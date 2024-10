WeMatch Consulting GmbH knackt 100-Mitarbeiter-Marke und setzt Wachstumskurs fort

WeMatch Consulting wächst schnell: Über 100 Mitarbeitende, 50 Mio. Euro Umsatz. Mit fünf Standorten in Deutschland und Fokus auf internationales Wachstum bleibt das Unternehmen auf Erfolgskurs.

Die WeMatch Consulting GmbH, die in den letzten drei Jahren als schnellstwachsende Personalvermittlung im deutschsprachigen Raum gilt, erreicht einen weiteren Meilenstein: Das Unternehmen hat die Marke von 100 Mitarbeitenden überschritten. In kürzester Zeit konnte WeMatch seine Belegschaft von anfänglich 14 Mitarbeitern auf heute 105 nahezu jährlich verdoppeln.

Neben dem personellen Wachstum konnte WeMatch Consulting auch finanziell massiv zulegen. Im ersten Geschäftsjahr erreichte das Unternehmen bereits einen Umsatz von 20 Millionen Euro, der im Folgejahr auf 40 Millionen Euro anstieg. Heute liegt der Jahresumsatz bei beeindruckenden 50 Millionen Euro. Das kontinuierliche Umsatzwachstum von mindestens 30 % pro Jahr unterstreicht den dynamischen Wachstumskurs des Unternehmens.

„Dass wir so schnell die 100-Mitarbeiter-Marke erreicht haben, ist ein Beweis für unser innovatives Geschäftsmodell und die unermüdliche Arbeit unseres engagierten Teams“, erklärt Saman Rahbar Tabrizi, Geschäftsführer der WeMatch Consulting GmbH. „Dieses Wachstum wäre ohne den Einsatz unserer Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Partner nicht möglich gewesen. Und wir sind noch lange nicht am Ziel – unser Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft.“

Unter der Führung von Saman Rahbar Tabrizi und Daniel Christopher Raubaum plant die WeMatch Consulting GmbH, ihr Wachstum weiter auszubauen und die Präsenz auf dem internationalen Markt zu verstärken. Mit fünf Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um Kunden im gesamten Bundesgebiet zu unterstützen und den Personalvermittlungsmarkt weiterhin entscheidend mitzugestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der WeMatch Consulting Website

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WeMatch Consulting GmbH

Daniel Raubaum

Nürnberger Straße 8

10787 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 235 952 970

web ..: https://www.wematch.de/

email : kontakt@wematch.de

Über WeMatch Consulting GmbH:

Die WeMatch Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist eine innovative Personalvermittlungsagentur mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Sie spezialisiert sich auf die passgenaue Vermittlung von Fachkräften an Unternehmen aller Größenordnungen.

Pressekontakt:

WeMatch Consulting GmbH

Benjamin Strutz

Nürnberger Straße 8

10787 Berlin

fon ..: 017632843640

email : b.strutz.extern@wematch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Resouro ernennt den erfahrenen Spezialisten für Seltenerdmetalle Alistair Stephens zum CEO Medigene präsentiert UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für rekombinante 3S-TCRs, beim ASGCT 2024