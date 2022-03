Wellbeing Digital Sciences-Tochter KGK Science wird von Lophos Pharmaceuticals für neuartige Peyote-Studie unter Vertrag genommen

Die Auftragsforschungsorganisation des Unternehmens wurde von der Firma Lophos Pharmaceuticals mit der Evaluierung eines Marktzugangs für nachhaltig angebaute, aus Peyote gewonnene natürliche Gesundheitsprodukte beauftragt

Vancouver, British Columbia, 21. März 2022 – Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika sowie Auftragsforschungsarbeiten konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft KGK Science Inc. (KGK) von der Firma Lophos Pharmaceuticals Inc. (Lophos) beauftragt wurde, eine Vermarktungsmöglichkeit für nachhaltig angebaute, aus dem Kaktus Peyote gewonnene natürliche Gesundheitsprodukte (NHPs) zu sondieren. Lophos ist ein kanadisches Psychedelikaforschungsunternehmen, das auf die Kultivierung und Arzneimittelentwicklung spezialisiert ist.

Während der Besitz des Kaktus Peyote in Kanada legal ist, zählt Meskalin – die Substanz, die aus der Pflanze gewonnen wird – nach wie vor zu den kontrollierten Substanzen laut Anlage 3 des Betäubungsmittelgesetzes (Schedule 3). Unter besonderer Berücksichtigung von natürlichen Gesundheitsprodukten werden die Vermarktungsmöglichkeiten auf Grundlage der Sicherheits- und Hygieneanforderungen, der Qualitätsspezifikationen für aus Peyote gewonnene Rohstoffe sowie der zulässigen Angaben auf der Verpackung und im Verkauf sondiert.

Kommentar der Unternehmensführung

Lophos erforscht derzeit mit Unterstützung von KGK Science den potenziellen Nutzen eines aus Peyote gewonnenen natürlichen Gesundheitsprodukts. Der Anbau von Peyote ist nicht ganz einfach, und der dreizehn Jahre dauernde natürliche Wachstumszyklus ist eine große Bedrohung für die gefährdete Pflanze. Wir von Lophos forschen nach rascheren und verantwortungsvollen Anbaumethoden, um den langen Wachstumszyklus zu verkürzen. Ziel ist die Versorgung unserer Partner mit therapeutischen Peyote-Derivaten, die auf nachhaltige Weise angebaut werden und der Pflanze selbst nützen, sowie die respektvolle Einbindung von traditionellen Heilpflanzen, so Claire Stawnyczy, Gründerin und CEO von Lophos.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lophos. Im Allgemeinen sind Peyote und Meskalin wegen ihrer traditionellen medizinischen Verwendung in der psychedelischen Medizin derzeit unterrepräsentiert. Lophos bietet dem Markt eine äußerst wichtige und nachhaltige Versorgung mit Kakteen. Wir wollen Lophos mit unserem Fachwissen über natürliche Gesundheitsprodukte dabei unterstützen, innovative und sichere Produkte für die kanadischen Konsumenten auf den Markt zu bringen, fügt Najla Guthrie, President und CEO von KGK, hinzu.

ÜBER LOPHOS

Lophos Pharmaceuticals Inc. ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die Erforschung und Kultivierung sowie den Erhalt von Peyote und auf die Arzneimittelentwicklung spezialisiert hat. Wir entwickeln neuartige Therapien und Naturheilverfahren, die darauf abzielen, die Lebensqualität der Patienten wiederherzustellen und zu verbessern. Dank fortschrittlicher Anbau- und Erntemethoden werden wir von Lophos unsere Partner mit Rohstoffen in medizinischer Qualität versorgen und unseren Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen Therapeutika auf Meskalinbasis ermöglichen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Alex Krause – Cushion Communications Inc.

alexkrause.pr@gmail.com

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika, Cannabis und dem aufstrebenden Markt für Psychedelika durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Wellbeing Digital Sciences Inc. (ehemals KetamineOne Capital Limited) ist ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert. Die Mission des Unternehmens wird durch ein Netzwerk nordamerikanischer Kliniken, die Patienten ketamingestützte Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsunternehmen unterstützt, das Kunden im Umfeld der Medikamentenentwicklung Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu ermöglichen.

Im Namen von

WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Adam Deffett

Adam Deffett, interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Kuzyk, Anlegerservice

Tel: 1-844-746-6351

E-Mail: ir@wellbeingdigital.co

Web: www.wellbeingdigital.co

Twitter: @Wellbeing_IR

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

QUELLE: WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wellbeing Digital Sciences Inc.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 , 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Wellbeing Digital Sciences Inc.

Partum Advisory Services Corp.

Suite 810 , 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diese künstliche Intelligenz schreibt und bearbeitet Ihre Texte Erster Bohrlochansatz von Traction Uranium im Winter-Bohrprogramm in Hearty Bay