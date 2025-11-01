Was macht der Kupferpreis in diesen turbulenten Zeiten?

Kupfer wird in High Tech Industrien gebraucht.

Der Konflikt im Nahen Osten wirkt einerseits preisbelastend auf die Preise für Industriemetalle wie Kupfer. Andererseits stützen die gestiegenen Energiepreise diese, wobei der Kupfermarkt energieintensiv ist. Über die Jahrzehnte befindet sich der Kupferpreis in einem Aufwärtstrend. Dabei sind aber starke Schwankungen zu verzeichnen. Global steigt die Nachfrage nach dem Metall durch die Energiewende, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektromobilität. Geopolitische Unsicherheiten, sinkende Erzgehalte in Minen und gestiegene Produktionskosten treiben die Kupferpreise ebenfalls an.

Stellt sich die Frage, ob es beim Kupferpreis eine Saisonalität gibt. Das trifft zumindest teilweise zu. Bauaktivitäten in den Frühjahrs- und Sommermonaten lassen anders als im Winter die Preise eher steigen. Dies ergibt sich, wenn man die Kupferpreise im Monats-Zyklus seit 1991 betrachtet. Der Preis war im November und in den Anfangsmonaten des Jahres im Durchschnitt am höchsten. Allein aufgrund der Nachfrageeinschätzungen gehen die Experten bis 2030 von einem deutlich teureren Kupferpreis aus.

Ein wichtiger Faktor ist natürlich der Bau- und Industriebereich Chinas. Laut dem aktuellen Arbeitsbericht Chinas sieht die Regierung dort ein Wirtschaftswachstum zwischen 4,5 und fünf Prozent als Ziel an. Laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur wird auf eine Kupferlücke von bis zu 30 Prozent bis 2035 hingewiesen. Grund sei das Zeitalter der Elektrizität. „Kupfer ist der Rohstoff, der uns wirklich Sorgen bereitet“, so eine Stimme aus der IEA, denn ein schneller Kapazitätsausbau ist wohl nicht möglich.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftliche Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert und das Projekt nähert sich der Betriebsbereitschaft. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Meridian Mining PLC (zuvor Meridian Mining UK Societas) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Die Ressourcen für die Lagerstätten Cabaçal konnten kürzlich erfreulicherweise erweitert werden.

