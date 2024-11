Webinar: Hundefutterexperte(in) werden

Claudia Hackenberg lädt Hundebesitzer zu einem informativen Webinar ein, das zeigt, wie man zum Hundegesundheitsexperten wird und gleichzeitig die Kosten für das eigene Hundefutter decken kann.

Werde Hundegesundheitsexperte und finanziere dein Hundefutter mit dem Webinar von Claudia Hackenberger

Das Webinar bietet wertvolle Einblicke in die Themen Ernährung, Vitalität und Wohlbefinden von Hunden. Teilnehmer lernen, wie sie ihren eigenen Hund optimal unterstützen und anderen Hundebesitzern wertvolle Tipps geben können. Zudem wird erläutert, wie man als Reico-Berater die Möglichkeit hat, das eigene Hundefutter zu refinanzieren und dabei ein zusätzliches Einkommen zu generieren.

„Unser Ziel ist es, Hundebesitzern das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um die Gesundheit ihrer Tiere zu fördern, und ihnen gleichzeitig eine Möglichkeit zu bieten, finanziell davon zu profitieren“, erklärt Claudia Hackenberger.

Das Webinar richtet sich an alle, die:

* die Gesundheit ihres Hundes verbessern möchten,

* sich für natürliche und hochwertige Ernährung interessieren,

* gerne andere Hundebesitzer beraten oder darüber nachdenken,

* offen für eine neue Einkommensquelle sind, die sich leicht in den Alltag integrieren lässt.

Interessierte können sich auf der Website von Claudia Hackenberger für das Webinar anmelden.

Über Claudia Hackenberger:

Claudia Hackenberger ist eine engagierte Reico-Beraterin mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Hundegesundheit und -ernährung. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Hundebesitzern das Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um das Wohlbefinden ihrer Tiere zu fördern.

Kontakt:

Claudia Hackenberger

E-Mail: claudia@chackenberger.de

