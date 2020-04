Weiterbildungswegweiser – Praxiserprobte Ratschläge in limitierter Sonderausgabe

Frank Bauer fasst die Inhalte vieler erfolgreicher Business-Bücher und Lebensratgebern in 20 Kernaussagen zur Weiterbildung zusammen.

Weiterbildung ist laut dem neuen Buch von Frank Bauer nicht nur der Weg zur Freiheit, sondern auch die Grundlage zur Erfüllung der Lebensziele der Leser. Der Autor selbst hat dank Weiterbildung in seinem Leben viel erreicht (seinen Werdegang stellt er kurz am Anfang des Buches vor, um den Lesern zu zeigen, wie weit man es selbst mit bescheidenen Anfängen bringen kann). In seinem Buch erklärt er, warum Weiterbildung so wichtig ist, was es eigentlich ist und auf welche Weise man sich eigentlich weiterbilden sollte. Die Leser lernen, warum man durch Weiterbildung seine eigene Zeit besser nutzt, und wie man die eigenen persönlichen Ziele effektiv erreichen kann.

In dem Buch „Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer werden Erfahrungen zur Vorgehensweise und Vereinbarkeit von Beruf, Weiterbildung, Hobbys und Familie mit den wichtigsten Inhalten vieler erfolgreicher Business-Bücher und Lebensratgebern in 20 Kernaussagen zur Weiterbildung zusammengefasst. Der Autor gibt den Lesern viele praxiserprobte Ratschläge zu Themen wie Positionierung, Fokussierung, Motivation, Strategien zur Gehaltsverhandlung, Umgang mit Kollegen, Chefs und Personalabteilung, egal ob vor, während oder nach der Weiterbildung. Die Limited Edition enthält zudem das Zusatzkapitel: „So verdienst Du 1 Mio. Euro mehr“.

„Weiterbildungswegweiser“ von Frank Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03158-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

