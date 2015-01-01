Was ist Arbeitsschutz? Grundlagen, Ziele und Pflichten für Unternehmen

In einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt ist der Arbeitsschutz längst mehr als die bloße Erfüllung gesetzlicher Auflagen. Er hat sich zu einem zentralen Element moderner Unternehmensführung entwickelt.

Doch viele Verantwortliche stehen vor der Frage: Was genau umfasst der Arbeitsschutz heute, welche konkreten Ziele werden verfolgt und welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um rechtssicher zu handeln?

Im Kern bezeichnet der Arbeitsschutz die Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu dienen, das Leben und die Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu schützen. Dies beinhaltet die Verhütung von Arbeitsunfällen, den Schutz vor arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Dabei geht der moderne Arbeitsschutz weit über Helm und Sicherheitsschuh hinaus: Er betrachtet den Arbeitsplatz ganzheitlich. Das bedeutet, dass neben technischen Sicherheitsaspekten – wie dem Schutz vor Gefahrstoffen oder der Sicherheit von Maschinen – zunehmend auch organisatorische Abläufe und psychische Belastungsfaktoren in den Fokus rücken.

Das primäre Ziel des Arbeitsschutzes ist die Prävention. Gefahren sollen gar nicht erst entstehen oder so minimiert werden, dass keine gesundheitlichen Schäden drohen. Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur die Vermeidung von menschlichem Leid, sondern auch einen direkten wirtschaftlichen Nutzen: Ein hohes Arbeitsschutzniveau reduziert Ausfallzeiten durch Krankheit und Unfälle, senkt die Kosten für Lohnfortzahlungen und Beiträge zur Berufsgenossenschaft und steigert die Produktivität durch optimierte Arbeitsabläufe. Zudem ist ein sichtbares Engagement für die Sicherheit der Belegschaft heute ein entscheidender Faktor im „War for Talents“, da Arbeitnehmer zunehmend Wert auf ein gesundes Arbeitsumfeld legen.

Die gesetzlichen Pflichten für Arbeitgeber leiten sich in Deutschland primär aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ab. Die wichtigste Grundpflicht ist die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Jeder Arbeitgeber muss ermitteln, welchen Gefährdungen seine Beschäftigten ausgesetzt sind, und entsprechende Schutzmaßnahmen ableiten. Hierbei gilt das sogenannte STOP-Prinzip als Rangfolge der Maßnahmen: Substitution (Gefahrenquelle ersetzen), Technische Maßnahmen, Organisatorische Maßnahmen und erst zuletzt Persönliche Schutzmaßnahmen.

Zu den weiteren zentralen Pflichten gehören die regelmäßige Unterweisung der Mitarbeitenden, die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel sowie die Organisation der Ersten Hilfe und des Brandschutzes. Arbeitgeber müssen zudem sicherstellen, dass die getroffenen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft und bei Bedarf angepasst werden – etwa wenn sich Prozesse ändern oder neue Maschinen angeschafft werden. Bei der Umsetzung werden Unternehmen durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte unterstützt, deren Bestellung ab einer gewissen Mitarbeiterzahl gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ein oft unterschätzter Bereich ist der psychische Arbeitsschutz. Stress, Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder Konflikte am Arbeitsplatz müssen ebenso in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden wie physische Gefahren. Die Pflicht zur Fürsorge endet nicht mit dem Feierabend, sondern umfasst die langfristige Erhaltung der Arbeitskraft.

