Warum virtuelle Schulungsumgebungen gekommen sind, um zu bleiben

Virtuelle Schulungsumgebungen sind keine Trend, sondern die neue Norm in der IT-Weiterbildung – flexibel, effizient und skalierbar für Trainingsorganisationen jeder Größe.

Stuttgart, 21. Januar 2026 – In der Welt der Weiterbildung gibt es regelmäßig neue Tools, Methoden und Technologien. Viele davon verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Doch eines ist klar: Virtuelle Schulungsumgebungen sind kein kurzfristiger Hype, sondern ein grundlegender Wandel in der Art, wie Wissen vermittelt wird.

Was früher Ausnahme war, ist heute Standard

Noch vor wenigen Jahren galten z.B. virtuelle Schulungsrechner als experimentell oder wurden nur als Übergangslösung in Krisenzeiten eingesetzt. Heute hat sich das Bild grundlegend verändert.

Eine McKinsey-Studie schon von 2023 zeigt, dass über 70 % der Unternehmen weltweit ihre Trainingsangebote dauerhaft auf digitale oder hybride Formate umgestellt haben. Ähnlich deutlich fällt die Einschätzung der Brandon Hall Group aus: Laut ihrer „Learning Strategy Survey“ planen 81 % der befragten Unternehmen, ihre Weiterbildungsstrategien in den kommenden Jahren primär auf virtuelle oder gemischte Formate auszurichten.

Auch die „2024 Workplace Learning Report“ von LinkedIn Learning belegt: Virtuelle und digitale Formate sind heute nicht mehr Ausnahme, sondern Standard. Insbesondere in technologiegetriebenen Branchen wie IT, Engineering und Softwareentwicklung.

Und das aus gutem Grund.

Virtuelle Schulungsumgebungen lösen echte Probleme

Viele Schulungsanbieter kämpfen mit der zeitintensiven Einrichtung lokaler Rechner, wechselnden externen Trainern, hybriden Trainingsformaten und einem überlasteten IT-Team. Klassische On-Premise-Infrastruktur kommt da schnell an ihre Grenzen. Genau hier setzen virtuelle Schulungsumgebungen an:

* Cloudbasierte Schulungsrechner lassen sich binnen Minuten bereitstellen – automatisiert, rücksetzbar und ohne lokale Installation.

* Trainer und Teilnehmer greifen weltweit per Browser zu, ortsunabhängig und DSGVO-konform.

* IT-Teams entlasten sich nachhaltig, da kein, Eingreifen, keine Wartung und keine Support Unterstützung mehr nötig ist.

Das bedeutet: Weniger Aufwand. Mehr Fokus auf das Wesentliche – die Schulung selbst.

Digitalisierung mit Substanz, nicht mit Buzzwords

Der Digitalisierungsdruck ist hoch. Viele Schulungsorganisationen wollen „digitaler werden“, wissen aber oft nicht wie. Die Umsetzung scheitert häufig an Ressourcen, Komplexität, der Angst vor hohen Kosten, oder schlicht an der Alltagstauglichkeit neuer Tools.

Virtuelle Schulungsumgebungen sind keine Zukunftsmusik, sie sind längst Realität und sie bieten massive Vorteile gegenüber physischen Setups:

* Kosteneffizient: Nutzung nach dem Pay-per-Use-Prinzip, bezahlt wird nur bei tatsächlichen Schulungen.

* Skalierbar: Ein Klick reicht, um 10 oder 100 virtuelle Desktops bereitzustellen.

* Schlank: Eine Implementierung erfolgt innerhalb kürzester Zeit. Oft innerhalb Stunden oder weniger Tage.

* Flexibel: Ob spontane Workshops, wiederkehrende Trainingsreihen oder Onboarding-Prozesse, alles lässt sich innerhalb weniger Minuten realisieren.

Die nächsten Jahre? Virtuell wird die neue Norm

Internationale Entwicklungen zeigen: Der Trend geht nicht zurück zur Präsenz, sondern hin zu skalierbaren, flexiblen Lernumgebungen. Die Zukunft der Software-Schulung ist digital, dezentral und dynamisch.

Dabei sind virtuelle Schulungsumgebungen nicht nur für große Konzerne. Im Gegenteil: Besonders kleine und mittlere Weiterbildungsanbieter profitieren, weil sie mit minimalem Aufwand professionelle, flexible Trainingslösungen anbieten können und das oft sogar schneller und kostengünstiger als die „Großen“.

Fazit: Wer heute startet, ist morgen schon voraus

Virtuelle Schulungsumgebungen sind gekommen, um zu bleiben. Wer jetzt investiert, investiert nicht in einen Trend, sondern in eine zukunftsfähige Infrastruktur für digitale Weiterbildung.

Exemplarischer Anbieter: deskMate

Ein Beispiel für einen Anbieter in diesem Bereich ist deskMate, eine Plattform für virtuelle Schulungsrechner, die sich auf browserbasierte Trainingslösungen spezialisiert hat. Die Systeme werden nach dem Pay-per-Use-Prinzip bereitgestellt, DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gehostet und sind besonders für standardisierte Office- oder IT-Trainings geeignet. Schulungsumgebungen lassen sich über eine zentrale Oberfläche konfigurieren, freigeben und nach dem Einsatz automatisiert zurücksetzen – ohne Eingriffe vor Ort.

Wer die Technologie im eigenen Schulungsbetrieb testen möchte, kann deskMate aktuell zwei Monate kostenlos und unverbindlich ausprobieren:

https://deskmate.cloud/software-training/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kivito GmbH

Michael Kurz

Sophienstr. 21

70178 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +497114005690

web ..: https://deskmate.cloud

email : info@kivito.com

Kivito GmbH

Die Kivito GmbH ist mit deskMate® der führende Anbieter von IT-Labs, virtuellen Schulungsrechnern, Virtual Training Labs und Cloud Desktops.

Im Gegensatz zu Lösungen amerikanischer Wettbewerber wurde deskMate® als reine Cloud-Lösung für europäische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch einfache Bedienung, schnelle Implementierung und hohe Sicherheitsstandards aus.

Die virtuellen Umgebungen europäischer Kunden werden ausschließlich in Deutschland nach den strengen Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union gehostet.

Pressekontakt:

Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Sophienstr. 21

70178 Stuttgart

fon ..: +49 7114005690

email : mk@kivito.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geförderte Energieberatung für WEG: Niedrigschwelliger Einstieg in die Sanierungsplanung 1.300 Teilnehmer – 90 Trainings – 6 Wochen. Und keinen IT-Aufwand