Was ist ein Helbo Laser und wann kommt die Photodynamische Therapie zum Einsatz?

Entzündungen im Mundraum und des Zahnfleisches, wie eine Parodontitis, Periimplantitis oder die Endodontitis können endlich mit Hilfe des Helbo Lasers wirksam und schonend behandelt werden.

Dillingen, 24.04.2024 – Endlich eine wirksame Therapie gegen Entzündungen im Mundraum

Entzündungen im Mundraum sind weit verbreitet. Parodontitis ist die häufigste chronische Erkrankung in Deutschland. Neben einer Endodontitis (Entzündung des Zahninneren) oder einer Periimplantitis (Entzündung um ein Zahnimplantat) kann eine Parodontitis (bakterielle Entzündung des Zahnfleisches) den allgemeinen Gesundheitszustand nennenswert beeinträchtigen. Die Folge dieser Erkrankungen des Mundraums können Zahnverlust, Rückbildung des Kieferknochens, Schlaganfall und Diabetes sein.

Ein sanfter Laser, der Mundraumentzündungen beseitigt

Entzündungsverursachende Bakterien fügen dem Mundraum sichtbare und schmerzhafte Schäden zu, die meist mit unangenehmem Geruch verbunden sind. Sowohl die Bakterien als auch die Entzündungen sollten zügig zahnmedizinisch behandelt werden, damit Mundhöhlenerkrankungen nicht weiter voranschreiten.

Anders als in der Vergangenheit verursachen die dafür erforderlichen Behandlungsmethoden keinerlei Schmerzen. Sanftes Laserlicht kann einen chirurgischen Eingriff oder brennende Desinfektionslösungen ersetzen. Auch rund um den empfindlichen Zahnhals, in Zahnfleischtaschen oder in entzündeten Zahnbetten kann ein Laser Gutes tun. Besonders effektiv ist die Behandlung mit einem Helbo-Laser.

Ein Helbo-Laser zwingt schädliche Bakterien im Mundraum mit Farbstoff und Licht in die Knie. Die photodynamische Therapie wirkt schnell, und ermöglicht eine schonende und völlig schmerzfreie Behandlung kritischer Stellen im Mund. Der Helbo-Laser arbeitet sehr präzise lässt sich für rein lokale Behandlungen verwenden. Er zerstört Bakterien und Pilze ohne negative Nebenwirkungen.

Die photodynamische Therapie und der Ablauf der Behandlung

Die photodynamische Therapie läuft in drei Stufen ab. Ihr Ziel ist es, Entzündungen, die zu ernsthaften Erkrankungen wie Parodontitis führen, oder mit ihnen in Zusammenhang stehen, zu beseitigen. Die gesunde Mundflora wird wiederhergestellt.

Der erste Schritt ist das Überziehen der gereinigten infizierten Stellen mit einer blauen Farbstofflösung. Diese Lösung ist ein sogenannter Photosensitizer. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge reagiert. Die Farbstoffmoleküle heften sich an den bakteriellen Überzug der Zähne und der Zahnfleischtaschen. Auf diese Weise werden die Bakterien eingefärbt.

Im zweiten Schritt wird der Mund gespült, sodass die Farblösung wirklich nur an den zu behandelnden Stellen haftet.

In der dritten Stufe der Behandlung wird die verbliebene Farblösung durch das Belichten mit dem Helbo-Laser aktiviert. Die Kombination aus lichtaktiver Farblösung und Laserlicht lässt reaktiven Sauerstoff entstehen. Dieser zerstört Bakterien und Pilze, sodass alle krankmachenden Keime absterben.

Während und nach der Behandlung gelingt es dem Körper, das natürliche, gesunde Gleichgewicht der Mundflora wiederherzustellen. Studien belegen, dass das Licht des Helbo-Lasers schmerzfrei und wundheilungsfördernd ist.

Die Zahnklinik, der Sie vertrauen können

In der Zahnklinik Saarland, die Praxis Dr. Lamest in Dillingen wird die Helbo-Laser-Behandlung professionell durchgeführt. In der Praxisklinik für Oralchirurgie und Implantologie finden nicht nur Therapien und Zahnbehandlungen, sondern auch umfangreiche Beratungsgespräche statt. Ein erfahrenes Ärzteteam ist auf Entzündungen des Mundraums und das Kurieren von Krankheiten wie Parodontitis und Periimplantitis spezialisiert.

Zögern Sie nicht, mit dem freundlichen und qualifizierten Team der Praxis Dr. Lamest baldmöglichst Kontakt aufzunehmen, um die sanfte Helbo-Laser-Behandlung kennenzulernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

