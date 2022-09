Weiss-Institut – Online-Kurs „Gewohnheiten ändern, Ziele erreichen!“ mit Antje Black – 22.09. bis 27.10.2022

Entscheiden Sie sich für Ihre Freiheit?

Sind Sie bereit, sich selbst freizulassen?

Finden Sie heraus, wie Sie Ihr Potential verwirklichen können und starten Sie neu in Ihre Freiheit!

Seien Sie herzlich eingeladen, sich auf Ihrer Reise in die Freiheit von Antje Black für sechs Wochen begleiten zu lassen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Veränderung von Gewohnheiten und dem Loslassen von unerwünschten Süchten (Zucker, Rauchen, Übergewicht, Kaffee und riskanter Alkoholkonsum) stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite, IHRE ganz persönliche Freiheit wieder zu erlangen.

Der Online-Kurs des Weiss-Instituts, den Antje Black ab 22.9.2022 unter dem Titel „Gewohnheiten ändern, Ziele erreichen!“ anbietet, ist eine bewährte begleitende Unterstützung, ganz unabhängig davon, ob Sie bereits Erfahrungen mit der Weiss-Methode gemacht haben oder (noch) nicht. Hier haben Sie Gelegenheit, die Arbeitsweise des Weiss-Instituts kennenzulernen oder Ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen mitbringen und sich von neuen Sichtweisen, Verständnissen und Lösungs-Ideen inspirieren lassen möchten. Viele Menschen erkennen jetzt intuitiv, dass diese aktuelle Umbruch-Zeit ihnen nicht als Leidenszeit, sondern vielmehr als selbst und frei entschiedene Wandlungszeit in Erinnerung bleiben könnte.

Gerade jetzt könnte für Sie die richtige Zeit für Ihren ersehnten Veränderungsprozess sein. Wir sind dazu da, Sie zu begleiten! Finden Sie heraus, unter welchen Voraussetzungen Sie Ihre wirklich wichtigen Ziele erkennen und erreichen und wie Sie langfristig in Ihrem Leben verändern können, was Sie wirklich verändern möchten. Egal, ob Sie Gewicht verlieren, sportlicher werden oder eine unliebsame Gewohnheit ablegen wollen. Tappen Sie nicht in die Yo-Yo-Falle und stecken Sie keinesfalls Ihren Kopf resigniert in den Sand!

Antje Black, Weiss-Therapeutin an den Standorten Berlin, Hamburg und Eckernförde, unterstützt Sie darin, Ihre Ziele zu erreichen. In ihrem 6-wöchigen Kurs „Gewohnheiten ändern, Ziele erreichen!“ geht es darum, zu verstehen, welchen Einflüssen der Mensch in der heutigen Zeit ausgesetzt ist und wie dieses Wissen gezielt und erfolgreich eingesetzt werden kann. Sie eröffnet Einblicke in universelle Gesetze und gibt Ihnen praktische Werkzeuge an die Hand, die Sie dabei unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig in Ihr Leben zu integrieren!

„Gewohnheiten ändern, Ziele erreichen!“ beginnt am 22.09.2022 und endet am 27.10 2022. Die insgesamt 6 Online-Meetings finden jeweils am Donnerstag ab 19:00 Uhr statt. Gern informieren wir Sie über die Details. Sie erreichen Antje Black unter diesem Link. Auch Ihren Onlinekurs können Sie hier buchen.

Das Weiss-Institut bietet an 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz seine nicht invasive, bioenergetische Methode zur Zucker- und Raucherentwöhnung, eine Diät-freie Rückkehr zu ausgewogenem Essverhalten und zur Reduzierung von Übergewicht und sein bewährtes mehrteiliges Vorbeugungs-Programm zur Alkoholsucht-Prophylaxe sowie zur Stabilisierung eines Alkohol-abstinenten Lebens an.

Schauen Sie auch gern auf unserer Webseite vorbei, um in der Vielfalt der Erfahrungsberichte unserer Teilnehmer*innen zu stöbern. Hier finden Sie auch das Buch von Amir Weiss „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“, das einen ersten Einblick in die Hintergründe und Grundlagen der Weiss-Methode eröffnet.

