Warum viele Zahnärzte aktuell Keramik-Implantate für die beste Wahl halten

Immer mehr Zahnärzte befürworten Keramik-Implantate als die optimale Lösung in der Zahnimplantologie. Diese innovativen, aus Vollkeramik gefertigten künstlichen Zahnwurzeln bieten viele Vorteile.

Ludwigshafen, 04.04.2025 – Seit 40 Jahren die Experten für Implantologie, immer auf der Höhe der Zeit

Ein Zahnarztbesuch ist für viele Menschen eine unangenehme Angelegenheit, die mit Angst und Befürchtungen verbunden ist. Dass dies unnötig ist, zeigt das Beispiel einer Praxis aus Rheinland-Pfalz, welches im Folgenden näher beleuchtet wird. Besonders wenn Patienten ein neues Zahnimplantat erhalten, lohnt es sich, den behandelnden Zahnarzt bzw. die ausgesuchte Praxis etwas genauer in Augenschein zu nehmen, denn Erfahrung und Spezialisierung können zu gravierenden Unterschieden während der Behandlung führen. Doch nicht nur die Qualität der Behandlung, sondern auch Qualität und Material der ausgesuchten Implantate sind von großer Bedeutung.

Gibt es DAS beste Zahnimplantat?

Viele Zahnärzte halten aktuell Keramik-Implantate für die beste Wahl im Rahmen der Implantologie, mit der Einschränkung, dass es immer Einzelfälle gibt, in denen auch eine andere Wahl angezeigt sein kann. Diese Meinung wird von einer der im Bereich Implantation führenden Zahnarztpraxis, der Praxis Prof. Dhom geteilt. Die hochqualifizierten Profis in Sachen Zahnbehandlung verfügen über fünf Standorte im Bundesland Rheinland-Pfalz, und sind erste Anlaufstelle für Patienten, die ein neues Implantat benötigen.

Waren in den letzten Jahren oftmals Titan-Implantate die erste Wahl, wird dieser Platz immer häufiger durch Keramik-Implantate eingenommen. Die Praxis Prof. Dhom ist seit vielen Jahrzenten eine der führenden Praxen beim Thema Implantologie, und verfügt über eine Erfahrung und Spezialisierung, die nur wenig andere Praxen vorweisen können. Aufgrund der fachlichen Kompetenz sowie des freundlichen Umgangs mit ihren Patienten wird die Praxis Prof. Dhom uneingeschränkt von Patienten empfohlen, die aus allen Regionen für eine zahnmedizinische Heilbehandlung anreisen.

Experten für Implantologie seit Jahrzehnten – immer auf der Höhe der Zeit

Mit über vierzig Jahren Erfahrung im Bereich der Implantologie ist die Praxis Prof. Dhom die erste Anlaufstelle für hochwertige Zahnimplantate und die beste Behandlung. Warum werden Keramik-Implantate oftmals für ein Behandlungsverfahren favorisiert? Im Rahmen der Implantologie erzielen Keramik-Implantate hervorragende Ergebnisse. Die Begründung ist zum Beispiel in der hochfesten Materialzusammensetzung zu finden. Keramik-Implantate sind aus Zirkonium-Dioxid gefertigt. Dieses Material ist extrem stabil und lange haltbar.

Damit gewährleistet die Praxis Prof. Dhom mit solchen Implantaten dauerhaft eine vergleichbare Stabilität sowie Festigkeit wie bei Implantaten aus Metall, wie zum Beispiel Titan.

Moderne Behandlung inklusive fachkundiger Beratung

Darüber hinaus sind Keramik-Implantate ästhetisch sehr ansprechend und können von natürlichen Zähnen kaum unterschieden werden. Die positiven Erfahrungen der Patienten von Prof. Dhom belegen und untermauern den aktuellen Trend in der Implantologie. Keramik-Implantate werden auch gerne für Patienten verwendet, die allergische Reaktionen aufweisen, da das Material biokompatibel und sehr gut verträglich ist, sowie keinerlei elektrische Wechselwirkungen auslösen. Aufgrund der langen Haltbarkeit sind Keramik-Implantate eine sinnvolle Investition in die Zahngesundheit.

Zahnarztpraxis Prof. Dhom – die Experten für beste Zahnimplantate

Freundliche und zuvorkommende Mitarbeiter, fachlich kompetente Zahnärzte inklusive moderner und aktueller Behandlungsmethoden: Das erwartet Patienten der Praxis Prof. Dhom, wenn sie sich dort einer implantologischen Behandlung unterziehen. Die jahrzehntelangen Erfahrungen in der Implantologie macht das medizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom zu eine der besten Adressen in Sachen Zahngesundheit, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch weit darüber hinaus. .

