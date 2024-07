Weniger bekannte und interessante Fakten rund um unseren Rücken

Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt. Diese Weisheit eines Naturschützers passt auch hervorragend auf unseren Rücken. Wie gut kennen und schützen wir unseren Rücken?

München, 23.07.2024 – Wir schrumpfen tagsüber um bis zu 3 cm, weil die Bandscheibe Flüssigkeit verliert

Viele Menschen kämpfen mit Rückenproblemen. Nicht immer liegt es an Übergewicht oder mangelnder Bewegung. Auch ständiges Sitzen und falsches Schuhwerk sind dazu fähig, unserer Rückengesundheit zu schaden. Wer fit sein möchte, sollte also auf sich achten. Gleichzeitig ist es wichtig, gängige Mythen zu kennen und durch Fakten zu ersetzen.

Einmal ausgewachsen bleibt die Körpergröße nicht für immer erhalten

Viele Menschen büßen im Laufe ihres Lebens einige Zentimeter ein. Die altersbedingte Schrumpfung beginnt schon ab dem 30. Lebensjahr. Pro Jahrzehnt geht rund ein Zentimeter verloren. Bei manchen ist diese Entwicklung stärker oder schwächer ausgeprägt. Verantwortlich sind unter anderem Probleme mit der Rückengesundheit wie Fehlhaltungen oder Osteoporose.

Wer darauf achtet, kann auch im Tagesverlauf ein Schrumpfen des Körpers bemerken. Das liegt daran, dass durch die Belastung des Alltags die Flüssigkeit aus den Bandscheiben der Wirbelsäule herausgedrückt wird, die dadurch schmaler werden. Bis zu drei Zentimeter gehen hier verloren. Doch zum Glück kann der Körper die Flüssigkeit in der Nacht wieder auffüllen, sodass im Schlaf die ursprüngliche Körpergröße wieder hergestellt wird.

Daraus lässt sich ableiten, dass wir unsere Körpergröße im Laufe des Lebens wiederholt messen lassen sollten. Außerdem ist es sinnvoll, dies am Morgen zu tun, da der Körper dann seine volle Länge/Größe besitzt.

Bei Rückenschmerzen ist ein Bandscheibenvorfall wahrscheinlich

Natürlich kommt das vor, doch tatsächlich verursachen die meisten Bandscheibenvorfälle keine Beschwerden. Viele Menschen leben damit, ohne etwas zu bemerken. Es gibt allerdings zahlreiche Gründe, warum Menschen Rückenschmerzen haben und die sind oft erstaunlich banal. So können schon verklebte Faszien quälende Rückenschmerzen auslösen. Mit gezieltem Training lassen sich die Verklebungen aber meist gut lösen.

Auch eine steif gewordene Wirbelsäule geht häufig mit Rückenschmerzen einher. Solche Versteifungen gehen in den meisten Fällen auf mangelnde Bewegung zurück und betreffen sehr häufig die Brust- oder die Lendenwirbelsäule. Dem Rücken mangelt es dann an Kraft in der Muskulatur und Mobilität in den Gelenken. Es gibt noch weitere Gründe für Rückenschmerzen, doch Bandscheibenvorfälle sind nicht so bedeutend, wie der Mythos besagt.

Bei Rückenschmerzen sollte man sich ausruhen

Die Fakten zeigen, dass es nur wenige Auslöser für Rückenschmerzen gibt, die von Ruhe profitieren. Oft ist es besser, gezielt in Bewegung zu bleiben, auch wenn der Körper andere Signale aussendet. Das Ausruhen kann die Schmerzen dann sogar verstärken.

Doch im Zweifel sollten Patienten sich stets ausführlich von einem erfahrenen Mediziner beraten lassen – zum Beispiel im Apex-Spine Wirbelsäulencenter. Die Spezialklinik hat sich voll auf Probleme rund um Wirbelsäule sowie Bandscheibenprobleme konzentriert und konnte dadurch außergewöhnlich viel Erfahrung und Kompetenz sammeln, wodurch Patienten hier von Beginn an eine professionelle und sehr präzise Diagnose und, falls nötig anschließend die bestmögliche Behandlung erhalten.

Gerade in einem Bereich, in dem präzises und schonendes Arbeiten so wichtig ist, können die neusten Behandlungsmethoden zu deutlich besseren Ergebnissen führen. Die hier arbeitenden Fachärzte und Wirbelsäulenspezialisten sind international erfahren, bestens vernetzt und extrem spezialisiert. In Verbindung mit der hochmodernen Ausstattung der Klinik können Rückenprobleme jeder Art und Schwere gut behandelt werden, sowohl mit als auch ohne Operation.

