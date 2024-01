Website Relaunch für INNOVAT GmbH erfolgreich abgeschlossen

Die INNOVAT GmbH, Spezialist für Induktionstechnik, hat den Relaunch ihrer Website erfolgreich abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit Das Marketing Büro® wurden Struktur, Design und Inhalte erneuert.

Der Relaunch der Website wurde in enger Zusammenarbeit mit Das Marketing Büro® umgesetzt. Dabei wurden Struktur, Design und Inhalte neu konzipiert, um den aktuellen technischen Anforderungen gerecht zu werden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gelegt.

Die Website der INNOVAT GmbH war in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den aktuellen Standards. Als langjähriger Partner wurde Das Marketing Büro® mit dem kompletten Relaunch der Website beauftragt. Im ersten Schritt wurden die Wünsche und Anforderungen der INNOVAT GmbH sorgfältig ermittelt. Dies bildete die Grundlage für die Entwicklung einer neuen Struktur, bei der Benutzerfreundlichkeit und klare Informationsvermittlung im Vordergrund standen.

Um das Design der Website moderner und ansprechender zu gestalten, wurden geeignete Templates recherchiert und dem Auftraggeber zur Auswahl vorgelegt. Das Marketing Büro® übernahm die Anpassung des ausgewählten Templates und setzte das neue Designkonzept um. Dabei wurde besonderer Wert auf eine klare und ansprechende Optik gelegt, die gleichzeitig die Corporate Identity der INNOVAT GmbH widerspiegelt. Im Zuge des Relaunches wurde die gesamte Struktur der Website überarbeitet, um den Nutzern eine intuitive Navigation zu ermöglichen.

Eine Kernaufgabe des Projektes war die Erstellung von SEO-optimierten Inhalten für die Website. Die Inhalte wurden in enger Zusammenarbeit mit der INNOVAT GmbH erstellt und anschließend in die neue Struktur der Website eingepflegt. Dabei wurden auch die Meta-Beschreibungen für eine bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen optimiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Erstellung und Konfektionierung von Fotomaterial. Das Marketing Büro® sorgte für hochwertige Bilder, die die Produkte und Dienstleistungen der INNOVAT GmbH optimal präsentieren. Dies trug zu einer verbesserten ästhetischen Wirkung der Website bei.

Nach Abschluss aller Arbeiten wurde eine gründliche Endkontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Inhalte und Funktionen einwandfrei funktionieren. Das Marketing Büro® unterstützte auch beim Go-Live der neuen Website, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die INNOVAT GmbH ist ein langjähriger Kunde von Das Marketing Büro® und wird auch weiterhin im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation betreut. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Relaunch wird Das Marketing Büro® auch die inhaltliche Betreuung der neuen Website übernehmen.

Der erfolgreiche Relaunch der Website der INNOVAT GmbH stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens dar. Durch die Überarbeitung der Struktur, die Neugestaltung des Designs und die Erstellung von hochwertigen Inhalten wird nun eine optimale User Experience geboten. Das Marketing Büro® konnte seine langjährige Erfahrung im Bereich Webdesign und Content-Erstellung einbringen und somit zur nachhaltigen Weiterentwicklung der INNOVAT GmbH beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Das Marketing Büro®

Herr Markus Gschwind

Im Liebgraben 3

77749 Hohberg

Deutschland

fon ..: 07808 9438200

web ..: https://dasmarketingbuero.de/

email : info@dasmarketingbuero.de

Das Marketing Büro® ist darauf spezialisiert mittelständische Technik-Unternehmen im Marketing und Vertrieb zu beraten und als externe Marketingabteilung operativ bei der Umsetzung zu unterstützen.

Seit mehr als 15 Jahren sind wir im B2B Marketing aktiv und haben mehr als 100 Unternehmen beraten. Einige gehören auch heute noch zu unseren Dauerkunden. Wir sind erfahren in Branchen wie Maschinenbau, Anlagenbau, Elektronik, Medizintechnik und vielen mehr. Vertrauen Sie auf unser langjähriges Know-how.

Pressekontakt:

Das Marketing Büro®

Herr Markus Gschwind

Im Liebgraben 3

77749 Hohberg

fon ..: 07808 9438200

email : info@dasmarketingbuero.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort in Tangerhütte im Landkreis Stendal Stefan Kühn: Vom ‚Flight to Quality‘ zum ‚Flight to Junk‘