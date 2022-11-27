Weihnachtsoratorium in der Elbphilharmonie

Wir läuten für Sie die Adventszeit ein!

Zur Einstimmung in den Advent bringt der Symphonische Chor Hamburg am 3. Dezember um 19:00 Uhr zusammen mit dem renommierten Elbipolis Barockorchester Hamburg die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im Großen Saal der Elbphilharmonie zu Gehör.

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Meisterwerken der Barockmusik und gehört mit seiner weihnachtlich-festlichen Stimmung für viele einfach zu Weihnachten dazu.

Wer es live erlebt, versteht, warum dieses Werk seit fast 300 Jahren zu den Höhepunkten der Weihnachtszeit gehört – und Jahr für Jahr wieder Zuhörer:innen in seinen Bann zieht.

Den drei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium ist in diesem Konzert die Kantate »Süßer Trost, mein Jesus kömmt«, vorangestellt. Bach schrieb sie etwa 10 Jahre vorher, ebenfalls für einen Weihnachtsgottesdienst. Die Kantate vermittelt in zarten Klängen das weihnachtliche Trostmotiv – eine musikalische Einladung zur stillen Besinnung.

Mit Hanna Zumsande (Sopran), Geneviève Tschumi (Alt), Stefan Sbonnik (Tenor) und Jóhann Kristinsson (Bass) sind gefragte, international konzertierende SolistIinnen zu hören.

Karten zwischen 25,10 und 72,40 EUR zzgl. VVK sind ab sofort online und über die bekannten Vorverkaufskassen erhältlich. Schüler:innen, Studierende und Bürgergeldempfänger:innen erhalten Karten jeder Preiskategorie zum jeweils halben Preis.

Redaktionen, die über das Konzert berichten möchten, bieten wir an: Interviews mit dem 1. Vorsitzenden Torsten Behle, mit Professor Matthias Janz und/oder Mitwirkenden sowie den Besuch einer Probe.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und laden Sie herzlich zu diesem Konzert ein.

Weitere Informationen sowie frei verwendbares Bildmaterial finden Sie auf:

http://www.symphonischer-chor-hamburg.de

https://symphonischer-chor-hamburg.de/medien/

Anfrage für Pressekarten:

Torsten Behle (1. Vorsitzender)

Fon: 0172 5698707 | Mail:

Verena Redel (Öffentlichkeitsarbeit)

Fon: 0151 70141713 | Mail:

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Der Symphonische Chor Hamburg, 1886 gegründet, gehört mit seinen heute etwa 140 aktiven Mitgliedern zu den renommiertesten und traditionsreichsten Chören Hamburgs. Seit 1985 wird er von Matthias Janz geleitet.

Prof. Janz ist Kirchenmusikdirektor a.D. in Flensburg und lehrt Oratorienleitung und -gestaltung an der Musikhochschule Lübeck. Für seine kulturellen Verdienste erhielt Matthias Janz internationale Preise und Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz, den Brahmspreis, den dänischen Danebrogorden und weitere.

Der Nachfolger von Wilhelm Brückner-Rüggeberg hat es sich gemeinsam mit dem Chor zur Aufgabe gemacht, neben den großen und bekannten Werken der Chorliteratur auch selten zu hörende Kompositionen wie z. B. Schmidts „Das Buch mit sieben Siegeln“, Francks „Les Béatitudes“, Janáceks „Glagolitische Messe“, Honeggers „La danse des morts“, Vaughan Williams‘ „Dona nobis pacem“ oder Stravinskys „Symphony of Psalms“ zur Aufführung zu bringen. Zum Repertoire des Chores gehören ferner die Oratorien „Messiah“ und „Saul“ von Händel, Mendelssohns „Paulus“ und „Elias“, Mozarts „Requiem“, Schumanns „Faust-Szenen“, Dvoráks „Requiem“ und „Stabat mater“, das „Deutsche Requiem“ von Brahms sowie Elgars „The Dream of Gerontius“. Weihnachten 2016 führte der Chor erstmals Bachs „Weihnachtsoratorium“ auf.

Regelmäßig konzertiert der Chor mit namhaften Solisten und Orchestern in der Hamburger Laeiszhalle und bei Konzertreihen in Schleswig-Holstein und Dänemark. Mit einem Weihnachtsprogramm ist der Symphonische Chor fast jedes Jahr in Hamburg in der Hauptkirche St. Petri zu hören. Mit Beethovens „Missa solemnis“ gastierte er im Schweriner Dom, mit Berlioz‘ „Grande Messe des morts“ in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, mit Bruckners „f-Moll-Messe“ im Kulturpalast Dresden und mit Verdis „Messa da Requiem“ auf einer Konzertreise durch Polen. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2014 führte der Symphonische Chor zusammen mit dem Flensburger Bach-Chor Felix Mendelssohns Oratorium „Paulus“ auf. Im Sommer 2016 wurde das 30-jährige Bestehen des Festivals von der Chorgemeinschaft in zwei umjubelten Konzerten mit Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ gefeiert. im Sommer 2022 war die Chorgemeinschaft mit einem außergewöhnlichen Beitrag zum Brahms-Schwerpunkt des Festivals zu hören.

Der Chor ist Mitglied im Verein Deutscher Konzertchöre, VDKC, und eröffnete mit Mendelssohns „Paulus“ die Konzerttage des Vereins in Rendsburg. Das eigene 125- jährige Jubiläum feierte der Chor im Jahr 2011 mit dem Verdi-Requiem in der Hamburger Laeiszhalle und wurde 2016 bei Deutschlandradio-Kultur als „Chor der Woche“ präsentiert.

Ein Höhepunkt für den Chor war die Aufführung des „Messiah“ von Händel in voller Länge und mit historischen Instrumenten in der Hamburger Elbphilharmonie im Dezember 2017. Als erster Laienchor im Eröffnungsjahr dieses Jahrhundert-Bauwerks aufzutreten, empfindet der Chor als besondere Auszeichnung seiner musikalischen Qualität.

Die Aufführung von César Franck’s Les Béatitudes im Großen Saal der Elbphilharmonie am 23 Februar 2020, nur wenige Tage, bevor Konzerte für zwei Jahre gar nicht oder kaum noch möglich waren, übertrafen diesen bisherigen Höhepunkt noch: Mit 9 Solisten und großem Orchester gelang dem Chor eine der schönsten Aufführungen dieses beeindruckenden Werkes.

Im Jahr 2024 kehrte der Chor ein drittes Mal in die Elbphilharmonie zurück: Am 21. September erklangen dort vor ausverkauftem Haus die extraordinären Töne der Carmina Burana von Carl Orf



