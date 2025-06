Weitere breite Goldabschnitte aus Erweiterungsbohrungen bei Ternera

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, weitere bedeutende Analyseergebnisse aus dem laufenden Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramm beim El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die jüngsten Bohrungen liefern weiterhin breite, hochgradige Goldabschnitte sowohl innerhalb als auch deutlich über die bestehende Grenze der Mineralressourcenschätzung (MRE) von 1,3 Mio. Unzen¹ der Goldlagerstätte Ternera (Ternera) hinaus.

HIGHLIGHTS

– Die laufenden Step-Out-Bohrungen bestätigen eine bedeutende und rasch wachsende südliche mineralisierte Zone außerhalb der aktuellen MRE-Grenze, darunter:

o 63,97 m mit 1,26 g/t Au ab 323,40 m (ZDDH0378A), einschließlich:

o 9,34 m mit 6,60 g/t Au ab 361,00 m

o 51,32 m mit 1,13 g/t Au ab 401,68 m (ZDDH0378A), einschließlich:

o 11,10 m mit 2,57 g/t Au ab 435,90 m

o 39,40 m mit 1,23 g/t Au ab 427,00 m (ZDDH00384), einschließlich:

o 10,87 m mit 2,65 g/t Au; und

o 15,67 m mit 1,12 g/t Au ab 540,00 m (ZDDH00384), einschließlich:

o 4,70 m mit 3,84 g/t Au ab 549,30 m

– Die flachere Mineralisierung weitet sich weiterhin im nördlichen Erweiterungsbereich von Ternera aus:

o 8,84 m mit 1,65 g/t Au ab 31,14 m (ZDDH0381), einschließlich:

o 1,4 m mit 5,67 g/t Au ab 34,10 m

o 2,05 m mit 2,54 g/t Au ab 57,60 m (ZDDH0382)

– Die laufenden Explorationsbohrungen konzentrieren sich weiterhin auf die Erweiterung der MRE durch die Erprobung von Erweiterungszielen in den flachen nördlichen und südlichen Zonen von Ternera.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves kommentierte:

Die Bohrungen definieren weiterhin eine große und wachsende Zone mit Goldmineralisierung südlich von Ternera. Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern ZDDH0378A und ZDDH00384 bestätigen das beeindruckende Ausmaß, die Kontinuität und den Gehalt dieser Zone, die sich zu einer erheblichen Erweiterung des bekannten Lagerstättenkörpers entwickelt.

Jedes neue Bohrloch in der südlichen Zone erweitert das bekannte Ausmaß der Mineralisierung und positioniert diesen Bereich als Schlüsselzone für das Wachstum der Lagerstätte Ternera. Unser aktueller Bohrfokus liegt auf der Definition dieses Bereichs vor der nächsten Mineralressourcenschätzung (MRE), um seine Einbeziehung sicherzustellen und die Gesamtgröße des Goldsystems bei Ternera besser abzubilden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80191/2025_06_30_Tesoro.001.png

Abbildung 1: El Zorro Goldprojekt – Ternera-Gebiet. Bohrstandorte im aktuellen Programm, neue Ergebnisse hervorgehoben in Gold. Mineralisierte Abschnitte in neuer großer südlicher Goldzone außerhalb der bestehenden MRE dargestellt durch rote Bohrspuren. Zuvor veröffentlichte Ergebnisse in Weiß. Datum PSAD56 19S.

BOHRUNGEN DEFINIEREN NEUE MINERALISIERTE GOLDZONEN BEI TERNERA#

Tesoros derzeitige Diamantbohrkampagne bei Ternera konzentriert sich auf die Erweiterung und Verdichtung der 1,3 Mio. Unzen MRE, mit dem Ziel, neu identifizierte Golderweiterungen nördlich und südlich der aktuellen Ressourcenschale zu erproben.

Ergebnisse liegen für fünf weitere Diamantbohrlöcher vor:

– Zwei zur Erprobung flacher nördlicher Erweiterungen; und

– Drei zur Erkundung neu entdeckter Mineralisierung im Süden (siehe Abbildung 1).

Besonders hervorzuheben sind die südlichen Bohrlöcher ZDDH00378A und ZDDH00384, die breite Goldmineralisierungszonen zurücklieferten und die zuvor bekannt gegebene Mineralisierung aus den Bohrlöchern erweitern:

– ZDDH003561: 132,18 m mit 1,28 g/t Au ab 363 m, einschließlich

o 32,20 m mit 3,28 g/t Au, einschließlich

o 3,25 m mit 12,63 g/t Au ab 371,30 m; und

– ZDDH003772: 47,60 m mit 1,13 g/t Au ab 402,60 m, einschließlich

o 20,40 m mit 2,05 g/t Au ab 414,60 m, einschließlich

o 3,54 m mit 5,30 g/t Au ab 418,00 m

Diese neue südliche Zone liegt nur 30 m außerhalb der derzeit bestehenden, auf einem von 1.800 US$/oz optimierten Grubenschale, die die bestehende 1,3 Mio. Unzen MRE¹ begrenzt, und liefert weiterhin konsistente, hochgradige, breite Abschnitte. Die Bohrungen laufen weiter, um diese Zone auf ein Niveau zu definieren, das für das bevorstehende MRE-Update geeignet ist.

Infill- und Erweiterungsbohrungen im Norden liefern weiterhin positive Ergebnisse, wobei die Mineralisierung entlang des Streichens offenbleibt.

NÄCHSTE SCHRITTE

Die Bohrungen bei El Zorro laufen weiter, mit dem Ziel, die sich ausweitenden mineralisierten Zonen – insbesondere die bedeutende südliche Erweiterung – in das bevorstehende MRE-Update zu integrieren.

Parallel dazu schreiten weitere wichtige Projektentwicklungsaktivitäten voran, darunter:

– Fortgeschrittene metallurgische Testarbeiten zur endgültigen Anlagenplanung, und

– Umweltgenehmigungsverfahren zur Unterstützung des Projektzeitplans.

Derzeit sind zwei Bohrgeräte im 24/7-Betrieb. Nach dem Austausch einer leistungsschwachen Bohranlage im April ist die volle Bohrkapazität wiederhergestellt. Die Bohrungen werden über das gesamte Kalenderjahr 2025 fortgesetzt.

Diese Übersetzung der englischen Pressemeldung ist ein Teilauszug einer insg. längeren Meldung. Sie können die komplette englische Pressemeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02961599-6A1270569&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusive Related Gold System in Chile entdeckt und definiert. Die Entdeckung der 1,3 Mio. Unzen umfassenden Lagerstätte Ternera befindet sich in der Küstenkordillere Chiles. Die Region der Küstenkordillere beherbergt mehrere erstklassige Kupfer- und Goldbergwerke, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbauarbeitskraft. Große Teile der Küstenkordillere sind aufgrund der nicht konsolidierten Eigentumsverhältnisse an Bergbaukonzessionen noch unerforscht, doch Tesoro ist es durch sein landesweites Netzwerk und seine Erfahrung gelungen, sich Rechte am El Zorro-Goldprojekt im Distriktmaßstab zu sichern – im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die chilenische Tochtergesellschaft von Tesoro, an der das Unternehmen zu 95 % beteiligt ist, hält 93,8 % des El Zorro Goldprojekts.

Fußnoten:

1- ASX announcement 9 March 2023

2 – ASX announcement 16 January 2025

3 – ASX announcement 29 May 2025

4- ASX Announcements 23 March 2021, 25 June 2021, 3 November 2021, 8 November

Zukünftige Entwicklungen

Diese Bekanntmachung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Entwicklungen betrachtet werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, Änderungen unterliegen können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die vergangene Entwicklung ist nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Entwicklungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder die Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen gegeben. Nichts in dieser Bekanntmachung oder sonstige Ihnen zur Verfügung gestellte Informationen stellt ein Versprechen, eine Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Entwicklung von Tesoro Gold dar oder darf als solche betrachtet werden.

Angaben zur sachkundigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten, um gemäß der Definition im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Ausgabe 2012) als sachkundige Person zu gelten.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Bekanntmachung vom 9. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen würden, und dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert werden, nicht wesentlich von der ursprünglichen Bekanntmachung abweichen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Bekanntmachung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die Mineralressource umfasst 802.000 Unzen in der Kategorie Indicated und 479.000 Unzen in der Kategorie Inferred.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02961599-6A1270569&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

