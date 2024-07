Was macht erfolgreiches Video-Marketing für KMU aus?

trent gibt Praxis-Tipps für die Nutzung von Firmenvideos in der Außendarstellung

Warum Mittelständler wie Stolze Garten- und Landschaftsbau auf professionelle Videos setzen

Mit kurzen Videos auf Internetseiten und in sozialen Medien mehr Sichtbarkeit gegenüber potenziellen Kunden und künftigen Mitarbeitern zu generieren, gilt als ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Wer jedoch die Grundregeln und Gesetzmäßigkeiten nicht beherrscht, verschenkt große Chancen und wertvolle Ressourcen – meinen Christian Zerebcov und Marius Polinski von der Agentur trent. Sie geben praktische Tipps, wie auch kleine und mittelständische Unternehmen erfolgreiches Video-Marketing betreiben können.

Osnabrück. „Immer mehr Unternehmen öffnen sich für die Nutzung von Videos für ihre Außendarstellung – und viele von ihnen scheitern leider sehr schnell. Sie haben zwar erkannt, dass es heute immer wichtiger wird, auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auf sich aufmerksam zu machen. In den meisten Fällen fehlt es jedoch an einer klaren Strategie. So verpuffen ihre Bemühungen ohne jede Resonanz, und schon kurz- bis mittelfristig wird ein an sich erfolgversprechendes Instrument oftmals gar nicht mehr genutzt“, sagt Christian Zerebcov von trent.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marius Polinski ist Zerebcov mit der Video-Marketing-Agentur aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) vor allem für Handwerksbetriebe und andere mittelständische Firmen tätig. Die beiden erfahrenen Videografen haben in den vergangenen Jahren vermehrt die Erfahrung gemacht, dass Firmenvideos zwar durchaus technisch anspruchsvoll produziert werden, jedoch in zahlreichen Fällen die Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse der Zielgruppen ignorieren. Das wesentliche Ziel – nämlich eine Vertrauensbasis herzustellen – sei so nicht zu erreichen, meint Christian Zerebcov.

Was funktioniert im Video-Marketing – und was nicht? Auf diese Frage finden die Profis viele Antworten. Ihren Kunden empfehlen sie, sich zuallererst mit den Zielgruppen zu beschäftigen: Auf welchen Plattformen halten sie sich auf, wo und wie informieren sie sich beispielsweise über interessante Produkte oder auch über mögliche Arbeitgeber?

Suchmaschinen im Abwärtstrend, Social Media im Aufwind

Marius Polinski verweist auf eine aktuelle Studie von Reddit, GWI, Ambassco und Brandwatch. Ihr zufolge nutzt insbesondere die jüngere Generation Google und andere Suchmaschinen immer weniger und informiert sich zunehmend auf Plattformen wie TikTok und YouTube. Dies erfordere ein Umdenken hinsichtlich der Marketingstrategien. Bewegte Bilder gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung.

„Wir wissen, dass Firmenvideos hervorragend geeignet sind, über die transportierten Emotionen und Informationen eine Nähe zu den Angesprochenen herzustellen. Gerade bei der Suche nach Mitarbeitern und Auszubildenden ist dies angesichts des allgemein vorherrschenden Fachkräftemangels ein entscheidender Erfolgsfaktor“, sagt Christian Zerebcov.

Genau dies hat sich ein Kunde von trent, Markus Stolze vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau-Betrieb aus Osnabrück, zu Herzen genommen. Ihm geht es beim Video-Marketing weniger um Kundenakquise. „Wir sind mit Aufträgen gut ausgelastet. Ein Engpass besteht eher bei der hierfür erforderlichen Manpower – also hinsichtlich der Belegschaft insgesamt und gerade bei den Auszubildenden. Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, mit den Firmenvideos die Stärke und den Zusammenhalt unseres Teams zu präsentieren. trent hat das Videomaterial und die einzelnen Clips für uns so angelegt, dass wir an dem Einsatz noch einige Jahre Freude haben werden. Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit in der Außendarstellung“, so der Geschäftsführer des Meisterbetriebs.

Die Nutzung von Plattformen wie Facebook und Instagram steht für Markus Stolze zurzeit im Fokus, wird aber je nach Bedarf noch auf weitere soziale Medien ausgedehnt. So will er potenzielle Nachwuchskräfte finden. Außerdem möchte er durch die moderne Präsentation die bestehenden Mitarbeiter binden, die sich auch dank der Beteiligung an den Videos stärker mit ihrem Arbeitgeber identifizieren.

Junge Mitarbeiter ins Video-Marketing einbinden?

Mit der Beauftragung von trent zog er überdies die Konsequenz aus einem Fehler, der nach Ansicht von Zerebcov und Polinski weit verbreitet ist: dem Versuch, das Video-Marketing in die eigene Hand zu nehmen und video-affine Mitarbeiter, die jüngste Generation der sogenannten Digital Natives, damit zu beschäftigen. Marius Polinski: „Was die technischen Anforderungen betrifft, sind diese anfangs durchaus motivierten jungen Menschen häufig im Laufe der Zeit doch überfordert – erst recht, wenn dies nur eine ihrer vielen Aufgaben im Betrieb ist. Videos werden deshalb häufig nicht im passenden Format hochgeladen oder auf der Website falsch platziert.“

Damit dies nicht passieren kann, produziert trent die Beiträge für Stolze GaLaBau nicht nur, sondern kümmert sich auch darum, sie dem gemeinsam abgestimmten Redaktionsplan entsprechend auf den relevanten Plattformen zu veröffentlichen. Für die Social-Media-Präsenzen wurden kurze Clips mit einer Länge von 20 bis maximal 30 Sekunden entwickelt, die zunächst Neugier und Interesse wecken sollen.

Die ersten drei Sekunden entscheiden

„Auf die ersten drei Sekunden kommt es an! Hast du den Zuschauer dann noch nicht gepackt, hast du ihn wahrscheinlich schon verloren“, ergänzt Zerebcov. „Deshalb ist beispielsweise gleich zu Beginn viel Action angesagt. Das Storytelling muss den Adressaten sofort in den Bann ziehen. Dann ist er in der Regel auch dafür offen, ein etwas längeres Video auf der Homepage unseres Kunden anzuschauen und sich in dessen Gedankenwelt zu versetzen bzw. seine Botschaften aufzunehmen.“

Stets „am Ball zu bleiben“, also regelmäßig Videos zu posten, ist für trent ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Einerseits gilt hierbei unbedingt: „Qualität vor Quantität“. Andererseits geht eine einmal erworbene Reichweite schnell verloren, wenn nicht rechtzeitig nachgeliefert wird. Von ein bis zwei Kurzvideos pro Monat sollte die Frequenz möglichst auf zwei bis drei Videos pro Woche gesteigert werden, um die Kontinuität und das Interesse aufrechtzuerhalten. Teaser auf den Social-Media-Plattformen sollen so zur Website führen, um zu einer konkreten Handlung zu bewegen: anrufen, kaufen, anmelden etc.

Ein weiterer Vorteil von Firmenvideos auf der Homepage: Mit ihnen verlängert sich die Verweildauer der Nutzer auf der Internetseite, und dies hilft dem Unternehmen bei der Suchmaschinenoptimierung.

Authentizität bildet den (Marken-)Kern

„Was außerdem zu beachten ist: Die Clips müssen auch ohne Ton funktionieren! Zwar haben Sprache und Musik einen großen Einfluss auf die Wirkung, aber in vielen Situationen ist es den Nutzern kaum oder gar nicht möglich, zuzuhören, insbesondere wenn sie unterwegs sind“, sagt Christian Zerebcov. Angesprochen auf die wichtigste Regel des Video-Marketings, ergänzt Marius Polinski: „Sei authentisch! Wer in den Videos ein stark verzerrtes Bild seines Unternehmens präsentiert, wird früher oder später Enttäuschung produzieren. Daher legen wir größten Wert darauf, die Identität und den wahren Kern der Firma bzw. Marke abzubilden, ohne dabei zu übertreiben.“

Weitere Infos: www.trust-content.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

trent trust content

Herr Christian Zerebcov

Große Straße 28

49134 wallenhorst

Deutschland

fon ..: +49 (0) 174 631 7728

web ..: http://www.trust-content.de

email : info@trust-content.de

Kurzportrait: trent – trust content GmbH

Mit der Namensgebung ihrer Video-Marketing-Agentur in Wallenhorst bei Osnabrück setzten die Gründer, Marius Polinski und Christian Zerebcov, ein klares Zeichen: trent – trust content steht für den Anspruch, mit Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit dauerhaft eine starke Vertrauensbasis zu schaffen. Dies gilt sowohl für das Innenverhältnis zum Auftraggeber als auch für die Beziehungen ihrer Kunden zu deren jeweiligen Zielgruppen.

So begreifen sie sich als Dienstleister, die ihre Auftraggeber auf ihrem Weg zu maximaler Sichtbarkeit kontinuierlich, fair und aufrichtig begleiten, und zwar so, als ob sie selbst Bestandteil des Unternehmens wären. Marius Polinski mit seiner Erfahrung aus der Videoproduktion und Christian Zerebcov mit dem Schwerpunkt Marketing ergänzen einander in sämtlichen Projekten und richten ihren Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen.

www.trust-content.de

Pressekontakt:

Perfect Sound PR

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 05402/701651

web ..: http://www.perfectsoundpr.de

email : info@perfectsoundpr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wurzer Umwelt Innovationen: Vorreiter in Abfallwirtschaft und Förderer der Kreislaufwirtschaft Co2Coin: Intelligentes Investment in den Klimaschutz