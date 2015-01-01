-
Warum viele Krebstherapien an ihre Grenzen stoßen – und was in der Praxis oft übersehen wird
Ein kritischer Blick auf Therapieentscheidungen in der modernen Onkologie.
Berlin / Europa – Die Onkologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Neue Medikamente, zielgerichtete Therapien und immunonkologische Ansätze haben die Behandlungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Dennoch zeigt sich im klinischen Alltag ein wiederkehrendes Bild: Trotz leitliniengerechter Therapie schreitet die Erkrankung bei einem Teil der Patienten weiter fort.
Woran liegt das?
Eine zentrale, jedoch selten gestellte Frage lautet: Wird bei der Therapieplanung tatsächlich das gesamte biologische System des Patienten berücksichtigt – oder primär der Tumor selbst?
Während bildgebende Verfahren wie CT oder MRT strukturelle Veränderungen sichtbar machen, bleibt ein entscheidender Faktor häufig unberücksichtigt: die funktionelle Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Dabei ist gut belegt, dass die Interaktion zwischen Tumor und Immunsystem maßgeblich den Krankheitsverlauf beeinflusst (Chen & Mellman, _Nature_, 2017).
Zahlreiche Studien zeigen, dass die Effektivität moderner Therapien – insbesondere immunologischer Ansätze – stark vom immunologischen Ausgangszustand des Patienten abhängt. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass die Präsenz und Aktivität von T-Zellen sowie die Tumor-Mikroumgebung entscheidende Prädiktoren für das Therapieansprechen sind (Galon et al., _Science_, 2006; Fridman et al., _Nature Reviews Cancer_, 2012).
Gleichzeitig rückt ein weiterer Aspekt zunehmend in den Fokus: die Bedeutung zirkulierender Tumorzellen (CTCs). Diese können als dynamischer Marker für Krankheitsaktivität und Therapieverlauf dienen und ergänzen die klassische Bildgebung sinnvoll. Studien zeigen, dass die Anzahl zirkulierender Tumorzellen mit Prognose und Therapieansprechen korreliert (Cristofanilli et al., _NEJM_, 2004).
Trotz dieser Erkenntnisse werden sowohl der Immunstatus als auch die Tumoraktivität im Blut in der klinischen Routine bislang nur begrenzt genutzt.
Die Kombination aus:
* funktioneller Immunanalyse
* kontinuierlicher Verlaufskontrolle über zirkulierende Tumorzellen
* und individueller Therapieanpassung
könnte künftig eine entscheidende Rolle dabei spielen, Therapien gezielter einzusetzen und ihre Effektivität zu verbessern.
Gerade im Bereich der personalisierten Immuntherapie, etwa bei dendritischen Zellansätzen, ist bekannt, dass der Therapieerfolg maßgeblich von der immunologischen Ausgangslage abhängt. Ohne entsprechende Vorbereitung und Analyse bleibt das Potenzial solcher Therapien häufig ungenutzt.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr nur:
„Welche Therapie ist die richtige?“
Sondern vielmehr:
„Ist der Patient immunologisch überhaupt in der Lage, auf diese Therapie zu reagieren?“
Diese Perspektive eröffnet neue Chancen – stellt jedoch gleichzeitig bestehende Routinen in Frage.
Ein differenzierter Blick auf Tumorbiologie, Immunstatus und Krankheitsdynamik könnte ein wesentlicher Schlüssel sein, um Therapien nicht nur anzuwenden, sondern ihre Wirksamkeit nachhaltig zu verbessern.
Weitere Informationen zur kombinierten Analyse von Immunstatus und Tumoraktivität:
http://www.gesundheitsratgeber-krebs.de
Hinweis:
Dieser Beitrag dient der fachlichen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung oder individuelle Therapieentscheidung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1. OG 1. OG
12103 Berlin
Deutschland
fon ..: 016091942558
fax ..: 016091942558
web ..: https://www.gesundheitsratgeber-krebs.de/
email : immumedic@gmail.com
Firmenporträt IMMUMEDIC Limited
IMMUMEDIC Limited ist ein international ausgerichtetes Kompetenznetzwerk mit Fokus auf immunologische Diagnostik und personalisierte Therapieansätze im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen arbeitet eng mit Ärzten, Immunologen, Laboren und medizinischen Einrichtungen zusammen, um Patienten eine strukturierte und individuelle Einordnung ihrer Situation zu ermöglichen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kombination aus Immunstatus-Analysen und der Untersuchung der Tumoraktivität im Blut, um ergänzende diagnostische Informationen bereitzustellen. Ziel ist es, bestehende medizinische Behandlungswege nicht zu ersetzen, sondern sinnvoll zu ergänzen und die Entscheidungsgrundlage für Patienten und Behandler zu erweitern.
IMMUMEDIC versteht sich dabei als Schnittstelle zwischen moderner medizinischer Diagnostik, wissenschaftlicher Evidenz und praktischer Umsetzung im Versorgungsalltag. Durch internationale Kooperationen ermöglicht das Netzwerk eine koordinierte und patientennahe Durchführung der jeweiligen Maßnahmen.
Pressekontakt:
IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin
fon ..: +49 160 91942558
email : immumedic@gmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Buch selbst veröffentlichen – praxisnaher Ratgeber für Selfpublisher Nach dem Unfall nicht allein: Wie Gutachter-in-NRW Geschädigten den Rücken stärkt
Warum viele Krebstherapien an ihre Grenzen stoßen – und was in der Praxis oft übersehen wird
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Gold und sein Weg nach oben
- Tumorbiologie allein reicht nicht aus – warum der Immunstatus in der Onkologie.
- Nach dem Unfall nicht allein: Wie Gutachter-in-NRW Geschädigten den Rücken stärkt
- Warum viele Krebstherapien an ihre Grenzen stoßen – und was in der Praxis oft übersehen wird
- Buch selbst veröffentlichen – praxisnaher Ratgeber für Selfpublisher
- Programm für 17. Literaturfest Meißen steht fest
- Lieferketten unter Druck: So stärken Sie Ihr Lieferantenmanagement – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
- Genussvoll verweilen in Bad Griesbach: Café mit Vielfalt und besonderem Ambiente
- Willkommen im Christian’s Bistro – wo Genuss zur Herzensangelegenheit wird
- Digitalisiertes Marketing in KMU: Mit Agentur oder in Eigenregie?
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.