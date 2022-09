Weltneuheit ORGA-NICE: Berlinerin erfindet erstes magnetisches Ordnungssystem extra für die Schranktür.

Nadia Al-Mardini hat ein Ordnungssystem mit magnetischen Boxen erfunden, das an der Innenseite von Schranktüren zusätzlichen flexiblen Stauraum schafft.

Die Boxen haften durch Magnetkraft und sind dadurch frei beweglich. Bisher verschwendete Freiflächen im Schrank können endlich voll genutzt werden.

„Das ist ja genial! Gibt es denn sowas noch nicht???“

Das ist die typische Reaktion, wenn Nadia von ihrer Erfindung erzählt. Kleiner Spoiler: Nein, das gibt es noch nicht. Bis jetzt.

Endlich mehr Platz im Schrank. Das Aufbewahrungssystem für Schranktür-Innenseiten sorgt in wenigen Minuten für mehr Platz und Überblick. Alles was man dazu braucht, bringt das ORGA-NICE Starter Set direkt mit: die selbstklebende Base und passende Magnet Boxen, die auf der Base haften.

Einfach genial. Genial einfach. Die Base wird wie ein Sticker an die Schranktür geklebt und verwandelt sie in einen Haftgrund, auf dem die Boxen durch Magnetkraft halten – absolut rutschsicher und trotzdem leicht beweglich. Wird im Schrank etwas umgestellt, können die Fächer verschoben oder wieder abgenommen werden. Einfacher geht’s nicht.

Wie ist Nadia eigentlich auf diese Idee gekommen?

„Alles begann in meinem Badezimmer. Im Badezimmerschrank herrschte absolutes Chaos und immer, wenn ich etwas herausholen wollte, ist irgendetwas anderes umgekippt oder direkt rausgefallen. Ich hab es „Badezimmer-Domino“ genannt.

Was besonders genervt hat: Eigentlich gab es im Schrank noch freie Flächen, allerdings ÜBER den Gegenständen, so dass ich den Platz nicht nutzen konnte.“ Das Nadia keine Ruhe gelassen und so erfand sie einfach selbst die Lösung für das Problem: ORGA-NICE. Jetzt wird kein Platz mehr verschwendet und ganz nebenbei wird alles viel übersichtlicher. Also ein Problem weniger im Badezimmer – und das endgültige Aus für das Badezimmer-Domino.

Und das Beste: ORGA-NICE ist perfekt für jeden Schrank.

Egal ob im Kinderzimmer, Büro, Schlafzimmer oder in der Küche: Überall schlummert ungenutzter Stauraum. In Zukunft wird es deshalb verschiedene Fächer für unterschiedliche Einsatzbereiche geben. Dann können Lebensmittel, Putzutensilien, Spielzeug oder auch Ohrringe und Ketten einfach an der Schranktür verstaut werden.

ORGA-NICE ist im Onlineshop auf www.orga-nice.shop erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Brain NM UG (haftungsbeschränkt)

Frau Nadia Al-Mardini

Ruppiner Straße 10

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: 016099191104

web ..: https://orga-nice.shop

email : hallo@orga-nice.shop

Nadia Al-Mardini ist freiberufliche Kreativ-Direktorin und arbeitete in den letzten Jahren für Kunden wie Apple, ZWILLING J.A. Henckels und Universal Music, sowie diverse internationale Kreativagenturen. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie für ihre Arbeiten mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter ADC Deutschland, Cannes Lions und Mobius Award.

