Welche Chancen kann die Corona Krise uns eröffnen?

Die Krise wirbelt derzeit alles durcheinander, viele verlieren den Halt im Leben. Wo findet man in diesen unruhigen Zeiten Orientierung? Eine spirituelle Lebensberatung kann eine große Hilfe sein.

Stuttgart, 25.03.2020 – Orientierung in Zeiten der Corona Krise

Die Corona Krise hat uns fest im Griff, viele Menschen sind tief erschüttert und werden in eine existenzielle Krise gestürzt. Angst und Sorge beherrschen das Denken, vor allem, wenn man zu viele Nachrichten konsumiert. Die Engel haben aber ganz andere Botschaften für uns, denn sie wollen nicht, dass wir uns fürchten. Besonders den Erzengeln ist es ein Anliegen, ihre schützende Hand über uns legen.

Ein Engelmedium kann helfen, wenn man selbst die Stimmen der Engel nicht mehr hören kann. Eine Lebensberatung mit einem Engel Orakel oder eine Engeltherapie können hier ein Ausweg sein. Eine solche Lebensberatung hat das Potenzial, die Sicht auf das Leben nachhaltig positiv zu verändern. Denn die Engel sind immer da, wie das Gratis Kartenlegen oder die spirituelle Beratung leicht verdeutlichen können.

Das Engel Orakel macht deutlich: Was will ich im Leben, was ist meine Berufung?

Viele Menschen haben das Gefühl, an ihrem eigentlichen Lebenssinn vorbei zu leben. Kein Wunder, haben wir doch gelernt, nicht auf uns selbst, sondern auf anderen zu hören. Unsere Eltern, unsere Lehrer, die Gesellschaft… Eine Lebensberatung mit Engel Orakel kann dabei helfen, dem eigenen Sein auf den Grund zu gehen und die wahre Berufung endlich klar zu erkennen. Das ist das Gute an der Corona Krise: Sie stellt alles infrage und sie macht klar, dass Sicherheit nur eine trügerische Illusion ist. Die Wahrheit finden wir jedoch in unserem Inneren, wobei ein Hellseher bzw. Engeltherapeut durch das Engel Orakel verhelfen kann.

Nicht nur die berufliche Situation, auch wichtige Entscheidungen und sogar die eigene Partnerschaft werden durch Corona auf den Prüfstand gestellt. Denn erst in der Krise sieht man, auf wen und was man sich wirklich verlassen kann. Die wichtigste Frage ist jedoch immer: Wer bin ICH? Der erfahrene Engeltherapeut

Udo Golfmann kann mit Hilfe der Engel Klarheit schaffen.

Lebensberatung mit Udo Golfmann: auf dem Weg zum eigenen Ich

Das Besondere an Engeltherapeut Udo Golfmann ist sein Einfühlungsvermögen. Er hat eine starke Verbindung zu den Erzengeln und die Aufgabe, Menschen durch Lebensberatung zu helfen. Jetzt – aus gegebenem Anlass – in der Corona Krise hat sich der Engeltherapeut Udo Golfmann aufgrund seiner Liebe zu den Menschen entscheiden, seine Preise deutlich zu senken, um möglichst vielen Menschen einen Ausweg, einen neuen Weg, einen von den Engeln geführten Weg zeigen zu können. Damit möchte er einen Beitrag und Hilfe leisten, um Menschen zu helfen, gut durch die Krise und vor allem auch wieder aus der Krise zu helfen. Wie geht es danach weiter? Was möchte ich ändern? Habe ich neue Prioritäten?

Dank seiner jahrelangen Erfahrung ist Udo Golfmann für viele Suchende die erste Adresse, wenn es um den Kontakt mit den Engeln. Udo wusste schon als Kind, dass er mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen kann, kam jedoch erst später durch geistige Führung auf seinen Weg. Er konnte schon Hunderten von Fragenden helfen und steht auch Ihnen mit seinem Engel Orakel zur Seite.

Engeltherapie Deutschland (2019)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 1

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



