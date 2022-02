Was den Goldpreis im Jahr 2022 beeinflussen wird

Die Analysen des World Gold Council zum Goldpreis sind immer eine Betrachtung wert.

Grundsätzlich werden, so das World Gold Council, auch wenn es Zinserhöhungen gibt, die Realzinsen niedrig bleiben. Dies wiederum werde dieses Jahr für eine ähnliche Lage wie im Jahr 2021 sorgen, damit sollte es kaum einen Gegenwind für den Goldpreis geben, höchstens mal ein laues Lüftchen. Verursacht durch das hohe Inflationsniveau sollten Goldinvestments dieses Jahr gefragt sein. Und auf längere Sicht, so das World Gold Council, sollte die Nachfrage der Zentralbanken und der Schmuckbranche für Aufwind beim Goldpreis sorgen.

Die Zinserhöhungsankündigungen der Fed für 2022 sollten unter der Prämisse gesehen werden, dass bei früheren Zinserhöhungsmechanismen die in Aussicht gestellten Zinserhöhungen selten den Weg in die Realität fanden. Und ist die Geldentwertung, sprich Inflation, hoch, dies zeigt die Geschichte, dann wird Gold teurer, steigt also im Preis. Der Einfluss der Inflation auf den Goldpreis dürfte umso schwerwiegender sein, als inzwischen die Zahl derer, die von einer nur vorübergehenden Inflation ausgehen, stark geschrumpft ist. Auch das World Gold Council verweist auf die extreme Geld- und Fiskalpolitik aufgrund der Pandemie, auf die Lieferkettenprobleme, die Inflation und die sehr hohen Rohstoffpreise. Laut dem World Gold Council wird dieses Jahr Gold als Krisen- und Vermögensschutz wichtig sein in den Augen der Anleger.

Goldunternehmen sollte diese Entwicklung zugutekommen. Da könnte man sich bei Gold Terra Resource oder bei Aurania Resources umschauen.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=-pxKgZZEOtE – ist mit seinem Yellowknife City Goldprojekt ein bedeutender Landbesitzer in den Nordwest Territorien mit rund 800 Quadratkilometer zusammenhängender Landflächen.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=sabYEJvU89Y – ist auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika fokussiert. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Lost Cities Cutucu-Projekt im südöstlichen Ecuador.

