  • Welthundetag am 10. Oktober – Aktionen zum Thema Hundeversiche-rungen

    Jedes Jahr am 10. Oktober wird der internationale Welthundetag gefeiert. Je-der Hundebesitzer sollte ihn zum Anlass nehmen, wichtige Lücken beim Ver-sicherungsschutz zu entdecken und zu beseitigen.

    Bild08.10.2025. Jedes Jahr am 10. Oktober wird der internationale Welthundetag gefeiert. Doch allein mit der Haltung und Fütterung eines Hundes ist es dabei nicht getan. So sollte jeder Hundebesitzer den Welthundetag zum Beispiel auch zum Anlass nehmen, wichtige Lücken beim Versicherungsschutz zu entdecken und zu beseitigen, mahnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Sie bietet Aktionen über das Beratungstelefon sowie hilfreiche Informationen zum Thema Hundeversicherungen an.

    Der Welthundetag soll unter anderem darauf aufmerksam machen, dass Hunde oft lückenhaft oder unzureichend versichert sind. Denn jeder private Hundebesitzer haftet für Schäden, die sein Hund verursacht. Die Kosten können dabei in die Hunderttausende oder Millionen Euro gehen. „Eine gesonderte Hundehaftpflichtversicherung ist daher die wichtigste Hundeversicherung und für jeden Hundehalter ein absolutes Muss“, warnt GVI-Präsident Siegfried Karle im Rahmen der Aktionen. Ob eine Hundehaftpflichtversicherung sogar gesetzlich verpflichtend ist, hängt vom Hund und dem Wohnort ab. Katzen und Kleintiere sind in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert, die ebenfalls jeder benötigt, führt Karle weiter aus.

    Anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober stellt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. zwischen 13 und 16 Uhr ihre Experten-Infohotline unter 07131-913320 jedem Verbraucher kostenlos zur Beantwortung von Fragen zum Thema „Hundeversicherungen“ zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gestellt werden. Zudem können im Rahmen der Aktion kostenlose Informationen mit Videos zu Hundegefahren, Tierversicherungen und Tiersicherungssystemen (z. B. für Hunde) im Auto auf der GVI-Homepage unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ abgerufen werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),
    Herr Siegfried Karle
    Neckargartacher Str. 90
    74080 Heilbronn
    Deutschland

    fon ..: 07131-9133220
    fax ..: 07131-91332119
    web ..: https://www.geldundverbraucher.de
    email : s.karle@geldundverbraucher.de

    Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

    Pressekontakt:

    GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),
    Herr Siegfried Karle
    Neckargartacher Str. 90
    74080 Heilbronn

    fon ..: 07131-9133220
    email : s.karle@geldundverbraucher.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Der nächste Starkregen kommt bestimmt – Schutzmaßnahmen unbe-dingt überprüfen
      Bei Starkregen helfen spezielle Schutzmaßnahmen wie Rückstausicherung, wasserdichte Fenster und Türen, erhöhte Lichtschächte und Eingangsberei-che sowie automatische Schutztore vor größeren Schäden....

    2. Geldanlage für Kinder – Rücklagenkonto über Kapitalmarkt oft sinnvoll
      Wenn Eltern für Kinder sparen, z.B. für die Finanzierung von Ausbildung bzw. Studium, Führerschein und Auto, wird die Geldanlage über den Kapitalmarkt mittels Investmentfonds immer beliebter....

    3. Ferienbeginn – Probleme mit dem alten Führerschein bei Auslandsreise
      Um bei Autofahrten im Ausland Schwierigkeiten mit Polizeikontrollen zu vermeiden, sollte ein EU-Textauszug in der jeweiligen Landessprache zusammen mit den Kfz-Papieren mitgeführt werden....

    4. Ausbildungsbeginn – Auszubildende sollten ihre Rechte und Pflichten kennen
      Am 1. August starteten viele Azubis ihre Lehre - oft mit Unsicherheiten. GVI bietet Gratis-Ratgeber zu Rechten, Pflichten und Verhalten im Jobstart auf www.geldundverbraucher.de an....

    5. Spartipp Berufsunfähigkeitsversicherung: Trotz Ausbildungsvertrag noch bis 31. Juli günstiger versichern
      Schulabgänger, die einen handwerklichen oder sozialen Ausbildungsberuf wäh-len, können die wichtige Berufsunfähigkeitsversicherung noch als Schüler günstiger abschließen....

    6. Notfalldokumente vor der Reise digital erstellen und sichern
      Reisedokumente digital sichern: So sind Sie bei Verlust oder Diebstahl im Ur-laub bestens vorbereitet - ideal in einem sicheren Online-Speicher mit Ser-verstandort in Deutschland ablegen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.