisieren und die Integration in interne Systeme erleichtern.

Auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine Rolle. Während Cloud-LLM-Dienste bei sporadischer Nutzung attraktiv sind, können kontinuierliche KI-Workloads lokal kosteneffizienter betrieben werden – insbesondere wenn mehrere Anwendungen dieselbe Modellinfrastruktur nutzen.

Das Buch zeigt anhand praxisnaher Architekturmodelle, wie Unternehmen entscheiden können, welche KI-Workloads lokal, hybrid oder in der Cloud betrieben werden sollten. Ziel ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Organisationen, die generative KI langfristig als stabile Infrastrukturkomponente etablieren wollen.

Bibliografische Angaben

Titel: Lokale KI unter Kontrolle

Untertitel: Sichere Architektur, Betrieb und Governance von GenAI- und RAG-Systemen

Autor: Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

ISBN: 978-3-95444-314-7

Umfang: 270 Seiten

Preis: 24,99 EUR

Über den Autor

Dr. Holger Reibold ist Informatiker und publiziert seit über 30 Jahren zu Internet-, Netzwerk- und Open-Source-Themen. Er gehört zu den prägenden Stimmen der deutschen IT-Fachszene und hat sich durch zahlreiche erfolgreiche Fachbücher und Publikationen einen Namen in der Branche gemacht. In seiner Rolle als Key Account Manager bei einem Internet Service Provider ist er unmittelbar mit praktischen Herausforderungen konfrontiert. Diese Verbindung aus langjähriger theoretischer Auseinandersetzung und operativer Praxis prägt die Perspektive seiner Publikationen.

