Welche Farbe trägt die Trauer? – Ein Schreibprojekt für trauernde Kinder

Neues Schreibprojekt: „Welche Farbe trägt die Trauer?“ – ein geschützter Raum, in dem Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen mit Abschied und Verlust in Worte fassen können.

Der Papierfresserchens MTM-Verlag bietet seit über 20 Jahren Schreibprojekte für Kinder und Jugendliche an. Dabei wurde immer wieder sichtbar, dass gerade trauernde Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen in ihre Texte einfließen lassen – oft ganz unabhängig davon, ob das Thema Trauer im Mittelpunkt steht oder nicht.

Aus dieser langjährigen Beobachtung heraus ist ein neues Schreibprojekt entstanden, das sich dem Thema bewusst und direkt widmet: „Welche Farbe trägt die Trauer?“ – ein geschützter Schreibraum für Kinder und Jugendliche, die sich mit Abschied, Krankheit, Tod und Erinnerung auseinandersetzen möchten.

Im Zentrum steht das Schreiben als Ausdrucksform: als Möglichkeit, Gedanken zu ordnen, Erinnerungen festzuhalten und Gefühlen Worte zu geben. Vielleicht, weil ein Elternteil gestorben ist, ein Großelternteil, ein Geschwisterkind oder ein guter Freund. Auch der Verlust eines geliebten Haustieres kann Anlass sein, darüber zu schreiben. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, eigene Texte zu verfassen – in ihrem eigenen Tempo, in ihrer eigenen Form und mit genau der Nähe zum Erlebten, die sich für sie richtig anfühlt.

Das Projekt versteht sich als offenes Angebot für junge Menschen im Alter von 6 bis 15 Jahren, die schreiben möchten, ohne sich messen zu müssen. Alle Ausdrucksformen sind willkommen: persönliche Erinnerungen, Märchen, Kurzgeschichten, Gedichte, Briefe oder auch fragmentarische Texte. Ebenso ist es möglich, sich dem Thema über erfundene Figuren oder symbolische Bilder zu nähern. Persönliche Erfahrungen können, müssen aber nicht im Mittelpunkt stehen.

Neben der individuellen Ausdrucksmöglichkeit verfolgt das Projekt auch ein gesellschaftliches Anliegen: Trauer und Verlust sollen als Teil kindlicher Lebensrealität ernst genommen werden. Indem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, ihre Erfahrungen in Worte zu fassen, entsteht ein Raum, der Zuhören, Verstehen und Mitgefühl fördert.

Wo sonst häufig vor allem Erwachsene über Trauer bei Kindern sprechen, kommen hier die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort – sie schreiben für Gleichaltrige, für andere junge Menschen und zugleich auch für Erwachsene. So eröffnet das Projekt eine neue Perspektive auf das Schreiben über Trauer – authentisch, vielstimmig und nah an den Erfahrungen derjenigen, um die es geht.

Weitere Informationen unter: https://www.papierfresserchen.eu/schreibwettbewerbe/welche-farbe-traegt-die-trauer/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

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email : info@papierfresserchen.de

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