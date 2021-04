Was ist eigentlich Content Marketing und wie kann Media Service Center LTD Ihnen dabei helfen?

Marketingstrategie im B2B- und B2C-Bereich. Durch zielgruppengerechte Inhalte sollen bestimmte Grupp…

Content Marketing ist eine Marketingstrategie im B2B- und B2C-Bereich. Durch zielgruppengerechte Inhalte sollen bestimmte Gruppen von Personen angesprochen werden, um diese als Kunden zu gewinnen oder zu halten. Die Inhalte können informativ, beratend oder unterhaltsam sein, um dabei vom entsprechenden Unternehmen deren Produkte oder Marke zu überzeugen. Zu diesem Zweck wird eine Content Marketing Strategie eingesetzt, die unterschiedliche Maßnahmen und Formen umfasst. Media Service Center LTD kann die Erstellung dieser Strategie für Sie übernehmen.

Die Content Marketing Maßnahmen können eingesetzt werden, um E-Mail und Newsletter-Marketing, SEO, Inbound Marketing, Lead-Generierung oder Offline- und Online-PR zu betreiben. Dabei wird stets darauf geachtet, dass dem Kunden ein echter Mehrwert geboten wird. Deshalb ist die Erstellung der Inhalte maßgebend für den Erfolg. Content Marketing kann in verschiedenen Formen eingesetzt werden. Darunter fallen beispielsweise Umfragen, Tests, Spiele, Videos, Blogbeiträge, Ratgebertexte, E-Books, Checklisten, Podcasts und Infografiken.

Suchen Kunden heutzutage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung, führt der erste Schritt oft zur Suchmaschine im Internet. Das moderne Marketing muss in dieser frühen Phase ansetzen, bevor der Kunde seinen Kaufentscheidungsprozess abgeschlossen hat. Richtiges Content Marketing zu betreiben ist sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Daher ist es ratsam, eine Agentur wie Media Service Center LTD mit dem Erstellen einer zielgerechten und zielführenden Content Marketing Strategie zu beauftragen.

Zunächst muss festgelegt werden, welche Ziele erreicht werden sollen und in welchem Zeitraum. Danach muss bestimmt werden, wer die Zielgruppe ist, wo diese anzutreffen ist und welchen Mehrwert man diesen bieten kann. Je nach Zielgruppe können unterschiedliche Content-Kanäle für das Marketing genutzt werden. Grundlegend ist es zudem, die eigene Markenstory zu kennen und welche Werte an die Kunden vermittelt werden sollen. Auf Grundlage der festgelegten Ziele der Zielgruppe und Markenstory kann der eigentliche Inhalt geplant werden. Dazu gehört die Erstellung des Contents, das passende Format, der Zeitplan und wer sich um alles kümmert. Media Service Center LTD kann Sie dabei unterstützen und einen optimalen Content Plan aufstellen.

