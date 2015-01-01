WELCON wächst gegen den Branchentrend: 40 Prozent Umsatzplus und neues Logistikzentrum in Giesen

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Emmerke (Landkreis Hildesheim), Juli 2026 – Während viele Unternehmen der Möbel-, Einrichtungs- und Wellnessbranche weiterhin unter der schwachen Konsumstimmung leiden, setzt die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG ihren Wachstumskurs konsequent fort. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen 40 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum und investiert gleichzeitig in ein neues Logistikzentrum mit moderner Ausstellung im Ortsteil Emmerke der Gemeinde Giesen.

Ab Januar 2027 wird WELCON den neuen Unternehmensstandort in 31180 Giesen beziehen und bleibt damit der Region Hildesheim langfristig treu. Mit dem neuen Logistikzentrum erweitert das Unternehmen seine Lagerkapazitäten erheblich und schafft optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum im europäischen Onlinehandel.

„Die Investition ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort. Wir bleiben in der Gemeinde Giesen und schaffen die Infrastruktur für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens“, erklärt Geschäftsführer Stefan Iburg.

Wachstum trotz schwieriger Marktbedingungen

Während zahlreiche Unternehmen der Einrichtungsbranche rückläufige Umsätze verzeichnen, profitiert WELCON von der konsequenten Ausrichtung auf hochwertige Produkte, starke Eigenmarken und den Direktvertrieb über eigene Onlineshops.

Besonders gefragt sind derzeit die Massagesessel, Boxspringbetten, Saunen und Infrarotkabinen des Unternehmens. Die Kombination aus Premiumqualität, innovativer Produktentwicklung und digitalem Vertrieb sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage im In- und Ausland.

Neues Logistikzentrum mit Ausstellung

Der neue Standort in Emmerke vereint Logistik, Verwaltung und eine moderne Produktausstellung unter einem Dach. Kunden können dort künftig nach Terminvereinbarung zahlreiche Produkte live erleben und sich persönlich beraten lassen.

Durch die erweiterten Lagerkapazitäten werden Warenströme effizienter gesteuert, Lieferzeiten verkürzt und das wachsende Versandvolumen optimal bewältigt. Gleichzeitig schafft WELCON die Grundlage für die weitere Expansion im europäischen E-Commerce.

Eigene Marken als Erfolgsmodell

Zum Sortiment gehören zahlreiche etablierte Eigenmarken wie ROCKSTAR® für Boxspringbetten, EASYRELAXX®, MAXXCARE®, ROYALRELAXX® und RelaxxOne® für Massagesessel sowie EASYHEAT® Saunen und EASYTHERM® Infrarotkabinen.

Durch die Entwicklung und den Direktvertrieb eigener Marken kann WELCON flexibel auf Marktveränderungen reagieren, Innovationen schneller umsetzen und seinen Kunden ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Neben dem Ausbau der Logistik investiert WELCON kontinuierlich in digitale Technologien. Dazu gehören unter anderem fotorealistische 3D-Konfiguratoren für individuell gestaltete Boxspringbetten, KI-gestützte Produktinformationen sowie moderne Online-Beratungslösungen.

Diese Investitionen verbessern das Einkaufserlebnis, erhöhen die Beratungsqualität und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig.

Starkes Signal für die Region

Mit dem neuen Unternehmensstandort setzt WELCON zugleich ein Zeichen für den Wirtschaftsstandort Giesen. Die Entscheidung, innerhalb der Gemeinde umzuziehen und dort weiter zu investieren, unterstreicht die langfristige Verbundenheit des Unternehmens mit der Region.

„Unser Erfolg basiert auf langfristigem Denken, hoher Produktqualität und dem Vertrauen unserer Kunden. Mit dem neuen Standort schaffen wir beste Voraussetzungen, diesen Weg auch in den kommenden Jahren erfolgreich fortzusetzen“, so Stefan Iburg.

Link zum Welcon Online-Shop: https://www.welcon-shop.com

Über WELCON

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG mit Sitz in der Gemeinde Giesen entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Produkte für Wellness und Schlafkomfort. Das Sortiment umfasst unter anderem Massagesessel, Boxspringbetten, Relaxsessel, Saunen, Infrarotkabinen und Bioethanol-Kamine. Über eigene Onlineshops sowie ausgewählte Vertriebspartner beliefert WELCON Kunden in Deutschland und zahlreichen europäischen Ländern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com/

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

Pressekontakt:

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Frau Roberta Eigenrauch

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