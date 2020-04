WebMobil24 – Neue Anfrage-Funktion stärkt Online-Verkauf

Neue Romoto-Mehrwert-Funktion ermöglicht verbesserte Aufwands- und Umsatzprognose

Kfz-Interessenten finden auf der Fahrzeugbörse Romoto ab sofort eine neue Anfrage-Funktion, über die Kaufabsichten für Autohändlern eindeutiger einschätzbar werden. Bei der zielführenden, kaufrelevanten Datenabfrage behält der Händler, wie gewohnt, die alleinige Hoheit über die Kaufabwicklung. Die neue Anfrage-Funktion optimiert mittels der klar identifizierten Käuferinteressen damit nachhaltig die Anfrage-Effizienz und unterstützt so eine konkretere Bewertung der zu erwartenden Umsätze.

WebMobil24 gibt verbundenen Autohändlern mit der neuen Romoto-Mehrwert-Funktion eine deutlich verbesserte Aufwands- und Umsatzprognose in der Corona-Krise an die Hand. Die Verwendung ist kostenlos und zählt damit zum Inklusiv-Bestandteil des umfassenden Service-Angebots. So bietet die Romoto Fahrzeugbörse eine herausragende Fahrzeug-Dokumentation mit bis zu 40 Bildern. Interessenten erhalten dadurch einen wesentlich detaillierteren Fahrzeug-Überblick, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Damit der Kfz-Verkauf quantitativ wie qualitativ den Ansprüchen des Onlinekaufs entspricht, erhalten Autohändler über Romoto darüber hinaus eine professionelle Beratung durch ausgebildete Fotografen. Ergänzend dazu steht ein Experten-Leitfaden für die erfolgreiche Online-Präsentation des Kfz-Bestands zum Download bereit.

Romoto und WebMobil24 sind eingetragene Marken der Ico-International GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ico-International GmbH

Herr Volker Zweigler

Berner Straße 107

60437 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 69 / 507757-21

web ..: https://www.webmobil24.com

email : v.zweigler@webmobil24.com

.

Pressekontakt:

Ico-International GmbH

Herr Volker Zweigler

Berner Straße 107

60437 Frankfurt am Main

fon ..: +49 69 / 507757-21

web ..: https://www.webmobil24.com

email : v.zweigler@webmobil24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unternehmen in der Corona-Krise: Bei krisenzuschuss.de erfahren Sie, welche Zuschüsse Ihnen zustehen.