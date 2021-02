Webgalaxie und Hanfeld PR beschließen Kooperation

Die Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH und das Einzelunternehmen Hanfeld PR haben einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Zukünftig arbeiten die Online-Marketing-Spezialisten

Webgalaxie setzt seit 16 Jahren Maßstäbe im Bereich Webdesign, Programmierung und Suchmaschinenoptimierung. Ihre zahlreichen Kunden kürten die Agentur in 2020 zu den Topdienstleistern auf dem Bewertungsportal „AUSGEZEICHNET.ORG“. Dort erhielt das Multimedia-Team 4,86 von 5,00 möglichen Sternen und damit die höchste Note „Sehr gut“.

Ergänzt wird das Team um Geschäftsführer Thomas Krüger nun um Ulrich Hanfeld, der seit über 20 Jahren sowohl auf Unternehmens- wie auf Agenturseite Kommunikation betreibt.

Ziel der Kooperation sind Webprojekte in allen Facetten, Social-Media-Kampagnen und allgemeine PR und Öffentlichkeitsarbeit. Das neu vernetzte Team berät kleine, mittelständische und große Unternehmen in Deutschland und Europa ganzheitlich vom ersten Pinselstrich bis zum perfekt designten Marken-Auftritt.

Thomas Krüger, Geschäftsführer der Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH, meint dazu: „Es ist immer sinnvoll, sein Portfolio zu ergänzen und neue Netzwerke zu knüpfen. Mit Ulrich Hanfeld haben wir einen ausgewiesenen Experten aus der Social-Media- und PR-Welt an Bord, der unsere Kunden bei komplexen kommunikativen Herausforderungen gut beraten kann. Eine perfekte Ergänzung unseres Teams.“

Ulrich Hanfeld, Inhaber von Hanfeld PR, zeigt sich begeistert von den neuen Möglichkeiten: „Webgalaxie ist ja nicht irgendwer im Internet-Business. Das Team von Thomas Krüger ist eine der angesehensten Adressen in Deutschland, wenn es um Grafik- und Webdesign, Content-Erzeugung und Suchmaschinen-Optimierung (SEO) geht. Ich fühle mich so wie im kölschen Karnevalslied: «Da simmer dabei, dat is‘ prima.» Besser geht’s nicht.“

Über Webgalaxie

Die Full Service Agentur Webgalaxie und Krüger Systemhaus GmbH ist Teil des Agenturverbundes W3U.ONE. Es handelt sich um einen Agentur- und Netzwerkverbund für: Markenstrategie, Kommunikation, Reputation, Online-Marketing, Webdesign und -programmierung, E-Commerce, Software- und Cloudlösungen, Grafikdesign, Employer Marketing, Weiterbildung sowie Unternehmens- und Fördermittelberatung. Die Agentur hat ihren Sitz in Markranstädt bei Leipzig.

Internet: www.webgalaxie.com

Über Hanfeld PR

Hanfeld PR bietet Dienstleistungen in den Bereichen Social Media, Online-Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Coaching an. Es verfügt über 20 Jahre Kommunikations-Erfahrung, insbesondere aus den Branchen IT und Telekommunikation und Healthcare. Stammsitz ist Bonn.

Internet: www.hanfeld-pr.de

