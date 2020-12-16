  • Weihnachtsbeleuchtung im Wandel – LEDs richtig entsorgen

    LEDs haben die Weihnachtsbeleuchtung sicherer, langlebiger und energieeffizienter gemacht.

    BildFunkelnde Lichter gehören zu Weihnachten einfach dazu. Was früher mit echten Kerzen begann und später durch Glühlampen ersetzt wurde, ist heute vor allem LED-Beleuchtung: sicher, langlebig und energiesparend. Doch der technische Fortschritt bringt eine wichtige Neuerung mit sich – die richtige Entsorgung.

    LEDs – sicherer, bunter, sparsamer
    Kerzen sorgten einst für festliche Stimmung, aber auch für Brandgefahr. Glühlampen waren sicherer, erzeugten jedoch viel Wärme und hatten einen hohen Strombedarf. LEDs verbinden heute Sicherheit mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer – und sind damit die erste Wahl für eine nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung.

    LEDs gehören nicht in den Hausmüll
    Moderne Lichterketten enthalten elektronische Bauteile und dürfen deshalb nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entscheidend ist, ob das Leuchtmittel entnehmbar ist:

    Entnehmbare LED-Lampen können als Lampen in Lightcycle-Sammelboxen im Handel abgegeben werden.
    Nicht trennbare Lichterketten oder Leuchten gelten als Elektrogeräte und gehören zum Wertstoffhof oder zur Elektroaltgeräte-Rücknahme.

    Geeignete Sammelstellen finden Verbraucher unter www.sammelstellensuche.de

    Weitergeben statt wegwerfen
    Funktionierende Weihnachtsbeleuchtung muss nicht entsorgt werden: Verschenken, Tauschen oder Weiterverwenden spart Ressourcen. So bleibt die festliche Beleuchtung nicht nur schön, sondern auch umweltfreundlich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH
    Frau Pauline Beier
    Elsenheimerstr. 55a
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117
    web ..: https://www.lightcycle.de
    email : redaktionsbuero@lightcycle.de

    Über Lightcycle
    Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller, das bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen organisiert sowie Leuchten und Dienstleistungen zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) anbietet. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleinmengen von Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 20 Stück können bei den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Für Sanierungsprojekte bietet Lightcycle die Bereitstellung von Containern und die direkte Abholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu und sichert so die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe. In den letzten 20 Jahren hat Lightcycle über 100.000 Tonnen Altlampen zurückgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Groß- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.

    Redaktionsbüro LIGHTCYCLE
    Pauline Beier
    Tel.: +49 30 609801 431
    redaktionsbuero@lightcycle.de
    www.lightcycle.de

