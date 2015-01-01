Warum viele Krebstherapien an ihre Grenzen stoßen – und was in der Praxis oft übersehen wird

Ein kritischer Blick auf Therapieentscheidungen in der modernen Onkologie.

Berlin / Europa – Die Onkologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Neue Medikamente, zielgerichtete Therapien und immunonkologische Ansätze haben die Behandlungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Dennoch zeigt sich im klinischen Alltag ein wiederkehrendes Bild: Trotz leitliniengerechter Therapie schreitet die Erkrankung bei einem Teil der Patienten weiter fort.

Woran liegt das?

Eine zentrale, jedoch selten gestellte Frage lautet: Wird bei der Therapieplanung tatsächlich das gesamte biologische System des Patienten berücksichtigt – oder primär der Tumor selbst?

Während bildgebende Verfahren wie CT oder MRT strukturelle Veränderungen sichtbar machen, bleibt ein entscheidender Faktor häufig unberücksichtigt: die funktionelle Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Dabei ist gut belegt, dass die Interaktion zwischen Tumor und Immunsystem maßgeblich den Krankheitsverlauf beeinflusst (Chen & Mellman, _Nature_, 2017).

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Effektivität moderner Therapien – insbesondere immunologischer Ansätze – stark vom immunologischen Ausgangszustand des Patienten abhängt. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass die Präsenz und Aktivität von T-Zellen sowie die Tumor-Mikroumgebung entscheidende Prädiktoren für das Therapieansprechen sind (Galon et al., _Science_, 2006; Fridman et al., _Nature Reviews Cancer_, 2012).

Gleichzeitig rückt ein weiterer Aspekt zunehmend in den Fokus: die Bedeutung zirkulierender Tumorzellen (CTCs). Diese können als dynamischer Marker für Krankheitsaktivität und Therapieverlauf dienen und ergänzen die klassische Bildgebung sinnvoll. Studien zeigen, dass die Anzahl zirkulierender Tumorzellen mit Prognose und Therapieansprechen korreliert (Cristofanilli et al., _NEJM_, 2004).

Trotz dieser Erkenntnisse werden sowohl der Immunstatus als auch die Tumoraktivität im Blut in der klinischen Routine bislang nur begrenzt genutzt.

Die Kombination aus:

* funktioneller Immunanalyse

* kontinuierlicher Verlaufskontrolle über zirkulierende Tumorzellen

* und individueller Therapieanpassung

könnte künftig eine entscheidende Rolle dabei spielen, Therapien gezielter einzusetzen und ihre Effektivität zu verbessern.

Gerade im Bereich der personalisierten Immuntherapie, etwa bei dendritischen Zellansätzen, ist bekannt, dass der Therapieerfolg maßgeblich von der immunologischen Ausgangslage abhängt. Ohne entsprechende Vorbereitung und Analyse bleibt das Potenzial solcher Therapien häufig ungenutzt.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr nur:

„Welche Therapie ist die richtige?“

Sondern vielmehr:

„Ist der Patient immunologisch überhaupt in der Lage, auf diese Therapie zu reagieren?“

Diese Perspektive eröffnet neue Chancen – stellt jedoch gleichzeitig bestehende Routinen in Frage.

Ein differenzierter Blick auf Tumorbiologie, Immunstatus und Krankheitsdynamik könnte ein wesentlicher Schlüssel sein, um Therapien nicht nur anzuwenden, sondern ihre Wirksamkeit nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen zur kombinierten Analyse von Immunstatus und Tumoraktivität:

http://www.gesundheitsratgeber-krebs.de

Hinweis:

Dieser Beitrag dient der fachlichen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung oder individuelle Therapieentscheidung.

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Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kombination aus Immunstatus-Analysen und der Untersuchung der Tumoraktivität im Blut, um ergänzende diagnostische Informationen bereitzustellen. Ziel ist es, bestehende medizinische Behandlungswege nicht zu ersetzen, sondern sinnvoll zu ergänzen und die Entscheidungsgrundlage für Patienten und Behandler zu erweitern.

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