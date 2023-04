WENN DAS GUTE NOCH BESSER WIRD modeteam bleibt modeteam

Dreißig Jahre nach ihrer Gründung übernimmt ein junges Paar die Leitung der Agentur Modeteam und startet mit Live-Events aus der Corona-Pandemie.

Das Modeteam, ein Vorreiter in der Model- und Eventbranche, kündigt eine große Veränderung in seiner Führungsebene an. Mit über 30 Jahren erstklassiger Erfahrung und mehr als 4.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen, wird das Unternehmen nun von den Visionären Anastasiia Kravchenko und Alexander Wagner übernommen, um seine Marktführerrolle im Bereich Fashion- und Centershows zu stärken.

Das Modeteam ist bekannt für trendsetzende Veranstaltungen, seien es Produktpräsentationen, Centershows, Firmenevents, Laufstegshows oder Großereignisse. Die neue Geschäftsleitung wird dafür sorgen, dass das Modeteam auch in Zukunft als erstklassiger Anbieter in der Model- und Eventbranche auftritt.

„Wir werden unser bewährtes Fundament beibehalten und uns ständig verbessern, um unseren Kunden ein unvergessliches Erlebnis zu bieten“, sagt Anastasiia Kravchenko mit glänzenden Augen.

Die gebürtige Ukrainerin möchte dem Modeteam einen neuen Look verleihen, gleichzeitig dessen unverzichtbare „Wirbelsäule“ aber erhalten. In den kommenden zehn Jahren sehen ihr Partner und sie das Modeteam als eine deutschlandweit bekannte Marke, möglicherweise auch darüber hinaus. Sie haben viele innovative Pläne und Visionen, die sie Schritt für Schritt umsetzen werden, um das Modeteam als erfolgreiches Unternehmen weiter zu stärken.

Das Modeteam bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter die Organisation von Veranstaltungen, Werbung für Produkte und die Vermittlung von verschiedenen Models und Persönlichkeiten deutschlandweit.

„Es ist erstaunlich zu sehen, wie alles noch besser wird“, sagte Sabine Ludwig, die ehemalige Geschäftsführerin des Unternehmens, mit einem Lächeln.

