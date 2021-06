WELL Health gibt die Bestellung eines neuen Chief People Officer bekannt

Shane Sabatino, ein Führungsexperte für Personalmanagement mit 25 Jahren Erfahrung wird die Agenden von WELL im Bereich Mensch & Kultur beaufsichtigen und das Unternehmen bei seinem raschen Wachstum begleiten.

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2021 – WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (WELL oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich auf die Zusammenführung und Modernisierung von klinischen und digitalen Assets im Gesundheitssektor spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass WELL vor kurzem Shane Sabatino zu seinem Chief People Officer ernannt hat.

Vor seinem Einstieg bei WELL war Herr Sabatino fünf Jahre lang als President von TELUS Employer Solutions und Vice President von TELUS Health Public Sector Canada tätig. Davor war er bei The Brick als Senior Vice-President of Human Resources für mehr als 7.000 Teammitglieder in über 250 Läden verantwortlich. Außerdem bekleidete der Experte fast zehn Jahre lang bei TELUS eine Funktion im internen Personalwesen, bevor er zu The Brick wechselte.

Hamed Shahbazi, Chairman und CEO von WELL Health, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir Shane als Chief People Officer für unser Unternehmen gewinnen konnten. Die Tatsache, dass ein äußerst erfahrener Führungsexperte, der eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Führung sehr erfolgreicher HR-Teams in kanadischen Großunternehmen vorweisen kann, nun die Agenden von WELL im Bereich Mensch & Kultur beaufsichtigt und ein erstklassiges Shared-Services-Programm im Personalmanagement für unser sich rasch vergrößerndes Team entwickelt, ist ein großer Gewinn für das Unternehmen. Shane war 25 Jahre lang im Personalwesen tätig und wird WELL bei seinen zweckorientierten Zielen im kulturellen Bereich in leitender Funktion maßgeblich unterstützen.

Während der vergangenen fünf Jahre bei TELUS war Shane für die Umsetzung der Agenden in den Bereichen Personalwesen, Wellness und digitale Gesundheitslösungen für börsennotierte und private Organisationen in ganz Kanada tätig. Er beaufsichtigte die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der digitalen Gesundheit auf dem Gebiet der Fernüberwachung, der persönlichen Gesundheitsakte, der virtuellen Pflege sowie der Lösungen für die psychische Gesundheit zum Wohle der kanadischen Bevölkerung und des nationalen Gesundheitswesens. Herr Sabatino hat ein Bachelorstudium in Leibeserziehung und ein postgraduales Programm mit Lehrzertifikat absolviert. Außerdem nahm er an Programmen für Führungskräfte an der Harvard Business School, der University of Michigan und der University of Alberta teil.

Shane Sabatino fügt hinzu: Ich freue mich darauf, die Mitglieder des WELL-Teams in dieser Zeit des raschen Wachstums von WELL in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Mein übergeordnetes Ziel ist es, in meiner Führungsrolle zu dienen und für das Team eine Quelle der Energie und Motivation zu sein.

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

gezeichnet: Hamed Shahbazi

Hamed Shahbazi

Chief Executive Officer, Chairman & Director

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL ist ein Omni-Channel-Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit, dessen übergeordnetes Ziel darin besteht, Ärzte zu befähigen, die bestmögliche und fortschrittlichste Versorgung anzubieten und dabei die neuesten Trends im Bereich der digitalen Gesundheit zu nutzen. Als solches besitzt und betreibt WELL sowohl in Kanada als auch in den USA Kliniken für die primäre und leitende Gesundheitsfürsorge, für die digitale/ elektronische Krankenakte (EMR), das Tausende von Kliniken und Gesundheitssysteme aller Größenordnungen bedient und betreibt ein multinationales Portfolio von Telegesundheitsdiensten, das einen der größten Telegesundheitsdienstleister in Kanada einschließt. WELL ist auch ein Anbieter von digitalen Gesundheits-, Abrechnungs- und Cybersecurity-bezogenen Technologielösungen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von WELL, CRH Medical, bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, die Tausende von Gastroenterologie-Ärzten in den USA unterstützt haben. WELL ist ein akquisitionsfreudiges Unternehmen, das eine disziplinierte und akkumulierende Kapitalallokationsstrategie verfolgt.WELL notiert unter dem Börsensymbol WELL an der Toronto Stock Exchange. Um den kanadische Telegesundheitsservice des Unternehmens in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte die Webseite tiahealth.com. Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite www.well.company.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen prospektiven Charakter, einschließlich der Aussage, dass WELL ein Weltklasse-HR-Shared-Services-Programm für sein schnell wachsendes Team entwickelt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „können“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „glauben“, „daran arbeiten“ oder „fortsetzen“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von WELL wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich: Risiken der Unterbrechung des Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit COVID-19; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, und Risiken der Technologieimplementierung, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz und Cybersicherheit. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in diesen Informationen erwartet werden. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

