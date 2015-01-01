Warum viele Imagefilme ihre Wirkung verfehlen

Eine Videoproduktion aus Kassel beobachtet, dass fehlende strategische Planung häufig der Grund für wirkungslose Unternehmensvideos ist.

Kassel, Januar 2026 – Imagefilme gehören mittlerweile zur Standardkommunikation vieler Unternehmen. Dennoch bleiben viele dieser Produktionen hinter den Erwartungen zurück. Nach Beobachtung der Kasseler Videoproduktion Albrecht Pictures liegt das weniger an der technischen Qualität als an fehlender strategischer Planung.

In zahlreichen Unternehmen werden Imagefilme produziert, ohne vorab klar zu definieren, welche Zielgruppe angesprochen werden soll, wo der Film eingesetzt wird und welches konkrete Ziel er verfolgt. Das Ergebnis sind visuell hochwertige Videos, die weder Vertrauen aufbauen noch messbare Ergebnisse liefern.

„Ein Imagefilm ist kein Selbstzweck“, sagt Jan Albrecht, Inhaber von Albrecht Pictures. „Wenn nicht klar ist, welche Botschaft vermittelt werden soll und auf welcher Plattform der Film wirkt, verpufft selbst die beste Bildqualität.“

Besonders im Mittelstand werde Videoproduktion häufig als einmaliges Kreativprojekt verstanden, statt als Teil einer langfristigen Kommunikationsstrategie. Dabei könnten Videos gezielt eingesetzt werden, um Arbeitgebermarken zu stärken, komplexe Leistungen verständlich zu erklären oder Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Albrecht Pictures setzt deshalb auf eine enge Verzahnung von Konzept, Bildsprache und Einsatzstrategie. Vor jeder Produktion werden Zielgruppe, Nutzungskontext und gewünschte Wirkung definiert. Erst darauf aufbauend erfolgt die visuelle Umsetzung.

Aus Sicht der Videoproduktion ist dieser Ansatz entscheidend, um Imagefilme von reinen Präsentationsvideos zu klaren Kommunikationsinstrumenten weiterzuentwickeln – insbesondere für mittelständische Unternehmen aus Kassel und der Region Nordhessen.

Über Albrecht Pictures:

Albrecht Pictures ist eine Videoproduktion aus Kassel und spezialisiert auf Imagefilme, Werbespots, Recruitingvideos und Social Media Content für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Fokus liegt auf strategischer Planung, hochwertiger Umsetzung und nachhaltiger Wirkung.

Weitere Informationen unter: https://www.albrechtpictures.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Albrecht Pictures

Herr Jan Albrecht

Maybachstraße 8

34127 Kassel

Deutschland

fon ..: 015141243530

web ..: https://www.albrechtpictures.de

email : info@albrechtpictures.de

Albrecht Pictures ist eine Videoproduktion mit Sitz in Kassel. Das Unternehmen ist auf die Konzeption und Umsetzung von Imagefilmen, Werbespots, Recruitingvideos und Social Media Content für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Der Fokus liegt auf strategisch geplanter Videokommunikation, hochwertiger visueller Umsetzung und einer klaren inhaltlichen Ausrichtung. Albrecht Pictures arbeitet projektbasiert für Unternehmen aus Kassel, Göttingen, Paderborn, Bielefeld, Hamm und darüber hinaus.

Pressekontakt:

Albrecht Pictures

Herr Jan Albrecht

Maybachstraße 8

34127 Kassel

fon ..: 015141243530

web ..: https://www.albrechtpictures.de

email : info@albrechtpictures.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Interactive Brokers, CapTrader & Co.: Warum die Flut an Trades Steuerberater zunehmend überfordert Innovative Methode revolutioniert den Straßen- und Wegebau