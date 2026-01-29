Was machen nun die Edelmetallpreise?

Als der Gold- und der Silberpreis neue Rekordhöhen erreichten, ging es auch mit dem Platinpreis nach oben.

Aktuell kostet die Feinunze Platin rund 2.100 US-Dollar. Platin war lange Zeit unterbewertet, konnte aber aufwerten. Bis zum Jahr 2015 war Platin sogar teurer als Gold. Die Gold-Platin-Ratio liegt aktuell bei 1:2,32. Bei der Frage, ob Platin gegenüber Gold weiter aufholen wird, ist zu bedenken, dass Platin kein sicherer Hafen ist. Der Platinpreis ist abhängig von der Konjunkturentwicklung und vom Bedarf der Industrie. Wobei Platin zuletzt oft im Schmuckbereich das teure Gold ersetzt hat. Auch europäische Luxusuhrenhersteller wie Rolex, Cartier oder Chopard setzen zunehmend auf Platin. Die Produktion von Platinschmuck wuchs in Europa bis 2025 um etwa sechs Prozent und damit das fünfte Jahr in Folge. Weltweit ging der globale Bedarf nach Platinschmuck im vergangenen Jahr um rund sieben Prozent nach oben.

Laut Einschätzungen des World Platinum Investment Council wird der Platinmarkt in 2026 relativ ausgeglichen sein, nur ein kleiner Überschuss von 20.000 Unzen wird erwartet. Das Minenangebot bleibt begrenzt, so die Prognosen. Für Mitte 2026 werden oft Preise von 2.600 US-Dollar je Feinunze erwartet. Der Palladiumpreis ist von der Autoindustrie stark abhängig (Katalysatoren). Solange es noch in vielen Ländern konventionelle Fahrzeuge gibt und strenge Emissionsvorschriften palladiumhaltige Katalysatoren verlangen, sollte Palladium gut unterstützt sein.

Der Goldpreis nähert sich wieder der 5.000-US-Dollar-Marke. Gold und Silber sind immer etwas wert, besitzen einen emotionalen Wert und besonders das bewährte Gold verfügt auch über eine psychologische Komponente. Fundamentaldaten, also die wirtschaftlichen und marktspezifischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage bestimmen, sehen bei Gold und Silber gut aus. Sei es der Kaufrausch der Zentralbanken, die Attraktivität als sichere Häfen und die anhaltenden geopolitischen Querelen, Gold und Silber und die zugehörigen Unternehmen sollten auf längere Sicht immer ein Gewinn sein.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

