Weiss-Institut – Wie kann ich zu einem Alkohol-freien Leben zurückfinden?

Leben Sie Ihr Leben! Selbstbestimmt, alkoholfrei, gesund und stabil!

Neu: flexibles Weiss-Methoden-Programm zur Stärkung der Abstinenz

Aktuelle Daten des DKFZ (Deutsches Krebsforschungs-Zentrum) für das Jahr 2022 zeigen einen anhaltend hohen Alkoholkonsum bei Erwachsenen und deutlich gestiegenen riskanten Alkoholkonsum (Rausch-Trinken) bei jungen Menschen (DKFZ – Alkoholatlas-Deutschland-2022_Auf-einen-Blick.pdf)

Riskanter Alkoholkonsum: Rund 16% der erwachsenen Männer und 11% der erwachsenen Frauen konsumieren wöchentlich riskante Mengen Alkohol (mehr als 10g Reinalkohol/Tag für Frauen und mehr als 20g/Tag für Männer).

Rausch-Trinken, besonders gesundheitsschädlich, ist unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit verbreitet. Im Jahr 2021 haben sich fast 25% der 16- und 17-jährigen und über 30% der 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen innerhalb der letzten 30 Tage einen Rausch angetrunken, d.h. mehr als fünf Gläser für Männer und mehr als vier Gläser für Frauen bei einer Gelegenheit.

Inzwischen im vierten Jahr leben wir in einer Ausnahmesituation, die auf allen Ebenen des Lebens Belastungen erzeugte und Spuren hinterlässt. Sehr viele Menschen haben nicht die Chance, ohne materielle Einbußen, gesund und unbehelligt von familiären Sorgen diese Zeit hinter sich zu lassen. Auch Einsamkeit, existenzielle Zukunftsängste und andere unkalkulierbare Alltagssituationen fordern ihren Tribut. Sie erzeugen Stress, der kompensiert werden muss, sofern keine natürlichen Wege gefunden werden, Stress abzubauen.

Häufig erscheint der Konsum von Alkohol dann als „Lösung“, belastenden Situationen und Gefühlen wenigstens zeitweilig entrinnen zu können. Seit Ende 2020 zeigte sich, dass vor allem in den eigenen vier Wänden deutlich mehr getrunken wird. Gerade die Menschen, die sich für ein Alkohol-abstinentes Leben entschieden haben und bereits längere Zeit erfolgreich abstinent gelebt haben, erkennen die Gefahr, wieder zu Alkohol zu greifen und in die alten Muster zurückzufallen, was auch von Experten mittlerweile interdisziplinär bestätigt wurde.

Aber auch in geringen, scheinbar „normalen“ Mengen birgt regelmäßiger Alkoholkonsum für jeden Menschen das Risiko einer Gewöhnung und Suchtgefahr. Dabei ist nicht die Menge des Alkohols, der konsumiert wurde, ein primäres Indiz für Suchtgefahr, sondern die Zweckbezogenheit und Regelmäßigkeit des Alkoholkonsums.

Wird Alkohol wiederholt zur Entspannung konsumiert, sollte dieses erste Warnzeichen ernst genommen werden. Das gilt besonders dann, wenn Alkohol zu diesem Zweck immer regelmäßiger eingesetzt wird. Die Menge erhöht sich erfahrungsgemäß nach und nach, denn der Körper gewöhnt sich daran. Und der Mensch gewöhnt sich immer mehr daran, auf diese Weise mit Stress und Sorgen umzugehen und schadet sich selbst dadurch noch mehr.

Wie kann das Weiss-Institut Sie in der Stabilisierung oder Wiederherstellung Ihrer Alkohol-Abstinenz unterstützen? Seit vielen Jahren bieten wir unser bewährtes Seminar zur Vorbeugung einer Alkoholsucht an, das aus zwei bis vier Sitzungen nach der Weiss-Methode besteht, um regelmäßigen Alkohol-Konsum zu beenden und besonders bei chronisch riskantem Alkoholkonsum (schnell und ohne Ausfallzeiten am Arbeitsplatz und der Familie) riskantes Trinkverhalten zu stoppen und danach ohne Verzicht und Mangelerleben abstinent von Alkohol zu leben.

Zur Ergänzung oder Alternative haben wir ein flexibles Programm zur Wiedererlangung und Stabilisierung eines Alkohol-abstinenten Lebens entwickelt, das aus zwei bis maximal drei Sitzungen nach der Weiss-Methode im Laufe eines Kalenderjahres besteht. Falls Sie sich jetzt fragen, ob es für Sie hilfreich sein könnte, unser Abstinenz-Seminar-Angebot wahrzunehmen, empfehlen wir Ihnen, sich selbst folgende Fragen zu beantworten:

Denken Sie, auch nach längerer Zeit Ihres erfolgreichen Alkohol-abstinenten Lebens, manchmal oder öfter wieder daran, Alkohol trinken zu wollen? Fällt es Ihnen schwer, von diesem Gedanken Abstand zu nehmen? Gelingt es Ihnen, sich wieder auf das zu konzentrieren, was Sie eigentlich tun sollten? Wenn es sich um Freizeit handelt: Tun Sie noch, was Sie gern tun möchten? Treiben Sie Sport oder gehen Sie spazieren, um sich zu entspannen? Können Sie sich Ihren Lieblings-Beschäftigungen widmen, Ihre freie Zeit genießen und den Gedanken an Alkohol wieder loslassen? Neigen Sie dazu, soziale Kontakte zu meiden, wenn Sie Sorgen haben? Ziehen Sie sich von Menschen zurück, die Ihnen sonst nahestehen?

Wir möchten dazu einladen, diese Fragen im Sinne einer aufrichtigen Selbst-Fürsorge zu beantworten. Falls Sie Unterstützungsbedarf erkennen, stehen Ihnen mehrere Wege offen, um entweder Ihr Alkohol-abstinentes Leben gestärkt und stabil fortzusetzen oder wieder in ein Alkoholfreies Leben zurückzukehren. Sie können sich an eine der etablierten Beratungsstellen und/oder Selbsthilfegruppen wenden. Ebenso können Sie jederzeit auch unser Alkoholsucht-Prophylaxe-Seminar oder unser Seminar zur Stabilisierung Ihres Alkohol-abstinenten Lebens nach der Weiss-Methode nutzen. Hier finden Sie Informationen und Videos zu unserer Arbeit im Weiss-Institut.

Gerade jetzt, da viele Menschen auch von finanziellen Engpässen betroffen sind, möchten wir Sie ermutigen, Kontakt mit dem Service-Büro des Weiss-Instituts aufzunehmen. Im persönlichen, vertraulichen Gespräch können Sie prüfen, wie Sie ihre Weiss-Methoden-Sitzungen auch unter erschwerten Umständen realisieren können (z.B. Raten-Zahlung per PayPal).

Gerne können Sie uns im deutschsprachigen Raum unter der Telefonnummer 0800 – 512 99 99 kontaktieren, damit wir Ihnen bei Auswahl und Buchung Ihres Termins persönlich behilflich sein können.

Im Dezember 2020 hat Amir Weiss auch ein erstes Buch über seine Arbeit veröffentlicht, „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen.“ Es ermutigt dazu, die Kraft zur eigenen Entscheidung und inneren Freiheit gerade jetzt wieder zu entdecken und zu mobilisieren – und das Abenteuer einzugehen, „ohne schädigende Gewohnheiten und Sucht wieder so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen.

Diese Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit der Suche und der inneren Befreiung werden, um zu verwirklichen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist.“ Hier geht’s zum Buch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weiss-Institut GmbH & Co KG

Herr Amir Weiss

Zengeröd 7

92559 Winklarn

Deutschland

fon ..: 09676 923014

web ..: https://weiss-institut.de

email : suchtfrei@weiss-institut.de

Das Weiss-Institut bietet im deutschsprachigen Raum an 16 Standorten seine nicht invasive, bioenergetische Methode mit bewährten mehrteiligen Vorbeugungs-Programmen zur Vorbeugung einer Alkoholsucht und zur Stabilisierung eines Alkohol-abstinenten Lebens an, sowie zur Zucker- und Raucherentwöhnung, Rückkehr zu ausgewogenem Essverhalten und Reduzierung von Übergewicht. Hier finden Sie weitere Informationen und Video-Berichte über die Arbeit des Weiss-Instituts: https://weiss-institut.de/erfahrungen/

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Weiss-Institut GmbH & Co KG

Frau Christiane Schmidt

Karl-Mathy-Strasse 3

68167 Mannheim

fon ..: 0176 521 03 999

web ..: https://weiss-institut.de

email : suchtfrei@weiss-institut.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Paradies für Singles: Das Nova Maldives ist der Single-Hotspot der Malediven