Wein und Zigarren gehören zusammen wie Hammer und Amboss

Was macht SWISSCAVE Humidore so besonders? Für viele gehören ein gutes Glas Wein und eine vorzügliche Zigarre zusammen und tragen zum perfekten Genuss bei. Für Genussmenschen ein vollkommener Moment.

Schweiz, 03.03.2022 – Zigarrengenuss mit Stil, auch und gerade im Winter

Genussmenschen leben leichter, gelassener, lieben das Leben und nehmen nicht alles so furchtbar ernst. Das erhöht die Lebensqualität und führt zu mehr Freude im Leben. Dies wiederum wirkt anziehend auf andere, was aufgrund verschiedener Untersuchungen ein wichtiger Glücksfaktor ist.

Für eleganten, gehobenen Genuss steht ein gutes Glas Wein und eine vorzügliche Zigarre. SWISSCAVE ist Ihr „Genuss-Experte“. Eine Schweizer Firma, welche seit vielen Jahren hochwertige Weinkühlschränke und Humidore der Extraklasse herstellt.

Die Schweizer wissen, was Genießer brauchen. Deshalb kommen aus dem Hause SWISSCAVE sehr elegante und hochwertige Humidore, die bei jedem Zigarrenliebhaber schon lange vor dem eigentlichen Genuss die Vorfreude auslösen. Außerdem sind sie ein Blickfang in jeder Wohnung und zeugen vom Lebensstil und von der Weltläufigkeit des Besitzers. Oder anders ausgedrückt, sie sind ein Statement.

Die Leichtigkeit, mit der Genussmenschen durchs Leben gehen, überträgt sich auch im Alltag und führt oft zu angenehmen Erfahrungen. Eine solchermaßen gelebte Positivität ist einer der Grundpfeiler für ein erfülltes Leben. SWISSCAVE steht seit jeher für gehobenen Genuss. Nichts spiegelt diesen besser wider als ein gutes Glas Wein und eine Zigarre. Als führender Hersteller für Weinklimaschränke und Humidore nach höchsten Qualitätsstandards leistet die Schweizer Firma ihren Beitrag zur Lebensqualität von Menschen, die sich dem Genuss mit Niveau verschrieben haben.

Was ist ein Humidor?

Bei einem Humidor handelt es sich um ein Behältnis, in dem Zigarren über einen längeren Zeitraum gelagert werden können. Hochwertige Humidore besitzen ein ausgeklügeltes Kühlsystem sowie ein Hygrometer und Befeuchtungsmodul, so dass durch die Lagerung keinerlei Qualitätsverlust entsteht. Die Zigarren reifen im idealen Klima bei passender, stabilier Luftfeuchtigkeit und Temperatur, so dass auch bei empfindlichen Zigarren kein Aroma- oder Qualitätsverlust befürchtet werden muss, sondern der Geschmack sich weiter verfeinert.

Das Besondere an einem Humidor von SWISSCAVE ist, dass sowohl ein Heizelement als auch ein Kühlsystem dafür sorgen, dass die Innentemperatur keinerlei Schwankungen unterworfen ist. Wählt man einen Humidor aus, sollte man sich bei dessen Größe nach dem eigenen Konsum und der geplanten Dauer der Lagerung richten. SWISSCAVE bietet Kapazitäten für die Aufbewahrung von bis zu 2.800 Zigarren. Diese werden durch die zarte Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt, so dass bereits ein Blick von außen Assoziationen von Genuss und Lebensqualität vermittelt.

Das zeitlose, schlichte Design und das verbaute Zedernholz sorgen für einen eleganten optischen Reiz. Dank der herausnehmbaren „Smart Racks“ lassen sich die Zigarren auf anspruchsvolle Weise Gästen am Tisch präsentieren. Jeder Humidor schafft das ideale Klima, um das Aroma der Zigarren selbst bei langer Lagerung zu erhalten.

Zigarrengenuss in der kalten Jahreszeit

Tatsächlich ändern Winterkälte und trockene Luft den Geschmack einer Zigarre. Hier verhält es sich ähnlich wie mit Wein, bei dem die Umgebungstemperatur ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Die Veränderung per se ist jedoch nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, es kann eine äußerst ansprechende Erfahrung sein, eine Zigarrensorte, die einem bereits an lauen Sommerabenden zusagte, einmal im Winter zu probieren und sich die Unterschiede bewusst zu machen.

Mit langjähriger Erfahrung und einem umfangreichen Wissen rund um die Themen Wein und Zigarren stellt SWISSCAVE Weinklimaschränke und Humidore der Extraklasse her. Mit der Alltagstauglichkeit und schlichten Eleganz ihrer Produkte sowie in dieser Qualitätsklasse moderaten Preisen spricht die Schweizer Firma Menschen an, für die Genuss und Wohlbefinden erheblich zur Lebensqualität beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2020)

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



