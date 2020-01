Weingut Raabe – Winzer seit 600 Jahren – erobert den chinesischen Markt

China ist mittlerweile der fünft-größte Importmarkt für Wein weltweit und etwa die Hälfte der Importmenge – über 50 Prozent – kommt allein aus Frankreich.

Dahinter folgt Australien mit einem Marktanteil von 15 Prozent und Chile mit einem Anteil von 10 Prozent. Deutschland steht deutlich hinter seinen Wettbewerbern und liefert lediglich 1 Prozent des chinesischen Importvolumens. Obwohl deutscher Wein unter europäischen Winzern und Kennern für hohe Qualität in Produktion und Geschmack gepriesen wird, ist er in China noch weitgehend unbekannt. Das Weingut Raabe Produzen für führende Weinhändler und Großmarktketten, will das jetzt ändern um dann nach weiteren Zukäufen zu expandieren.

Stolze Historie

Das Weingut Raabe kann auf eine stolze Historie zurückblicken. Seit 600 Jahren versteht sich die Familie auf den Anbau und die Herstellung von Wein. Im traditionellen Pfälzer Weinbaugebiet besitzen die Familie umfangreiche Anbaufläche deren Produktion jedes Jahr restlos ausverkauft ist.

Das Weingut Raabe ist stolz auf die lange Tradition des Hauses und professionelle Arbeit. Liebhaber der Weine sind herzlich willkommen und eingeladen, den Weinkeller zu besuchen und natürlich anschließend die Weine zu probieren. Der Tradition verpflichtet und in Richtung Zukunft expandieren, ist der Wahlspruch des Weinguts.

Expansion und Erschliessung neuer Märkte

Das Weingut Raabe will künftig stark expandieren und sich den chinesischen Markt erschliessen. Bei diesem Geschäftsmodell verbinden sich hohe Dividenden und regelmäßige Sonderausschüttungen zu einer Rendite der Luxus-Klasse.

Das ist der Stoff, aus dem Anleger-Träume gewoben werden. Investieren Sie jetzt in die krisensichere, boomende Pfälzer Weinregion und seien Sie bei der ersten Finanzierungsrunde dabei, mit der das nächste Projekt in Millionenhöhe, dessen Entwicklungsphase auf 3 bis 4 Jahre angelegt ist, und für das im Anschluss ein Verkauf zu Höchstpreisen an die Schlange stehenden Einkäufern geplant ist, finanziert wird. Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich an dieser Kapitalrunde beteiligt, schöpft nicht nur hohe Renditen bei gleichzeitig hoher Sicherheit ab, sondern partizipiert auch an den signifikanten inneren Wertsteigerungen durch ständig steigende Marktpreise.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir nehmen Sie mit auf unsere Reise in die Zukunft und lassen Sie gerne mit einem visionären Konzept an unserem Erfolg partizipieren. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen und erfreuen Sie sich an einer außergewöhnlichen Wertsteigerung und Renditen im mittleren einstelligen Bereich, doch entschließen Sie sich schnell, das Zeitfenster zum Einstieg schließt sich bald.

Mehr Informationen finden Sie auf www.weingut-raabe.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weingut Raabe

Herr Joachim Raabe

Emser Str. 4

67487 St. Martin

Deutschland

fon ..: 06323 2117

web ..: http://www.weingut-raabe.eu

email : info@weingut-raabe.eu

Das Weingut Raabe mit einer Winzer Tradition von mehr als 600 Jahren gehört zu den ersten Adressen in Deutschland, wenn es um qualitativ hochwertige Weine aus der Region Pfalz geht. Mit dem Stammsitz in St. Martin, dem Zentrum des Weinanbaus in der Region Pfalz, beliefert das Weingut Raabe die führenden Weinhändler und Großmarktketten in Deutschland.

