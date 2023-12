Weltweit krankenversichert und das mit nur einem Mausklick

Weltweit und das ganze Jahr

Habe ich alles eingepackt? Reisepass, Handy-Aufladekabel, … Ich habe alles. Doch was ist, wenn ich im Ausland auf einmal krank werde? Die Auslandskrankenversicherung ist ein absolutes Muss für den Urlaub im Ausland. Versicherungsschutz ist nicht unbedingt das Erste, an das Urlauber:innen bei ihren Reiseplanungen denken. „Auf der Packliste sollte neben der Sonnenmilch auch ganz groß die Auslandsreisekrankenversicherung vermerkt sein. Schließlich soll das Urlaubsbudget im Fall der Fälle ja nicht den Krankheitskosten zum Opfer fallen“, erklärt John Pierre Galrao, der an der Bremer Schlachte eine LVM-Versicherungsagentur betreibt.

Persönlich in der Agentur oder direkt online

Wer den nächsten Urlaub plant und noch eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen möchte, kann dies für sich und die ganze Familie auch online abschließen. Auf lvm.de berechnet der Kunde ruckzuck seinen Beitrag. Fehlen nur noch Adress- und Zahlungsdaten und schon reicht ein Mausklick zum fertigen Vertrag. „Wer sich lieber persönlich beraten lassen möchte, kann sich selbstverständlich auch die Serviceleistungen der LVM zu Nutzen machen und die Versicherung vor Ort in der Agentur abschließen“, versichert der LVM Vertrauensmann.

Einmal zahlen, x-mal verreisen

Mehrfacher Urlaub in einem Jahr? Mit der Auslandsreisekrankenversicherung kein Problem. Für die ersten acht Wochen einer jeden Reise oder auch erweiterbar für das ganze Jahr gilt die weltweite Auslandsreisekrankenversicherung. „Gedeckt sind darüber sowohl die Kosten für ambulante als auch für stationäre Behandlungen“, erläutert John Pierre Galrao. Ebenfalls abgesichert sind alle vor Ort verschriebenen Arznei-, Verbands-, Heil- oder Hilfsmittel und bis zu 25 000 Euro für Such- Rettungs- oder Bergungseinsätze, welche notwendig werden sollten.Und: „Die LVM übernimmt die Kosten für Rücktransporte nicht nur dann, wenn sie medizinisch notwendig, sondern auch dann, wenn sie medizinisch ,nur‘ sinnvoll sind“, betont der Versicherungsexperte.

Wer eine LVM-Auslandskrankenversicherung abschließen möchte, kann wahlweise auf lvm.de oder in der LVM Agentur Galrao in der Martinistraße vorbeischauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherung

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

web ..: http://www.galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

