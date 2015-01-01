Was Zentralbanker über Gold denken

Kürzlich äußerten sich Jerome Powell und Christine Lagarde zu diversen Fragen. Einigkeit war weniger zu beobachten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.12.2025, 17:25 Uhr Zürich/Berlin

Der starke Goldpreisanstieg führt zu Befürchtungen, dass mit dem US-Dollar oder dem globalen Finanzsystem etwas schiefläuft. Laut Powell kümmere sich das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank nicht besonders um den Goldpreis. Er hätte keinen Einfluss auf das US-Dollarangebot. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dagegen hat erkannt, dass Gold der ultimative sichere Hafen sei, dies sehe man am enormen Goldpreisanstieg. Dieser wiederum zeige das schwindende Vertrauen in den US-Dollar auf.

Damit Vertrauen in eine Währung besteht, müsse es eine geopolitische Glaubwürdigkeit, Rechtsstaatlichkeit, ein starkes Militär und starke Institutionen geben, so Lagarde. Heute übersteigen die gemeldeten offiziellen Goldreserven der Zentralbanken und Regierungen erstmals seit 1996 die Bestände an US-Staatsanleihen.

Bestens funktioniert nun mal Gold, denn es ist keine Verbindlichkeit eines anderen und es wird nicht durch Reserven einer fremden Fiatwährung gestützt. Gold ist ein Rohstoff, erfordert kein Vertrauen in eine Regierung und langfristig verliert Gold im Gegensatz zu Fiatgeld seine reale Kaufkraft nicht. Gold ist eine bedingungslos verlässliche Kaufkraftreserve. Der extrem gestiegene Goldpreis zeigt, dass sich die Welt immer mehr dem Gold zuwendet, es als bevorzugten Ersatz für Fiatgeld mag. Dafür dürften die stabilen Goldkäufe von Zentralbanken und die starke Nachfrage nach physischem Gold Indikatoren sein. Auch die Werte von Bergbaugesellschaften mit Gold in den Projekten sollten daher Beachtung finden.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Fury Gold Mines, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Quelle:

https://www.eurasiareview.com/23112025-central-bankers-disagree-about-gold-oped/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kali – ein kritischer Rohstoff und eine Chance für Anleger Gesundheitsprodukte im Test: Wissenschaftliche Hintergründe und echte Erfahrungen