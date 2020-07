Was ist möglich mit E-Mail-Marketing?

E-Mail-Marketing bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung an ein Unternehmen zu erhöhen.

E-Mail-Marketing wird von vielen Branchengrößen genutzt. Allen vorweg sei hier beispielhaft einmal amazon genannt. Jeder der Kunde bei amazon ist kennt folgende Situation: man bestellt und kauft ein bestimmtes Produkt, und bekommt Tage später eine E-Mail zugesandt, in der eben genau zum gekauften Produkt passende oder ähnliche Produkte empfohlen werden. Genau das ist eine Form von E-Mail-Marketing.

Durch diese Art von Marketing ist es Unternehmen wie amazon möglich ihre Umsätze enorm zu steigern.

Und was für die großen Unternehmen funktioniert, funktioniert natürlich auch für alle anderen. Heutzutage wird es immer wichtiger, den Kunden bzw. Interessenten mit genau den Informationen zu versorgen, nach denen er auch sucht. Und wenn nun genau dass, auch noch zum genau richtigen Zeitpunkt geschieht, verschafft einem genau diese Tatsache einen entscheidenden Vorteil, im Vergleich zu Mitbewerbern. Heutzutage ist es entscheidend aus der breiten Masse heraus zustechen. Wenn man als Newsletter Empfänger nur die Informationen bekommt, die einen auch interessieren, und das auch noch zum passenden Zeitpunkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit das man sich vom Newsletter wieder abmeldet doch logischerweise viel geringer.

Durch den Einsatz von E-Mail-Marketing Software ist es heutzutage möglich genau auf die Bedürfnisse der Interessenten einzugehen und zu reagieren.

Es gibt im Grunde zwei verschiedene Ansätze, nach denen die E-Mail-Marketing Software Anbieter arbeiten. Zum einen gibt es die Listenbasierten Anbieter, und zum anderen die Tagbasierten Anbieter. Ein entscheidender Unterschied dieser beiden Systeme liegt darin, dass beim Tagbasierten E-Mail-Marketing keine sogenannten Dupletten entstehen. Dupletten nennt man E-Mail-Adressen die doppelt, also in mehreren Listen, vorhanden sind. Hier besteht die Gefahr, dass eben diese Adressen doppelt oder mit den falschen Informationen versorgt bzw. angeschrieben werden. Und genau diese Tatsache gilt es zu vermeiden, um die Zufriedenheit der Newsletter Empfänger zu steigern.

Um auf den Titel dieses Artikels zurückzukommen, was ist nun möglich mit E-Mail-Marketing? Fakt ist, das es sich beim E-Mail-Marketing wohl um eine der effektivsten Werbemöglichkeiten überhaupt handelt. Durch die zahlreichen Möglichkeiten der Segmentierung und Individualisierung, die im E-Mail-Marketing gegeben sind, ist es heutzutage durchaus möglich eine sehr lange Kundenbindung zu erreichen.

Allerdings ist es durchaus ratsam, sich im Voraus genau mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu Informieren. Man sollte sich vor dem Start ins E-Mail-Marketing mit den zahlreichen Möglichkeiten, die gegeben sind, auseinandersetzten, um sich anhand dieser für einen geeigneten E-Mail-Marketing Software Anbieter zu entscheiden. Oft ist eine genaue voraus Planung von sehr komplexen Kampagnen möglich und dies erspart einem viel Aufwand und Zeit und ermöglicht eine maximale Automatisierung der Werbekampagnen. Die Wahl des richtigen Anbieters sollte möglichst auf die eigenen Anforderungen abgestimmt sein, um das bestmögliche Ergebnis aus dem E-Mail-Marketing herauszuholen.

