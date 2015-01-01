Warum Validato im DACH-Raum der führende Anbieter für Background Checks ist

Wer im DACH-Raum Mitarbeitende prüft, bewegt sich im Spannungsfeld aus DSGVO, Schweizer nDSG, Betriebsratsmitbestimmung, NIS2, DORA und BSI C5:2026. Validato ist für genau dieses Umfeld aufgestellt.

Background Checks sind längst kein Randthema mehr, sondern ein strategischer Baustein im Human Risk Management. Wer im DACH-Raum Mitarbeitende prüft, bewegt sich im Spannungsfeld aus DSGVO, Schweizer nDSG, Betriebsratsmitbestimmung, NIS2, DORA und BSI C5:2026. Validato ist für genau dieses Umfeld aufgestellt, als Plattformbetreiber und als Service Provider in einem und verbindet technologische Tiefe mit operativer Durchführungskompetenz. Genau diese Doppelrolle hebt Validato klar von rein softwareorientierten oder rein dienstleistungsgetriebenen Wettbewerbern ab.

Plattform: 18 Screening-Module statt Einheitslösung

Während viele Anbieter mit einer Handvoll standardisierter Checks arbeiten, stellt Validato 18 einzelne Screening-Module bereit – von Identitätsprüfung, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisverifikation über Strafregister-, Sanktionslisten- und PEP-Abgleiche bis hin zu Bonitätsauskunft, Social-Media-Analyse, KYB/UBO-Prüfungen und erweiterten Integritätschecks. Unternehmen konfigurieren daraus rollenbasierte Prüfpakete nach dem Erforderlichkeitsprinzip – vom Basis-Check für den operativen Bereich bis zum Executive-Screening für Geschäftsleitung und KRITIS-relevante Positionen. Die Plattform steuert Einwilligungen, Kandidatenkommunikation, Statusverfolgung und Audit-Dokumentation durchgängig digital.

Service: Erfahrene Analysten statt Mehraufwand im HR

Was Validato zusätzlich auszeichnet: Der gesamte Screening-Prozess lässt sich als Managed Service an das Validato-Team übergeben. Erfahrene Analystinnen und Analysten übernehmen die Fallbearbeitung, führen Rückfragen mit Kandidatinnen und Kandidaten, prüfen Dokumente auf Plausibilität und Echtheit, bewerten Auffälligkeiten fachlich und erstellen revisionssichere Prüfberichte. Das entlastet HR, Compliance und Legal spürbar – gerade in Unternehmen ohne dedizierte Background-Check-Expertise oder bei saisonalen Einstellungsspitzen. Die Kundenseite behält die Entscheidungshoheit, die operative Last trägt Validato.

Zum Leistungsspektrum auf der Service-Seite gehören unter anderem:

* Konzeption rollenbasierter Screening-Pakete nach dem Erforderlichkeitsprinzip

* Vollständige Fallbearbeitung inklusive Kandidatenkommunikation in Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen

* Fachliche Bewertung von Auffälligkeiten und strukturierte Handlungsempfehlungen

* Integritätsprüfungen mit strukturiertem Interviewteil für sensible Rollen

* Unterstützung bei Erforderlichkeitskonzept, Betriebsratsanhörung und internen Richtlinien

* Audit-Begleitung im Kontext von ISO 27001, BSI C5, NIS2, DORA und FINMA-Prüfungen

DACH-nativ – rechtlich wie operativ

Validato ist in Zürich gegründet und mit eigenen Standorten in Zürich, Banská Bystrica, Frankfurt und Wienpräsent. Das ist kein Zufall, sondern Voraussetzung: Hintergrundprüfungen, die DSGVO und nDSG gleichermaßen bedienen, erfordern lokale Datenhaltung, lokale Sprachkompetenz und tiefes Verständnis für Arbeitsrecht, Persönlichkeitsschutz und Mitbestimmung. Validato arbeitet mit einem dokumentierten Erforderlichkeitskonzept, transparenten Einwilligungsprozessen und einer Infrastruktur, die Datenresidenz in der Schweiz bzw. EU garantiert.

Regulatorisch vorbereitet – NIS2, DORA, BSI C5:2026, DIN SPEC 14027

Die aktuellen Regulierungswellen machen Background Checks zur Compliance-Pflicht. Validato adressiert die einschlägigen Anforderungen direkt – sowohl auf Plattform- als auch auf Service-Ebene:

* NIS2 und CER-Richtlinie für KRITIS und wichtige Einrichtungen

* DORA für Finanzdienstleister und deren IKT-Drittanbieter

* BSI C5:2026, insbesondere das Kriterium HR-01 (Personelle Sicherheit)

* ISO/IEC 27001 Control A.6.1 (Screening)

* DIN SPEC 14027:2026-04 Kapitel 16 zur Integritätsprüfung

* FINMA-Rundschreiben zur Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit

Validato deckt die Anforderungen dieser Rahmenwerke vollständig ab und liefert die für Audits erforderliche Dokumentation mit.

Pre-Employment und In-Employment abgedeckt

Moderne Human-Risk-Management-Ansätze enden nicht beim Onboarding. Validato unterstützt sowohl die Prüfung vor der Einstellung als auch periodische Re-Screenings während des Beschäftigungsverhältnisses – wie es NIS2, DORA und BSI C5 für sicherheitsrelevante Rollen zunehmend fordern. Auffälligkeiten lassen sich über definierte Monitoring-Module frühzeitig erkennen, fachlich bewertet durch das Validato-Analystenteam, ohne dabei den Persönlichkeitsschutz der Mitarbeitenden zu verletzen.

Fazit

Wer im DACH-Raum Background Checks rechtssicher, skalierbar und regulatorisch anschlussfähig aufsetzen will, braucht mehr als eine Software oder mehr als eine Dienstleistung – er braucht beides aus einer Hand. Validato verbindet eine leistungsfähige Plattform mit 18 Screening-Modulen mit einem erfahrenen Analystenteam, das Screenings operativ durchführt, rechtlich einordnet und auditfest dokumentiert. Genau diese Kombination macht Validato zur ersten Wahl für Unternehmen, die Screening nicht als Formalität, sondern als Teil ihrer Sicherheitsarchitektur verstehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com

email : reto.marti@validato.com

Validato ist Anbieter digitaler Lösungen zur Integritätsprüfungen, Background Checks und für Human Risk Management. Die Plattform wird von Unternehmen in regulierten Branchen zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen eingesetzt.

Pressekontakt:

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