WELL Health lanciert seinen KI-gestützten Co-Piloten für Kardiologen auf Basis der Technologie von HEALWELL AI, der die Früherkennung kardiovaskulärer Erkrankungen verbessern soll

– WELL hat seinen neuen KI-gestützten Co-Piloten für Ärzte auf den Markt gebracht, der Kardiologen bei der besseren Ermittlung von Patienten mit hohem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen unterstützen soll. WELL arbeitet exklusiv mit HEALWELL AI, einem Marktführer im Bereich der KI-gestützten Krankheitsdiagnose, zusammen und erweitert damit das Produktangebot des WELL AI Decision Support (WAIDS).

– Der Co-Pilot wird in den Diagnosezentren von WELL-zum Einsatz kommen. Die WELL Diagnostic Centres sind Kanadas größte Gruppe für Kardiologie und medizinische Diagnostik, die Kardiologen an mehr als 40 Standorten in Ontario unterstützt und betreut.

– Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) sind weltweit die häufigste Todesursache und waren im Jahr 2019(1) für rund 32 % der Todesfälle weltweit verantwortlich, was die dringende Notwendigkeit einer Früherkennung unterstreicht. HEALWELL geht davon aus, dass diese Technologie auch dazu beitragen wird, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften im Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen voranzutreiben, und neue Geschäftschancen für die neu übernommene klinische Forschungsorganisation (CRO), BioPharma Services Inc. eröffnen wird.

Vancouver, British Columbia und Toronto, Ontario, 17. Juli 2024 / IRW-Press / WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (OTCQX: WHTCF), (WELL oder das Unternehmen), ein Unternehmen für digitale Gesundheit, das es als seine Aufgabe sieht, die Branche der Gesundheitsdienstleister technikfit zu machen, und sein Beteiligungsunternehmen HEALWELL AI (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF) (HEALWELL), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, geben gemeinsam die Einführung von WELLs KI-gestütztem Co-Piloten für Kardiologen bekannt, der exklusiv auf der Technologie von HEALWELL AI basiert und eine Hilfestellung bei der Ermittlung von Patienten mit einem hohen Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) bieten soll. Diese enorme Erweiterung der KI-Fähigkeiten von WELL baut auf dem Erfolg der zweiten Generation des KI-gestützten Co-Piloten für Ärzte, dem WELL AI Decision Support (WAIDS) auf, der exklusiv in Zusammenarbeit mit HEALWELL entwickelt wurde. Das Zusatz-Tool ergänzt die bereits vorhandenen Möglichkeiten der Erkennung seltener und chronischer Krankheiten und ist eine Erweiterung des WAIDS-Leistungsspektrums.

Der Co-Pilot für Kardiologen kommt in den WELL Diagnostic Centres zum Einsatz, die als Kanadas größte Gruppe für Kardiologie und medizinische Diagnostik an mehr als 40 Standorten in Ontario vertreten sind. Der Co-Pilot wird den Kardiologen innerhalb des Ökosystems der WELL Diagnostic Centres zur Verfügung stehen und eine wertvolle Hilfestellung bei der Früherkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bieten.

Dina Sergi, CEO von WELL Diagnostic Centres, betont die Bedeutung des Tools wie folgt: Die Einbindung des von HEALWELL entwickelten KI-gestützten Co-Piloten für Kardiologen in unsere WELL Diagnostic Centres ist ein bahnbrechender Fortschritt. Durch die präzise Risikostratifizierung und die verwertbaren Erkenntnisse, die dieses Tool bietet, können unsere Spezialisten die kardiovaskuläre Gesundheit besser proaktiv mitgestalten und die Patientenversorgung entsprechend optimieren.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, fügt hinzu: Die Einführung unseres KI-gestützten Co-Piloten für Fachärzte ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Zielsetzung, die Gesundheitsversorgung durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Durch die Ausweitung unserer KI-Kapazitäten auf die Erkennung von kardiovaskulären Erkrankungen rüsten wir Kardiologen mit verbesserten Werkzeugen und Entscheidungshilfen aus, die sie für eine Früherkennung von Risikopatienten benötigen. Dadurch können letztendlich auch der Behandlungserfolg im Sinne der Patienten verbessert und die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden. Die Einbindung dieses Tools in die Diagnosezentren von WELL ist von besonderer Bedeutung, da wir uns so den Zugang zur größten Kardiologiegruppe Kanadas sichern. Dieses umfangreiche Datenmaterial unterstützt nicht nur Hunderte von Kardiologen innerhalb des Ökosystems der WELL Diagnostic Centres, sondern bietet auch uns die Möglichkeit, den Co-Piloten kontinuierlich zu verfeinern und zu optimieren, erläutert Dr. Paul Kannampuzha, Chief Cardiology Officer der WELL Diagnostic Centres. Als Kardiologe stimmt es mich optimistisch zu sehen, wie KI dazu beitragen kann, die Erkennung von Krankheiten und die Entscheidungsfindung von Kardiologen auf Landesebene zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass diese Technologie zu einer verbesserten Gesundheitsvorsorge beitragen kann und dafür sorgt, dass wir keine behandlungswürdigen Patienten übersehen.

Kardiovaskuläre Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) sind eine Gruppe von Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Sie gelten weltweit als häufigste Todesursache und waren im Jahr 2019 für rund 32 % der Todesfälle weltweit verantwortlich(1). Aktuellen Schätzungen zufolge verursachen HKE in Kanada jährlich Kosten in Höhe von 22 Mrd. $ und gelten als zweitgrößter Kostenfaktor im Gesundheitswesen(2). Nachdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Kanada die dritthäufigste Todesursache sind, ist es von entscheidender Bedeutung, bei Patienten eine Verschlechterung der kardiovaskulären Situation frühzeitig zu erkennen.

Der Weltmarkt für Arzneimittel zur Unterstützung von kardiovaskulären Erkrankungen wurde im Jahr 2023 auf rund 144,1 Mrd. USD geschätzt. Dieser Markt wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate (CAGR) von ca. 4 % verzeichnen und bis zum Jahr 2033 einen geschätzten Wert von 207,8 Mrd. USD erreichen (Precedence Research)(3). HEALWELL geht davon aus, dass diese Technologie auch dazu beitragen wird, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biowissenschaften im Zusammenhang mit HKE voranzutreiben, und weitere Geschäftschancen für die neu übernommene klinische Forschungsorganisation (CRO), BioPharma Services Inc. eröffnen wird.

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche der Gesundheitsdienstleister technikfit zu machen. Dies erreichen wir über die Entwicklung der besten verfügbaren Technologien, Dienstleistungen und Supportleistungen, mit denen wir Gesundheitsdienstleister dazu befähigen, den Behandlungserfolg im Sinne der Patienten positiv zu beeinflussen. Die umfassende Gesundheits- und Digitalplattform von WELL beinhaltet umfangreiche Front- und Back-Office-Management-Softwareanwendungen, welche die Ärzte bei einer sicheren Praxisführung unterstützen. Die Lösungen von WELL stärken die Kompetenzen von mehr als 34.000 Gesundheitsdienstleistern in den USA und Kanada und ermöglichen den Betrieb des größten eigenen Gesundheitssystems in Kanada mit mehr als 175 Kliniken für Primärversorgung, fachärztliche Versorgung und diagnostische Dienstleistungen. In den Vereinigten Staaten sind die Lösungen von WELL vor allem auf spezialisierte Märkte zugeschnitten, wie etwa den gastrointestinalen Bereich, Frauengesundheit, Primärversorgung und psychische Gesundheit. WELL notiert unter dem Börsensymbol WELL an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsenkürzel WHTCF an der OTC Exchange. Nähere Informationen über WELL erhalten Sie unter www.well.company.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Einsatz von WAIDS in den WELL Health Diagnostic Centres, die Verwendung von WAIDS zur Verbesserung der Patientenversorgung und die Verwendung der KI-Technologie durch HEALWELL, um Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit CVD voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie Position, Wachstum, Zukunft, Gelegenheit, potenziell, verbessern, erwarten, beabsichtigen, schaffen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte künftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, vielleicht, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von HEALWELL, KI-Technologien zur Erkennung von CVD-Indikatoren zu nutzen; die Fähigkeit, mit der pharmazeutischen Industrie für Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zusammenzuarbeiten; HEALWELLs fortgesetzte Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter; HEALWELLs fortgesetzte Einhaltung der Datenschutzgesetze; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf HEALWELLs Geschäft, Betrieb, Einnahmen und/oder Ergebnisse haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

