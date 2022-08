Was du tun kannst, um deine Kunden zu binden.

Deine Kunden sind das Wichtigste für dein Business – ohne sie wirst du keinen Erfolg haben! Doch wie kannst du sicherstellen, dass deine Kunden auch langfristig zu dir halten?

1. Warum Kundenbindung so wichtig ist

Häufig wird die Neukundenakquise als das A und O im Business angesehen. Doch das stimmt so nicht ganz: Natürlich ist es wichtig, neue Kunden zu gewinnen – aber genauso wichtig ist es, seine Bestandskunden zu binden. Denn ein neuer Kunde kostet dich im Schnitt 5-10x mehr als ein bestehender Kunde. Also warum nicht in die Kundenbindung investieren? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um deine Kunden zu binden:

Du kannst zum Beispiel exklusive Angebote nur für Bestandskunden machen, sie regelmäßig über Neues informieren oder sie in den Entwicklungsprozess neuer Produkte einbeziehen. Wichtig ist, dass du dir überlegst, was für deine Kunden wirklich wertvoll ist – und dann entsprechend handelst. Denn nur so kannst du langfristig erfolgreich sein.

2. Wie du deine Kunden an dich bindest

Kundenbindung ist ein wichtiges Thema für jedes Unternehmen – egal in welcher Branche. Denn nur wer seine Kunden bindet, hat auch langfristig Erfolg. Doch was genau kannst du tun, um deine Kunden an dich zu binden? Zunächst einmal solltest du immer versuchen, den bestmöglichen Service zu bieten.

Deine Kunden sollten sich bei dir wohlfühlen und gut beraten fühlen. Zudem ist es wichtig, dass du auf deine Kunden eingehst und ihre Wünsche und Bedürfnisse erkennst. Nur so kannst du maßgeschneiderte Angebote machen, die sie tatsächlich interessieren. Außerdem ist es wichtig, dass du dich von der Konkurrenz abhebst. Mache also etwas Besonderes und hebe dich von der Masse ab. So bindest du deine Kunden langfristig an dich!

3. Die besten Methoden der Kundenbindung

Jedes Unternehmen ist auf Kunden angewiesen. Ohne Kunden gibt es keinen Umsatz und somit auch kein Geschäft. Deshalb ist es wichtig, dass man seine Kunden nicht nur gewinnt, sondern auch an sich bindet. Denn je länger ein Kunde bei dir bleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weiterempfiehlt und du neue Kunden gewinnst.

Doch wie kann man seine Kunden am besten an sich binden? Wir haben für dich die 5 besten Methoden der Kundenbindung zusammengestellt:

1. Erstelle eine Loyalty- oder VIP-Kundenprogramm

2. Halte deine Kunden auf dem Laufenden

3. Biete personalisierte Angebote an

4. Zeige deinen Kunden, dass du sie schätzt

5. Gib deinen Kunden eine Stimme

4. Mache es einfach für sie, zu dir zurückzukehren

Du hast hart gearbeitet, um deine Kunden zu gewinnen – warum sollten sie nicht einfach bei dir bleiben? Die Kundenbindung ist entscheidend für den Erfolg deines Unternehmens, und es gibt einige einfache Schritte, die du unternehmen kannst, um sicherzustellen, dass deine Kunden bei dir bleiben.

1. Mach es einfach für sie, dich zu kontaktieren. Stell sicher, dass deine Kontaktdaten leicht zugänglich und aktuell sind. Wenn deine Kunden Fragen oder Anliegen haben, sollten sie dich mühelos erreichen können.

2. Bleib in Kontakt. Verwende E-Mail oder Social Media, um regelmäßig mit deinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Teile Neuigkeiten über neue Produkte oder Dienstleistungen mit ihnen und lass sie wissen, dass du an ihnen interessiert bist.

3. Zeige Interesse an ihren Bedürfnissen. Halte dich über die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden auf dem Laufenden. Dies kann durch das Sammeln von Feedback oder durch die Durchführung von Umfragen erfolgen. Nutze dieses Wissen, um dein Angebot zu verbessern und sicherzustellen, dass du den Bedürfnissen deiner Kunden gerecht wirst.

4. Biete exzellenten Kundenservice. Stell sicher, dass dein Kundenservice auf höchstem Niveau ist. Deine Kunden sollten sich bei dir gut aufgehoben fühlen und wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Darüber hinaus solltest du versuchen, Probleme so schnell wie möglich zu lösen.

5. Halte dich an dein Versprechen. Wenn du etwas versprichst, halte dich daran! Deine Kunden sollten Vertrauen in dich haben und wissen, dass sie auf dich zählen können. Vermeide es daher, Versprechen zu brechen oder Deadline zu verpassen – sonst riskierst du es, dass deine Kundschaft abwandert

So machst du aus jedem Kunden einen Fan!

Seminar G02

So machst du aus jedem Kunden einen Fan

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte aus dem Vertrieb

Mitarbeiter/innen Vertrieb und Key-Account-Management

Programm

So machst du aus jedem Kunden einen Fan

Digitale Trends für Vertriebsaktivitäten erfolgreich nutzen

Das kundenspezifische Lösungsangebot

Client Collaboration legt eine höhere Priorität auf die Zusammenarbeit mit den Kunden

Hilft dir bei der Schaffung von Mehrwert für Kunden

Stärkt bestehende Kunden-Beziehungen

Schafft Zukunftssicherheit im Vertrieb

Agiler Umgang mit Kundeneinwänden

Agiles Verhandeln mit Telefon, E-Mail, Chat & Co.

Klassische Einkäufer-Angriffe gekonnt abwehren

Überraschungen einbauen: 3 wirkungsvolle Möglichkeiten

Mit richtigen Fragen fängt man „gute Fische“

Agil Verhandeln mit Einkäufern

Einkäufer verstehen und entsprechend argumentieren:

Welche Verhandlungsstrategie passt zu welchem Kundentyp?

ZOPA, BATNA & Co. – Agile Verhandlungstechniken geschickt einsetzen

Mit dem MESO-Konzept „Win-Win-Situationen“ schaffen

