Was ist Coaching?

Seit 35 Jahren ermächtigen wir Menschen zu einem nachhaltigen Bewusstseinswandel.

„Coach“ bedeutet Kutsche und wurde zunächst im Sport verwendet, um einen Tutor zu bezeichnen. Eine Kutsche bringt Menschen schneller von einem Ort zum anderen, so wie ein Coach Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung beschleunigt. Coaching beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen erfolgreich und glücklich sein können, und sich zudem persönlich weiterentwickeln. Diese wichtigen Lebensthemen waren lange Zeit in der Psychologie und Soziologie irrelevant, weswegen sie vernachlässigt wurden. Die Psychologie erforscht Ursachen und Therapien psychischer Krankheiten, weshalb Menschen mit einer klinischen Diagnose wie Depression, Panikattacken, Essstörungen etc. keinesfalls vom Coach beraten werden sollten. Dazu fehlen fundierte Kenntnisse, die im fünfjährigem Psychologiestudium plus Zusatzausbildung erworben werden, nicht aber an einigen Wochenenden Life-Coaching-Ausbildung.

In der Soziologie werden eher sozialgesellschaftliche Zusammenhänge untersucht, um die vorgeblich ,richtige‘, glückseligmachende Gesellschaftsform zu finden, was bisher keiner Ideologie oder Religion gelungen ist. Offensichtlich liegen die Ursachen für die Probleme der Menschheit nicht in den Lebensumständen, sondern im menschlichen Bewusstsein, welches die widrigen Umstände erschafft. Genau hier setzt das Contextuelle Coaching an, mit der Absicht dysfunktionales Bewusstsein nachhaltig zu wandeln, um Erfolg und Erfüllung zu ermöglichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erfüllungs GmbH

Frau Maria Craemer

Nordergraben 70

24937 Flensburg

Deutschland

fon ..: 0156 78480328

web ..: https://craemer.global/

email : info@craemer.global

Maria & Stephan Craemer haben das Contextuelle Coaching entwickelt, um nicht nur eine Verhaltensveränderung, sondern einen nachhaltigen Wandel des Bewusstseins zu bewirken. Dieser bewirkt eine nachhaltig bessere Lebensqualität auf allen Ebenen und wesentlich bessere Ergebnisse.

Pressekontakt:

Erfüllungs GmbH

Frau Maria Craemer

Nordergraben 70

24937 Flensburg

fon ..: 0156 78480328

web ..: https://craemer.global/

email : info@craemer.global

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Taiwan Excellence feiert Erfolg auf der ersten Taiwan Expo in Europa mit Innovationen, Kultur und Kunst Alytus Stadttheater aus Litauen: MARIA.