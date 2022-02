„We are Legend“ veröffentlichen eine „Remaster Deluxe“ Version ihres Debutalbums

Die deutschen Prog/Power Metaller „We are Legend“ veröffentlichen am 1.3.2022 die frisch gemasterte und mit einem Bonus Track versehene Neuversion ihres Debut Albums „Rise of the Legend“.

Das Debutalbum der Band erschien im November 2013 und erhielt durchweg sehr gute Kritiken. Beim Deutschen Rock und Pop Preis belegte das Album in vier Kategorien den ersten Platz, darunter „Beste Metal Band“ und „Bester Metal Sänger“, was für die herausragende Stimme von We are Legend, Selin Schönbeck, eine grosse Auszeichnung bedeutete.

Das mit frischem Sound versehene Deluxe-Album wird ausschliesslich digital veröffentlicht und auf allen einschlägigen Kanälen zu hören sein und bietet als besonderes Schmankerl einen bisher unveröffentlichten Bonustrack, „Reach out“. Somit bietet die neue „Deluxe“ Edition 10 Songs mit einer Spielzeit von knapp 50 Minuten. Zwischen August 2012 und April 2013 stand die Studioarbeit für den ersten Longplayer an, für den man sich in verschiedene Studios einmietete. Für den Mix wählte die Band den Toningenieur Markus Teske (Mob Rules, Vanden Plas, Red Circuit) vom Bazement Studio. Mit ihm zusammen entstand ein frischer und dynamischer Sound mit druckvollen Drums und treibenden Gitarren. Getragen wird das Ganze von ausgefeilten Vocals und Chören und dem Einsatz von neoklassischen Pianolines.

Damit möchte die Band die Wartezeit auf den Nachfolger verkürzen, denn kürzlich hatte Dirk Baur, Gitarrist, Songwriter und Produzent, angekündigt, dass das neue Album bereits fertig aufgenommen in den Startlöchern steht und Ende Juni / Anfang Juli offiziell vorgestellt wird. Für das neue Album hat die Band einen weltweiten Labeldeal mit dem Metal Label „Metalopolis Records“ unterschrieben. Aufgenommen wurde es in verschiedenen Studios in Deutschland und Europa, gemischt und gemastert vom italienische Mastermind Simone Mularoni im Domination Studio in San Marino. Mehr dazu in Kürze.

www.wearelegend.de

We are Legend – eine Megalomanie, eine Fraternisierung, eine geheime Bruderschaft? Mitnichten! We are legend spielt auf die Humanität an, deren Bestimmung es sein wird, als Legende im Weltenmeer der Historie zu glänzen.

Oder doch nicht?

Wir schreiben das Jahr 2010. Nach und nach finden sich erfahrene Musiker (ex Stormwitch, ex Abraxas, ex Coronatus) zu ersten Sessions zusammen. Bald schon kam der Gedanke auf, wieder in der Metal Szene mitzumischen. Man begibt sich auf die Suche nach einer aussergewöhnlichen Stimme und findet diese mit Selin Schönbeck, einem herausragenden Talent mit exzellentem musikalischem Gespür. Zu diesem Zeitpunkt war allen klar, dass hier etwas Neues entstehen würde – We are Legend war geboren!

Die ersten Songs entstanden bereits 2011 und die Zeit war reif, um die ersten Studioaufnahmen durchzuführen. Es entstand die 4-Track EP We are Legend, die Ende Januar 2012 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gelang und sofort überwältigende Kritiken erhielt. Bereits zu diesem Zeitpunkt entstand mehr und mehr die mit Power- und Progmetal durchsetzte, melodiöse Songstruktur, die durch gezielten Einsatz von Piano-Parts eine progessiv angehauchte Ader ausstrahlt.

