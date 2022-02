Was war die Ursache für den Anstieg der Mitgliederzahl der Shincheonji Gemeinde Jesu in Europa?

Am 18. Februar fand eine Online-Pressekonferenz der Shincheonji Gemeinde Jesu statt, an der Medienvertreter und Pastoren aus 48 europäischen Ländern teilnahmen.

„Offenbarungstheologie“ durch eine Online-Pressekonferenz

„Ich war sehr beeindruckt, dass der Vorsitzende Lee Man-hee Zeugnis ablegte, ohne auch nur einen Blick in das Buch der Offenbarung zu werfen. Und was bestimmte Ereignisse wie die sechste Posaune betrifft, so gab es auch wieder ein Datum. Woher kannte er dieses Datum so genau, bis hin zur Uhrzeit?“- Samuel KABO, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirche von Alès-

„Nachdem ich am Shincheonji-Seminar teilgenommen hatte, wurde mir klar, dass es etwas Neues gibt. Ich lernte etwas anderes als das, was ich zuvor gelernt hatte. Wie können unsere Kirchen in Gott eins werden?“ – Celismar Oliveira, Pastor der Assembly of God Awake in Christ-

Am 18. Februar fand eine Online-Pressekonferenz über die Videokonferenzplattform Zoom statt, an der Lee Man-hee, Versammlungsleiter der Shincheonji Gemeinde Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses (im Folgenden Shincheonji Gemeinde), sowie Medienvertreter und Pastoren aus 48 europäischen Ländern teilnahmen.

Die Pressekonferenz wurde auf Wunsch europäischer Pastoren durchgeführt, um Fragen zur Offenbarung und zum Online-Bibelseminar von Shincheonji zu beantworten. Da das Wachstum der christlichen Kirchen auf dem europäischen Kontinent nahezu stagniert, veranstaltete die Shincheonji Gemeinde Jesu eine Konferenz, um einen Lösungsvorschlag zu geben.

Der Präsenz-Gottesdienst ist aufgrund der COVID-19-Pandemie eingeschränkt, und jede Kirche hat Schwierigkeiten bei der Missionsarbeit. In diesen Zeiten nimmt die Zahl der Mitglieder der Shincheonji Gemeinde Jesu dennoch zu, und somit gibt es ein großes Interesse daran, die Ursache für dieses rapide Wachstum zu verstehen.

In der Pressekonferenz führte die Shincheonji Gemeinde an, dass die Ursache für den Anstieg der Mitgliederzahl darin liege, dass sich die Prophezeiungen der Bibel in Shincheonji erfüllt haben. Der Vorsitzende Lee Man-hee erklärte das Wachstum damit, dass er die Bedeutung und Realität der Offenbarung bezeugen könne, die andere Konfessionen nicht zeigen können.

Der Vorsitzende Lee sagte, dass die Kirche wieder aufleben würde, wenn die Pastoren die Offenbarung studierten und die Gemeindemitglieder darin unterwiesen. In der Tat haben viele Pastoren und Kirchen eine Absichtserklärung mit Shincheonji unterzeichnet und bemühen sich aktiv um Austausch und Zusammenarbeit. Die Botschaft der Shincheonji Gemeinde Jesu erregt viel Aufmerksamkeit. Sie präsentiert das Studium der Erfüllung der biblischen Prophezeiungen für Pastoren als Lösung zur Wiederbelebung des europäischen Christentums.

Informationen unter: https://www.shincheonji.de/

Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/c/ShincheonjiGemeindeJesuBerlin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Susanne Held

Eichborndamm 138

13403 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 216 46 779

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Pressekontakt:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Susanne Held

Eichborndamm 138

13403 Berlin

fon ..: +49 176 216 46 779

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Pünktlich zu Ostern erscheint Neuauflage