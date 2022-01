Weichmann : Coaching und die „Quantum Money Methode“ – Rückblick auf ein Erfolgsjahr

Fast genau vor einem Jahr startete Rainer Weichmann sein 2020 entwickeltes Coaching. Sein Versprechen: Verbesserung der finanziellen Situation zum Besseren innerhalb von 8 Wochen!

Ein gewagtes Versprechen, so schien es zumindest.

Neben Lehren aus der Quantenphysik brachte Weichmann eine Menge eigener Erfahrung und Hintergrundwissen mit. Seine eigene Geschichte lag und liegt den Techniken und Theorien zugrunde, die er seinen Teilnehmern nahebringt. Alle seine Lehren fußen auf einfachen und bereits mehrfach bewiesenen Theorien, doch die Techniken sind selbst entwickelt – aus seiner eigenen Praxis heraus.

Die „Quantum Money Methode“ ist kein Schmusekurs, im Gegenteil. Knallhart konfrontiert der Coach seine Teilnehmer mit deren finanzieller Realität und zwingt sie zum Hinschauen. „Wegschauen ist tödlich!“ – so seine Aussage. Nach drei mehrstündigen Online – Seminaren, in denen er die Grundlagen und Techniken für die folgenden Wochen erklärt, geht es ans Eingemachte: Woche für Woche bekommen die Teilnehmer Aufgaben gestellt, die sie in ihrem normalen Alltag lösen müssen – 7 Wochen lang. Die jeweiligen Ergebnisse fließen in schriftlicher Form zu ihm zurück und werden von ihm und seinem mittlerweile mehrköpfigen Coachingteam nachgearbeitet. Falls nötig, sind Einzelcoachings oder andere Unterstützung möglich.

75% seiner Teilnehmer im letzten Jahr konnten ihre finanzielle Realität binnen dieser acht Wochen komplett verändern. Und für einen Teil von ihnen war dieses Coaching nur der Einstieg in die darauffolgende, insgesamt 5 Jahre dauernde Begleitung zur finanziellen Unabhängigkeit.

Weichmanns Teilnehmer sind sich einig: Seine Methoden sind ebenso wirksam wie alltagstauglich. Unter seinen Klienten finden sich bereits erfolgreiche Selbstständige ebenso wie Menschen, die sich eher am unteren finanziellen Spektrum bewegen, aus welchen Gründen auch immer. Ihm ist wichtig, dass sich auch solche Menschen seine Coachings leisten können. „Auch, wenn ich nicht garantieren kann, diese Menschen binnen acht Wochen in die Lage zu versetzen, meine weiteren Angebote nahtlos in Anspruch zu nehmen, so kann ich doch dafür sorgen, dass ein solider Anfang gemacht ist und die Verbesserung sichtbar – und vor allem fühlbar wird!“

Das eigene Gefühl als Schlüssel für den Kontostand? Was unglaublich klingt, haben er und seine Teilnehmer bewiesen. „Das Gefühl bestimmt die Wahrnehmung und die Handlungsfähigkeit eines Menschen, es wirkt auf die Kreativität und die generelle Lebensfreude – alles Faktoren, die im Zusammenspiel nicht nur die finanzielle, sondern die komplette Realität eines Menschen bestimmen!“

Rainer Weichmann freut sich auf den nächsten, am 20.01.2022 startenden 8wöchigen Kurs. Wenngleich sein Terminkalender inzwischen weit voller ist als vor einem Jahr. Zusammen mit seiner Partnerin und Geschäftspartnerin hat er einen weiteren Kurs entwickelt, der auf den gleichen Techniken fußt, sich jedoch mehr auf die individuelle Betrachtung einzelner Lebensbereiche konzentriert. „Nicht nur in der Quantenphysik hängt alles zusammen und alle Bereiche beeinflussen einander. Und sowohl ich als auch meine Teilnehmer sind lieber reich und gesund als arm und krank!“

Mehr zu Rainer Weichmann und der Quantum Money Methode sowie die Möglichkeiten zur Buchung seiner Seminare und zur Kontaktaufnahme finden Sie auf seiner Website unter www.wcm.one [https://www.wcm.one]

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Rainer Weichmann

Allersbergerstrasse 38

92711 Roth

Deutschland

fon ..: 091718567490

web ..: https://www.wcm.one

email : rainer@wcm.one

Rainer Weichmann ist Coach, Trainer und Gründer der WCM UG (www.wcm.one). Darüber hinaus ist er der Erfinder der „Quantum Money Methode“, mithilfe derer er seit Januar 2021 Menschen zu mehr Erfolg und Geldbewusstsein coacht.

Pressekontakt:

SomexpressYourself

Frau Britta Wisniewski

Bergknappenweg 9

45276 Essen

fon ..: 020189321453

email : britta@somexpressyourself.de

