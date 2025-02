WatchTime wählt Creative Licensing International für globale Expansion: Neue Formate und Zielgruppen

Mit über 600.000 Lesern und einer starken globalen Präsenz feiert die Marke ihr 25-jähriges Bestehen und läutet mit CLI die nächste Wachstumsphase ein.

Berlin – 20. Februar 2025 – Creative Licensing International (CLI), eine führende digitale Medienberatung, die Verlagen und Content-Produzenten hilft, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre Reichweite in neuen Märkten sowie Vertriebskanälen zu erweitern, gibt heute bekannt, dass WatchTime das Unternehmen mit der Leitung seiner globalen Syndikationsstrategie beauftragt hat.

Durch die Expertise von CLI in den Bereichen Content-Lizenzierung, Syndikation und Distribution wird WatchTime neue Zielgruppen ansprechen, innovative Inhaltsformate entwickeln und seine Präsenz in bisher unerschlossenen Märkten weltweit ausbauen.

Mit über 600.000 engagierten Lesern in Print- und Digitalformaten gilt WatchTime als die führende Autorität im Bereich der Haute Horlogerie. Von erfahrenen Sammlern bis hin zu Uhren-Enthusiasten schätzt das Publikum die Kunstfertigkeit, Handwerkskunst und Prestige hochwertiger Uhren. Als Teil der Ebner Media Group, einem seit 200 Jahren familiengeführten Verlag, agiert WatchTime international mit Niederlassungen in New York City, Shanghai und Zürich. Zum 25. Jubiläum ist das Unternehmen bereit, mit der strategischen Unterstützung von CLI seine nächste Wachstumsphase einzuleiten.

Unter der redaktionellen Leitung von Roger Ruegger (USA) und Daniela Pusch (Deutschland) sichert WatchTime seine journalistische Exzellenz und Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene. Ihre Fachkompetenz und ihr Engagement für qualitativ hochwertige Berichterstattung festigen WatchTimes weltweiten Ruf als wichtigste Ressource für Uhrenliebhaber und Luxusbegeisterte.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CLI, um die Reichweite und den Einfluss von WatchTime international weiter auszubauen“, sagt Hasan Syed, Managing Director der Watch Group. „Mit der Expertise von CLI im Bereich globale Lizenzierung und Medienexpansion können wir neue, luxusorientierte Zielgruppen erschließen, innovative Plattformen nutzen und spannende Inhalte entwickeln, die auf regionale Märkte zugeschnitten sind.“

Neben der Haute Horlogerie spricht WatchTime auch ein breiteres Publikum aus dem Luxus-Lifestyle-Segment an, das sich für exklusive Automobile, Reisen, gehobene Gastronomie und Kunst interessiert. CLI wird WatchTime dabei unterstützen, sein Potenzial durch die Identifikation und Nutzung neuer Monetarisierungsmöglichkeiten in digitalen, gedruckten und Streaming-Medien voll auszuschöpfen.

„Wir sind begeistert, mit einer so renommierten Luxusmedienmarke zusammenzuarbeiten, um neue Umsatzquellen zu erschließen, die Sichtbarkeit in wichtigen internationalen Märkten zu steigern und innovative Inhalte für eine globale Zielgruppe zu entwickeln“, sagt Paul Gerbino, Gründer und CEO von CLI. „Durch unsere spezialisierte Herangehensweise ist WatchTime optimal aufgestellt, um sich in der sich stetig wandelnden Medienlandschaft weiterzuentwickeln.“

Über Creative Licensing International (CLI)

Creative Licensing International (CLI) ist eine führende digitale Medienberatung, die Verlagen und Content-Produzenten hilft, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre Reichweite in unerschlossenen Märkten und Vertriebskanälen zu erweitern. CLI entwickelt digitale Medienstrategien und nachhaltige Content-Lizenzierungspartnerschaften mit Organisationen aus den Bereichen Syndikation, Aggregation, kollektive Rechteverwertung und Verlagstechnologien. Zu den Kunden gehören Content-Produzenten und Verlage aus den B2B-, B2C- und STM-Märkten sowie dem akademischen Sektor. CLI unterstützt auch Inhaltsaggregatoren bei der Beschaffung von Content- und Daten-Feeds für ihre aktuellen Informationsdienste und digitalen Vertriebskanäle.Weitere Informationen unter: https://creativelicensinginternational.comKostenloser Newsletter unter: https://creativelicensinginternational.com/subscribe

Über WatchTime

WatchTime wurde 1999 in New York City von der Ebner Publishing Group aus Ulm, Deutschland, gegründet. Ebner ist Europas führender Verlag für Konsumentenmagazine im Uhrenbereich und betreibt Schwesterpublikationen in Deutschland, Polen, Korea, Japan, China und Indien.

Seit seiner Gründung hat sich WatchTime als weltweit führende Instanz im Uhrenjournalismus etabliert und ist die meistgelesene Uhrenpublikation in den USA. Das Magazin richtet sich an alle, die sich für hochwertige Armbanduhren interessieren. Die Mission von WatchTime ist es, die Welt der feinen Zeitmesser und die Kultur dahinter zu erkunden und zu zelebrieren. Sowohl in Print- als auch in Digitalformaten behandelt das Magazin alle Aspekte hochwertiger Uhren: von den Zeitmessern selbst über die Unternehmen und Länder, die sie herstellen, bis hin zur weltweiten Community von Uhrenliebhabern.Weitere Informationen unter: www.watchtime.com

