Welttag der Dankbarkeit: Mit Wertschätzung zu Wachstum und Leichtigkeit

Dankbarkeit schenkt Leichtigkeit, gibt Orientierung und fördert persönliches Wachstum – wie Beate Glöser in ihrem Vortrag „Gesundes Wachstum braucht Leichtigkeit“ eindrucksvoll zeigt.

Freiburg, 18. September 2025 – Dankbarkeit ist eine innere Haltung und hat etwas damit zu tun, die Dinge wertzuschätzen die man bereits im Leben hat. Hierfür wurde sogar ein Feiertag namens „World Gratitude Day“ ins Leben gerufen, den es seit 1977 gibt und immer auf den 21. September fällt. Studien und Beobachtungen zeigen, dass viele erfolgreiche Menschen sehr dankbar sind und Dankbarkeit in ihre tägliche Routine z.B. in Form eines Dankbarkeitstagebuches eingebaut haben.

Die Vortragsrednerin Beate Glöser hat das Thema Dankbarkeit schon früh für sich entdeckt und lebt es bis heute. In ihrem Vortrag zu den Themen Wachstum, Leichtigkeit, Entscheidungen „Gesundes Wachstum braucht Leichtigkeit„, zeigt sie das Leichtigkeit erlernbar ist und das damit persönliches Wachstum möglich wird. Sie ist überzeugt: Eine dankbare Haltung und Klarheit für die eigene Vision sind die Basis, um mit Entschlossenheit Ziele zu verfolgen und sowohl persönliches als auch berufliches Wachstum zu erreichen.

Verschiedene Psychologen haben sich bereits zum Thema Dankbarkeitstagebuch geäußert und ihre Einschätzungen dazu gegeben. Ein Dankbarkeitstagebuch ist ein persönliches Journal, in dem die Highlights und positive Ereignisse des Tages festgehalten werden, um sich diese bewusst zu machen und den Tag zu reflektieren. Auf diese Weise richtet sich der Blick stärker auf das Positive im Leben, anstatt sich vor allem mit Missgeschicken oder negativen Erfahrungen zu beschäftigen. Gerade in Zeiten von Social Media, in denen der ständige Vergleich mit anderen oft das eigene Selbstbild verzerrt, kann das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs helfen, Wohlbefinden und Zufriedenheit nachhaltig zu steigern und eine wertschätzende Haltung dem eigenen Leben gegenüber zu entwickeln.

In ihrem Vortrag betont die Vortragsrednerin Beate Glöser, welch zentrale Bedeutung Dankbarkeit auf ihrem eigenen Lebensweg hatte. Besonders wenn die gebürtige Polin auf ihre Anfangszeit in Deutschland zurückblickt, wird deutlich, mit wie viel Wertschätzung sie damals allem begegnete. Der Vortrag zeigt, wie bereits kleine innere Entscheidungen sichtbare Veränderungen und Wachstum im Außen hervorbringen können.

Psychologische Studien zeigen, dass ein Dankbarkeitstagebuch Stress reduzieren kann und zu einer besseren Grundstimmung beiträgt. Es kann somit zu einer wertvollen Quelle für Orientierung und Leichtigkeit werden. Indem wir regelmäßig festhalten, wofür wir dankbar sind, lenken wir unseren Blick bewusst auf das Wesentliche und bekommen eine bessere Orientierung. Gleichzeitig bringt die Praxis mehr Leichtigkeit in den Alltag: Sorgen verlieren an Gewicht, weil wir den kleinen und schönen Momenten mehr Raum geben.

Der Vortag von Beate Glöser liefert neue Impulse und zeigt, wie wir durch Dankbarkeit für Vergangenes Wachstum für die Zukunft erzielen können. Gleichzeitig vermittelt er, wie wir Entschlossenheit für unsere eigene Vision zeigen, ohne dabei verbissen zu wirken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Zum Korbermättle 2

79312 Emmendingen

Deutschland

fon ..: Telefon: 07641 / 9599134

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-ziele-beate-gloeser/

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Zum Korbermättle 2

79312 Emmendingen

fon ..: Telefon: 07641 / 9599134

email : silke@greatness-academy.de

