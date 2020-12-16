Weihnachtsbeleuchtung im Wandel – LEDs richtig entsorgen

LEDs haben die Weihnachtsbeleuchtung sicherer, langlebiger und energieeffizienter gemacht.

Funkelnde Lichter gehören zu Weihnachten einfach dazu. Was früher mit echten Kerzen begann und später durch Glühlampen ersetzt wurde, ist heute vor allem LED-Beleuchtung: sicher, langlebig und energiesparend. Doch der technische Fortschritt bringt eine wichtige Neuerung mit sich – die richtige Entsorgung.

LEDs – sicherer, bunter, sparsamer

Kerzen sorgten einst für festliche Stimmung, aber auch für Brandgefahr. Glühlampen waren sicherer, erzeugten jedoch viel Wärme und hatten einen hohen Strombedarf. LEDs verbinden heute Sicherheit mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer – und sind damit die erste Wahl für eine nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung.

LEDs gehören nicht in den Hausmüll

Moderne Lichterketten enthalten elektronische Bauteile und dürfen deshalb nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entscheidend ist, ob das Leuchtmittel entnehmbar ist:

Entnehmbare LED-Lampen können als Lampen in Lightcycle-Sammelboxen im Handel abgegeben werden.

Nicht trennbare Lichterketten oder Leuchten gelten als Elektrogeräte und gehören zum Wertstoffhof oder zur Elektroaltgeräte-Rücknahme.

Geeignete Sammelstellen finden Verbraucher unter www.sammelstellensuche.de

Weitergeben statt wegwerfen

Funktionierende Weihnachtsbeleuchtung muss nicht entsorgt werden: Verschenken, Tauschen oder Weiterverwenden spart Ressourcen. So bleibt die festliche Beleuchtung nicht nur schön, sondern auch umweltfreundlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller, das bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen organisiert sowie Leuchten und Dienstleistungen zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) anbietet. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleinmengen von Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 20 Stück können bei den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Für Sanierungsprojekte bietet Lightcycle die Bereitstellung von Containern und die direkte Abholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu und sichert so die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe. In den letzten 20 Jahren hat Lightcycle über 100.000 Tonnen Altlampen zurückgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Groß- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.

Redaktionsbüro LIGHTCYCLE

Pauline Beier

Tel.: +49 30 609801 431

redaktionsbuero@lightcycle.de

www.lightcycle.de

Pressekontakt:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zukunftspakt Pflege: Richtige Ansätze – aber noch kein großer Wurf ELA Umkleidecontainer für die SAMSON AG auf dem Innovationscampus Offenbach