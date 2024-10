Weihnachtsangebote auf dem lokalen diskepto-Marktplatz präsentieren

Der diskepto Marktplatz lädt Händler zum risikolosen testen. Kunden kaufen automatisch lokal ein und stärken so die lokale Wirtschaft. Kurze Lieferwege schonen das Klima.

Weihnachtsgeschenke werden immer häufiger auf Marktplätzen im Internet gekauft. Dies führt dazu, dass lokale Händler Kunden verlieren und viele Pakete über weite Strecken transportiert werden, was vermeidbar wäre. Durch die unnötigen Transporte wird viel Treibstoff verbraucht, was einen unnötigen Verbrauch wertvoller Rohstoffe bedeutet. Weiterhin werden erhebliche Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid ausgestoßen, wodurch der Treibhauseffekt verstärkt und das Klima nachhaltig geschädigt wird. diskepto lädt Händler ein, den innovativen Marktplatz disketo, https://www.diskepto.de, jetzt risikolos zu testen und eine weitere Verkaufsmöglichkeit nicht nur für ihre Weihnachtsangebote zu erhalten.

Auf den großen Marktplätzen ist es für Kunden nicht möglich, die gewünschten Produkte bei Händlern in der Nähe zu finden. Wenn Kunden bei lokalen Händlern im Internet einkaufen wollen, müssen diese erst in Erfahrung bringen, ob für ihre Stadt ein lokaler Marktplatz existiert oder der gesuchte Händler einen eigenen Onlineshop betreibt. Schließlich müssen sie auf dem lokalen Marktplatz oder Onlineshop das gewünschte Produkt suchen. Für die meisten Städte existiert kein lokaler Marktplatz und ein eigener Onlineshop ist grade für kleinere Händler nicht attraktiv, da dieser erhebliche Kosten und Arbeitsaufwände verursacht. Doch selbst wenn ein lokaler Marktplatz oder Onlineshop existiert ist das gesuchte Produkt vielleicht nicht erhältlich und der Kunde muss den nächsten Onlineshop suchen.

Der Marktplatz diskepto, https://www.diskepto.de, wirkt diesem für die lokale Infrastruktur und dem Klima negativen Trend entgegen. Auf diskepto erhalten Kunden automatisch Angebote von Händlern in ihrer Nähe. Neben Angeboten von Händlern aus der eigenen Stadt können dies auch Angebote z.B. von Händlern aus der Nachbarstadt sein. So werden automatisch kurze Lieferwege erreicht, wodurch der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduziert wird. Zusätzlich werden durch den gesparten Treibstoff wertvolle Ressourcen geschont. Weiterhin werden lokale Händler gestärkt und unterstützt, wodurch lokale Geschäfte weiter bestehen können und Arbeitsplätze gesichert werden. Dies fördert die lokale Infrastruktur und wirkt Ladenschließungen entgegen. So mussten in den letzten Jahren bundesweit 11.000 Geschäfte jährlich schließen. Durch die immer größere Zahl von leerstehenden Ladenlokalen ist dies deutlich sichtbar. Leerstehende Ladenlokale verursachen eine Kettenreaktion, da die Innenstädte mit jedem ungenutztem Ladenlokal an Attraktivität verlieren. Jedes geschlossene Geschäft bedeutet den Verlust von Arbeitsplätzen und schwächt die lokale Wirtschaft.

diskepto legt größten Wert auf Datenschutz. diskepto wurde vollständig in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland betrieben. Kundendaten werden nur soweit sie zur Durchführung der Bestellungen notwendig sind an die Händler weitergegeben. diskepto verzichtet auf externe Cookies, insbesondere Tracking-Cookies, wodurch Benutzerdaten und Surfverhalten nicht an Drittanbieter oder Werbenetzwerke weitergegeben werden. Dies schützt die Privatsphäre der Nutzer optimal und es wird höchster Datenschutz erreicht. So können Kunden auch in Zukunft sicher und entspannt bei diskepto einkaufen.

Marciniak Online Service entwickelt und programmiert seit 1998 Internetportale und -präsenzen wie z.B. Vergleichsportale, Newsportale, Social Media Anwendungen und Smartphone-Apps. Weiterhin erstellt er EDV-Gutachten für Behörden, Firmen, Versicherungsgesellschaften und Privatleute.

