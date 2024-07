WELCON EUROPE GmbH & Co. KG revolutioniert die Saunawelt: Neue Saunakabinen mit 230 Volt Anschluss

Giesen, Deutschland – Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG ist stolz, die Markteinführung einer neuen Serie innovativer Saunakabinen bekannt zu geben.

Innovative Saunalösungen für jeden Bedarf

Nach intensiver Entwicklungsarbeit und umfangreichen Tests bringt WELCON nun eine Reihe von Saunakabinen auf den Markt, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Einführung dieser modernen Saunakabinen folgt auf den bereits erfolgreichen Start des Saunafasses für zwei Personen Anfang des Jahres, welches bereits zahlreiche positive Rückmeldungen von Kunden erhalten hat.

Saunakabinen für den Innenbereich

Ab Herbst dieses Jahres wird WELCON verschiedene Modelle von Indoor-Saunakabinen anbieten, die alle mit einem 230 Volt Saunaofen ausgestattet sind. Diese Saunas bieten eine einfache Installation und können in nahezu jedem Haushalt ohne zusätzliche Elektroinstallationen betrieben werden. Dadurch wird die Nutzung einer privaten Sauna auch für diejenigen möglich, die keine Starkstromanschlüsse zur Verfügung haben.

Saunakabinen für den Außenbereich

Die Outdoor-Modelle sind ebenfalls mit einem 230 Volt Anschluss ausgestattet und bieten flexible Aufstellmöglichkeiten im Garten, auf der Terrasse oder an anderen Außenbereichen. Diese Saunakabinen sind wetterfest und robust konstruiert, um den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen standzuhalten und gleichzeitig höchsten Komfort und Entspannung zu bieten.

Ein Schritt in die Zukunft der privaten Wellness

„Unsere neuen Saunakabinen eröffnen eine völlig neue Dimension der privaten Wellness,“ sagt der Geschäftsführer von WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, Herr Stefan Iburg. „Durch die Möglichkeit, unsere Saunas mit einem herkömmlichen 230 Volt Anschluss zu betreiben, machen wir es unseren Kunden einfacher und kostengünstiger, den Traum von einer eigenen Heimsauna zu verwirklichen.“

Verfügbarkeit und Bestellung

Die neuen Indoor-Modelle werden ab Herbst lieferbar sein. Interessierte Kunden können sich bereits jetzt auf der offiziellen Website von WELCON unter https://www.welcon-shop.com über die verschiedenen Modelle informieren und Bestellungen aufgeben. Das Saunafass für zwei Personen, welches bereits seit Anfang des Jahres im Sortiment ist, kann ebenfalls über die Website bestellt werden.

Über WELCON EUROPE GmbH & Co. KG

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG ist ein führender Anbieter von Wellness- und Entspannungsprodukten. Mit einem breiten Sortiment, das von Massagesesseln über Relaxliegen bis hin zu innovativen Saunalösungen reicht, steht WELCON für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Giesen und bedient Kunden in ganz Europa.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com/

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

